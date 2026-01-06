information fournie par Boursorama avec LabSense • 06/01/2026 à 08:30

Comment fonctionne l’entretien d’information retraite Agirc-Arrco et qui peut en bénéficier ? / iStock.com - fizkes

Un rendez-vous pour faire le point sur sa future retraite

L’entretien d’information retraite Agirc-Arrco est un service gratuit destiné à accompagner les assurés dans la compréhension de leurs droits. Il est accessible dès 45 ans, que l’on soit en activité ou non. L’objectif est d’offrir un temps d’échange avec un conseiller retraite pour analyser sa carrière, vérifier ses droits et mieux anticiper les conditions de son départ à la retraite. Ce rendez-vous permet notamment d’aborder l’ensemble des régimes obligatoires, qu’ils soient de base ou complémentaires, et d’évaluer l’impact de certains événements de carrière comme les périodes de chômage, de maternité, de formation ou de temps partiel.

Ce que permet concrètement l’entretien Agirc-Arrco

Au cours de l’entretien, le conseiller s’appuie sur le relevé de carrière de l’assuré pour établir un diagnostic précis. Plusieurs simulations du montant de la future retraite sont proposées, en fonction de différents âges de départ. Le rendez-vous permet aussi de comprendre les leviers existants pour ajuster sa stratégie, comme la retraite progressive, le cumul emploi-retraite ou encore la surcote. L’échange est personnalisé et laisse la place aux questions, notamment sur les dispositifs de fin de carrière ou les possibilités d’optimisation, sans engagement ni démarche obligatoire à l’issue.

Comment prendre rendez-vous et préparer son entretien

La prise de rendez-vous peut se faire de plusieurs façons. Il est possible de contacter un conseiller retraite par téléphone au 0 970 660 660, un numéro non surtaxé, ou de passer par son espace personnel Agirc-Arrco en ligne. Une fois la demande enregistrée, un conseiller rappelle l’assuré depuis une plateforme officielle. Avant l’entretien, il est demandé de consulter attentivement son relevé de carrière. Cette étape est essentielle, car elle permet de repérer d’éventuelles erreurs ou périodes manquantes. Le conseiller indiquera ensuite les démarches à suivre pour effectuer les corrections nécessaires.

Le déroulement de l’entretien, à distance ou en présentiel

L’entretien d’information retraite peut se tenir par téléphone, en visioconférence ou en face-à-face dans l’un des points d’accueil Agirc-Arrco, présents partout en France métropolitaine et dans les DROM. Sa durée varie généralement entre 30 minutes et une heure, selon la complexité du dossier. Pendant l’échange, le conseiller reprend les éléments du relevé de carrière, présente les simulations et évoque les scénarios possibles de départ à la retraite. À l’issue du rendez-vous, les documents et estimations sont déposés dans l’espace personnel de l’assuré.

Qui peut bénéficier de l’entretien d’information retraite

L’entretien est ouvert à tous les assurés du régime Agirc-Arrco, à partir de 45 ans. Certaines périodes de l’année donnent toutefois la priorité à des publics spécifiques, comme les personnes souhaitant anticiper leur départ à la retraite ou celles ayant une carrière complexe. Dans le cadre d’opérations nationales, comme la semaine des rendez-vous de la retraite, des dizaines de milliers d’entretiens supplémentaires sont proposés. Mais en dehors de ces temps forts, le dispositif reste accessible toute l’année, dans la limite des rendez-vous disponibles, pour accompagner le plus grand nombre dans la préparation de leur retraite.