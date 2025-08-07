Préparez votre retraite facilement avec l’application Mon Compte Retraite / iStock.com - zamrznutitonovi

Un outil grand public devenu incontournable

Préparer sa retraite ne devrait pas être un parcours du combattant. C’est le pari qu’a relevé l’application Mon Compte Retraite, développée par le groupement public Union Retraite, pour le compte de l’ensemble des régimes de retraite français. Accessible gratuitement sur smartphone, elle s’adresse à tous : salariés, indépendants, fonctionnaires, chômeurs, retraités ou expatriés. En centralisant les informations et démarches liées à la retraite, elle simplifie considérablement un sujet souvent jugé complexe et abstrait. Depuis son lancement, l’application a connu un véritable succès. En cinq ans, elle a été téléchargée plus de 10 millions de fois, devenant l’une des applications administratives les plus populaires en France. Une réussite qui repose sur son accessibilité, la qualité de son interface, et l’engagement des régimes de retraite. Notamment l’Agirc-Arrco, qui a largement contribué à son développement.

Un accès simplifié à tous vos droits

Conçue comme le pendant mobile du portail public info-retraite.fr, l’application offre un tableau de bord personnalisé qui regroupe toutes les informations essentielles sur votre retraite. Vous pouvez y consulter votre relevé de carrière, vérifier l’exhaustivité de vos cotisations, repérer d’éventuelles erreurs et demander des corrections dès 55 ans. Une fonctionnalité précieuse quand on sait que la clarté de votre parcours professionnel influence directement le calcul de votre pension. L’un des points forts de l’application est la simulation de retraite. En fonction de votre âge, de votre statut et de vos cotisations, vous pouvez estimer le montant de votre pension à différentes dates de départ. Un outil utile pour anticiper, ajuster vos choix ou simplement mieux comprendre vos droits. L’application intègre également les informations sur les éventuels contrats d’épargne retraite supplémentaires, souvent méconnus.

Des démarches administratives facilitées

Pour les futurs retraités, Mon Compte Retraite propose un service de demande de retraite simplifié. Grâce à une interface pré-remplie, vous pouvez formuler votre demande en ligne, en une seule fois, auprès de tous vos régimes. L’utilisateur peut ensuite suivre l’avancement de son dossier directement depuis l’application, évitant ainsi les allers-retours avec plusieurs caisses. Par ailleurs, les retraités ne sont pas en reste. En effet, l’application leur permet de consulter l’historique de leurs paiements, de télécharger des attestations fiscales ou de suivre leurs contrats d’épargne. Et pour ceux qui vivent hors de France, le service « Ma retraite à l’étranger » facilite la transmission des justificatifs nécessaires au maintien des versements.

Une application publique, sécurisée et évolutive

Lancée sous l’impulsion de l’État et de l’ensemble des régimes de retraite, Mon Compte Retraite est une application publique, gratuite et sécurisée. L’accès se fait via un identifiant personnel ou FranceConnect, garantissant la protection des données. Régulièrement mise à jour, elle s’enrichit de nouvelles fonctionnalités pour répondre aux besoins des assurés. Dans un paysage administratif parfois jugé opaque, cette application se démarque par sa simplicité d’usage, sa complétude et sa transparence.