Réforme du cumul emploi-retraite en 2027: quelles professions seront épargnées par les nouvelles restrictions ?

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 06/11/2026 à 13:10

Les règles du cumul emploi-retraite vont se durcir en 2027. (illustration) (StockSnap / Pixabay)

Le cumul emploi-retraite permet de percevoir une pension tout en poursuivant ou en reprenant une activité professionnelle. Mais à partir du 1er janvier 2027, les règles encadrant ce dispositif vont se durcir. Les restrictions dépendront de l'âge du retraité, précise Notre Temps .

Une dérogation pour certaines professions

Un décret , daté du 2 novembre 2026 et publié au Journal officiel, liste cependant des activités qui échappent à certaines de ces nouvelles restrictions. Parmi elles figurent les assistantes maternelles, les assistantes familiales, les gardes d'enfants et les personnes qui accompagnent à domicile les personnes âgées ou en situation de handicap.

Les activités artistiques, littéraires ou scientifiques exercées à titre accessoire sont également épargnées, tout comme certaines activités d'hébergement en milieu rural dans des biens patrimoniaux.

Le texte prévoit aussi des dérogations pour les personnes participant à des activités juridictionnelles, comme les jurés de cour d'assises, les conseillers prud'hommes, les experts judiciaires ou les membres de jurys de concours publics.

Des exceptions dans la santé et les transports

Dans le secteur de la santé, les médecins et infirmiers retraités peuvent effectuer des vacations dans des établissements de santé, dans la limite de 910 heures ou 260 demi-journées par an et d'un plafond de revenus correspondant au plafond annuel de la Sécurité sociale. En cas de dépassement, leur pension est réduite de la moitié de la somme excédentaire. Les professionnels de santé exerçant dans certaines zones sous-dotées ou participant à la réserve sanitaire, bénéficient aussi d'une dérogation.

Enfin, le décret mentionne les réservistes de l'armée, de la police, des douanes et de l'administration pénitentiaire, les conducteurs de transports scolaires, les conducteurs-accompagnateurs de personnes à mobilité réduite, ainsi que certains personnels navigants.

Les conditions de ces dérogations varient selon les activités et les régimes de retraite. Il est recommandé de se rapprocher de sa caisse pour connaître les modalités applicables.