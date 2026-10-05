information fournie par Boursorama avec LabSense • 05/10/2026 à 08:30

Retraite : des trimestres supplémentaires pour les pompiers volontaires / iStock.com - Gwengoat

Qu’est-ce qu’un pompier volontaire ?

Les SPV (sapeurs-pompiers volontaires) s’engagent pour une durée de cinq ans renouvelable et leurs missions sont indemnisées mais non rémunérées (l’indemnisation varie entre 8,71 € de l’heure et 13,11 € de l’heure). Les missions confiées aux SPV sont de diverses natures. La lutte contre les incendies en fait partie, comme on a malheureusement pu le constater cet été encore avec les nombreux feux qui ont ravagé la France. Ils peuvent aussi être amenés à porter secours lors d’accidents de la route ou encore à réaliser des soins en urgence. Ils peuvent choisir de s’engager pour tous les types de missions ou pour une partie. On parle alors d’engagement différencié. L’âge minimum pour devenir SPV est de 16 ans. Les mineurs doivent avoir l’accord écrit de leurs représentants légaux. Il faut bien entendu être physiquement apte à intervenir sur les missions citées précédemment, c’est pourquoi l’aptitude physique des personnes souhaitant devenir SPV est évaluée lors du recrutement. Les modalités de recrutement des SPV sont propres à chaque SDIS (Service départemental d’incendie et de secours). Un sapeur-pompier volontaire doit respecter la charte nationale du SPV. Il peut exercer cette activité jusqu’à l’âge de 67 ans (voire 70 ou 72 ans). En France, on compte près de 200 000 SPV.

Sapeurs-pompiers volontaires et retraite

Depuis le mois de juillet 2026, les sapeurs-pompiers volontaires ont droit à des trimestres de retraite supplémentaires, une demande formulée par le secteur depuis quelque temps déjà. Le décret n° 2026-18 du 20 janvier 2026 portant diverses mesures relatives aux sapeurs-pompiers volontaires et aux sapeurs-pompiers professionnels stipule ainsi que des trimestres de retraite supplémentaires sont accordés aux SPV et aux SPP (sapeurs-pompiers professionnels) en fonction de leur durée d’engagement (au moins 10, 20 ou 25 années). Ainsi, pour un engagement d’au moins 10 ans, les SPV ont droit à un trimestre supplémentaire contre deux trimestres supplémentaires pour au moins 20 ans d’engagement et trois trimestres supplémentaires à partir de 25 années d’engagement. Pour que ces trimestres supplémentaires soient comptabilisés, les SPV doivent fournir un état des services établi par le dernier SDIS au sein duquel ils ont été engagés. La FNSPF (Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France) a salué l’adoption de ce décret mais a regretté le chemin administratif parcouru pour en arriver à cette décision. Il aura en effet fallu 33 mois et une plainte pour "abus d’autorité" contre le Premier ministre Sébastien Lecornu, déposée par le syndicat SSPVF (Syndicat des sapeurs-pompiers volontaires de France), pour obtenir gain de cause. Rappelons qu’en 2009, le rapport de la Commission Ambition volontariat plaidait déjà pour l’attribution de trimestres de retraite supplémentaires pour les sapeurs-pompiers. Cette avancée était donc plus qu’attendue.

Devenir SPV : une première dans un lycée en France

C’est une première en France, à Frontignan-la Peyrade, un lycée professionnel a ouvert une classe option sapeur-pompier. Avec l’accélération du réchauffement climatique, nul doute que nous aurons, à l’avenir, encore besoin de celles et ceux que l’on surnomme "soldats du feu".