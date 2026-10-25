information fournie par Boursorama avec LabSense • 25/10/2026 à 08:30

Retraite : quelle différence entre trimestres cotisés, assimilés et de majoration ? / iStock.com - Richard Villalonundefined undefined

Les trimestres cotisés : le moteur de votre carrière

Les trimestres cotisés sont ceux que l’on acquiert en travaillant et en cotisant réellement. La règle est simple : un trimestre est validé dès que l’on atteint un revenu annuel équivalent à 150 fois le SMIC horaire brut (12,31 € au 1er juin 2026), dans la limite de quatre par an. Ce n’est donc pas la durée de travail qui compte, mais le niveau de rémunération. On peut valider quatre trimestres en quelques mois si les revenus sont élevés, ou n’en valider qu’un seul sur une année entière en cas d’activité réduite. Ces trimestres sont les plus précieux : ils comptent pour le taux plein, pour la surcote si l’on prolonge son activité, et surtout pour la carrière longue, ce dispositif qui permet de partir avant l’âge légal lorsqu’on a commencé tôt et suffisamment cotisé. Bref, les cotisés sont les trimestres « premium » du système.

Les trimestres assimilés : le filet de sécurité des parcours interrompus

La vie professionnelle n’étant jamais parfaitement linéaire, les trimestres assimilés viennent combler les périodes où l’on ne peut pas travailler. Ils sont attribués gratuitement pour des situations reconnues : chômage indemnisé, maladie, maternité, invalidité, service national… Chaque situation a sa règle de conversion : par exemple, un trimestre est validé pour 50 jours de chômage indemnisé ou 60 jours d’indemnités maladie. Ces trimestres comptent pleinement pour le taux plein, ce qui évite de perdre pied dans le calcul de la durée d’assurance. En revanche, ils n’ont pas la même puissance que les cotisés : ils ne génèrent pas de surcote, n’améliorent pas le salaire annuel moyen, et ne sont reconnus comme « réputés cotisés » pour la carrière longue que dans des limites strictes.

Les trimestres de majoration : le bonus familial… désormais stratégique

Les trimestres de majoration sont attribués au titre des enfants : jusqu’à huit par enfant, répartis entre maternité ou adoption et éducation. Automatiques pour les trimestres de maternité, ils facilitent l’accès au taux plein et peuvent augmenter la pension en complétant la durée d’assurance. Et depuis le 1er septembre 2026, ces trimestres ont pris une nouvelle dimension : deux d'entre eux au total peuvent être retenus comme "réputés cotisés". Une évolution majeure, car ces trimestres comptent pour les dispositifs les plus exigeants, notamment la carrière longue. Ils n'ouvrent cependant pas droit à la surcote mais, pour certaines assurées, cela peut signifier un départ plus tôt, sans perte de taux. Précision : un père titulaire de trimestres d'éducation est aussi concerné par ce mécanisme.