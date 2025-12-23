Retraite : comment le PLFSS pour 2026 compte-t-il réduire les inégalités entre les femmes et les hommes ?

information fournie par Moneyvox • 23/12/2025 à 08:36

Les nouvelles mesures sur la retraite intégrées au PLFSS 2026 seront-elles plus favorables aux femmes ? ( Crédits photo: © jd-photodesign -stock.adobe.com)

Le mardi 16 décembre dernier, le Budget de la sécu pour 2026 a été définitivement adopté et, avec lui, deux mesures favorables à l'égalité des femmes et des hommes en matière de retraite ont vu le jour.

Après avoir été voté le mardi 9 décembre et être repassé devant le Sénat, le Projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2026 a été définitivement adopté le mardi 16 décembre. Entre autres mesures, les députés ont définitivement acté l'entrée en vigueur de deux mesures importantes pour réduire les inégalités de retraite entre les femmes et les hommes. Quels sont ces deux changements importants et quelles femmes sont concernées ?

Les inégalités de retraite entre femmes et hommes dans le viseur des parlementaires

Le Projet de loi de financement de sécurité a fait l'objet de nombreux amendements, dont le plus célèbre concerne la suspension de la réforme des retraites de 2023 jusqu'au 1er janvier 2028. Mais d'autres mesures phare méritent que l'on s'y attarde, notamment celles relatives aux inégalités de retraite entre les femmes et les hommes, exposées dans le volet relatif à la "protection de la famille, des personnes âgées et des personnes en situation de handicap" par le site solidarites.gouv.fr.

Le site du gouvernement met ainsi en avant deux mesures visant à améliorer le "système de retraites en réduisant les inégalités de pensions entre les femmes et les hommes". Un objectif ambitieux lorsque l'on sait que le montant moyen des pensions de retraite perçues par les femmes représente seulement 62 % de celui des hommes, et que ce chiffre ne monte qu'à "74 % en tenant compte des pensions de réversion", comme le souligne l'amendement en question.

"Le premier facteur d'écart entre les niveaux de pensions des femmes et des hommes n'est plus la durée de carrière, mais les inégalités de salaire au cours de la carrière". Sont plus précisément concernées par les mesures visant à réduire les inégalités hommes-femmes les femmes ayant eu un ou plusieurs enfants, qui bénéficient de l'attribution de trimestres supplémentaires à ce titre, mais dont la pension de retraite reste largement inférieure à celle perçue par un homme.

Ces 2 mesures du Budget de la sécu qui visent à réduire les inégalités de pensions entre femmes et hommes

La version définitive du Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 inclut deux mesures visant à réduire les inégalités de retraite entre les femmes et les hommes. La première concerne la base de calcul de la retraite de base. Jusqu'à présent, les 25 meilleures années étaient prises en compte, hommes et femmes confondus. Mais à compter de 2026, les choses vont changer. Les femmes ayant eu un ou plusieurs enfants pourront profiter d'une base de calcul plus favorable.

Les femmes ayant eu un enfant verront ainsi le montant de leur retraite de base calculé sur leurs 24 meilleures années. Et pour les mères de deux enfants ou plus, la base de calcul sera même ramenée aux 23 meilleures années. Une mesure qui concernera non seulement le régime général de la Sécurité sociale, mais également celui des travailleurs indépendants, des salariés agricoles, des non-salariés agricoles et celui des cultes.

Autre mesure actée : la prise en comptes des majorations de durée d'assurance, en lien avec le nombre d'enfants, dans le calcul des droits à une retraite anticipée pour carrière longue. Au maximum, deux trimestres pourront être pris en compte. Une mesure qui devrait profiter à plus de 13 000 femmes nées en 1970 ou après qui pourront, à ce titre, profiter d'une retraite anticipée.