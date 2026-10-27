Votre époux est décédé : pouvez-vous toucher la pension de réversion avant vos 55 ans ?

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 27/10/2026 à 15:06

La pension de réversion n'est soumise à aucune condition d'âge dans la fonction publique. (illustration) (Pixabay / Van3ssa_)

Dans le régime de base, il faut avoir au moins 55 ans pour être éligible à la pension de réversion. Ce dispositif permet au conjoint survivant de toucher une partie de la pension de retraite que le défunt percevait ou aurait pu percevoir. Mais, dans d'autres régimes, la condition d'âge est moins stricte et permet d'avoir droit à cet avantage avant 55 ans.

L'Agirc-Arrco peut verser la pension de réversion avant 55 ans

C'est par exemple le cas au sein de l'Agirc-Arrco. Le régime de retraite complémentaire des salariés du privé a également fixé un seuil à 55 ans, mais il a prévu deux exceptions qui donnent accès à la pension de réversion sans conditions d'âge pour le bénéficiaire : « si le conjoint ou l’ex-conjoint a deux enfants à charge au moment du décès, ou s’il est en situation d’invalidité au moment du décès ou plus tard » , peut-on lire sur le site de l'organisme .

Le régime précise que la rétroactivité est appliquée au bénéfice du demandeur : « Si le conjoint survivant avait deux enfants à charge au moment du décès mais qu'il fait la demande de réversion alors que ses enfants ont cessé d'être à charge, la réversion peut lui être attribuée dès lors que les conditions étaient remplies à la date du décès » .

Dans la fonction publique, aucune limite d'âge n'est fixée pour toucher la pension de réversion. Le Service des retraites de l'État (SRE) et la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) ont privilégié d'autres critères comme celui d'avoir été marié au moins quatre ans avec le défunt.