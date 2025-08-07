 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Préparez votre retraite facilement avec l’application Mon Compte Retraite
information fournie par Boursorama avec LabSense 07/08/2025 à 08:30

Anticiper sa retraite permet incontestablement de gagner en sérénité. Et l’application Mon Compte Retraite permet justement d’aider chacun à mieux comprendre ses droits et à accomplir ses démarches en toute autonomie. Explications.

Préparez votre retraite facilement avec l’application Mon Compte Retraite / iStock.com - zamrznutitonovi

Préparez votre retraite facilement avec l’application Mon Compte Retraite / iStock.com - zamrznutitonovi

Un outil grand public devenu incontournable

Préparer sa retraite ne devrait pas être un parcours du combattant. C’est le pari qu’a relevé l’application Mon Compte Retraite, développée par le groupement public Union Retraite, pour le compte de l’ensemble des régimes de retraite français. Accessible gratuitement sur smartphone, elle s’adresse à tous : salariés, indépendants, fonctionnaires, chômeurs, retraités ou expatriés. En centralisant les informations et démarches liées à la retraite, elle simplifie considérablement un sujet souvent jugé complexe et abstrait. Depuis son lancement, l’application a connu un véritable succès. En cinq ans, elle a été téléchargée plus de 10 millions de fois, devenant l’une des applications administratives les plus populaires en France. Une réussite qui repose sur son accessibilité, la qualité de son interface, et l’engagement des régimes de retraite. Notamment l’Agirc-Arrco, qui a largement contribué à son développement.

Un accès simplifié à tous vos droits

Conçue comme le pendant mobile du portail public info-retraite.fr, l’application offre un tableau de bord personnalisé qui regroupe toutes les informations essentielles sur votre retraite. Vous pouvez y consulter votre relevé de carrière, vérifier l’exhaustivité de vos cotisations, repérer d’éventuelles erreurs et demander des corrections dès 55 ans. Une fonctionnalité précieuse quand on sait que la clarté de votre parcours professionnel influence directement le calcul de votre pension. L’un des points forts de l’application est la simulation de retraite. En fonction de votre âge, de votre statut et de vos cotisations, vous pouvez estimer le montant de votre pension à différentes dates de départ. Un outil utile pour anticiper, ajuster vos choix ou simplement mieux comprendre vos droits. L’application intègre également les informations sur les éventuels contrats d’épargne retraite supplémentaires, souvent méconnus.

Des démarches administratives facilitées

Pour les futurs retraités, Mon Compte Retraite propose un service de demande de retraite simplifié. Grâce à une interface pré-remplie, vous pouvez formuler votre demande en ligne, en une seule fois, auprès de tous vos régimes. L’utilisateur peut ensuite suivre l’avancement de son dossier directement depuis l’application, évitant ainsi les allers-retours avec plusieurs caisses. Par ailleurs, les retraités ne sont pas en reste. En effet, l’application leur permet de consulter l’historique de leurs paiements, de télécharger des attestations fiscales ou de suivre leurs contrats d’épargne. Et pour ceux qui vivent hors de France, le service « Ma retraite à l’étranger » facilite la transmission des justificatifs nécessaires au maintien des versements.

Une application publique, sécurisée et évolutive

Lancée sous l’impulsion de l’État et de l’ensemble des régimes de retraite, Mon Compte Retraite est une application publique, gratuite et sécurisée. L’accès se fait via un identifiant personnel ou FranceConnect, garantissant la protection des données. Régulièrement mise à jour, elle s’enrichit de nouvelles fonctionnalités pour répondre aux besoins des assurés. Dans un paysage administratif parfois jugé opaque, cette application se démarque par sa simplicité d’usage, sa complétude et sa transparence.

Le présent article est rédigé par Labsense pour Boursorama. Cet article ne doit en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement ou un placement. Boursorama ne saurait être tenu responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • jeune fille réflechissant (Crédits: Adobe Stock)
    Que faire de l’argent sur son compte courant ?
    information fournie par Café de la Bourse 07.08.2025 08:42 

    Le plus souvent, l'argent détenu sur un compte courant ne rapporte rien. Il coûte même cher, et parfois très cher si l'inflation est élevée, d'autant que de potentiels frais de tenue de compte peuvent encore faire gonfler la note. Pourquoi il ne faut pas conserver ... Lire la suite

  • La pension de base versée par la Carsat ne peut excéder 1 962,50 euros par mois en 2025. (illustration) (Pixabay)
    Retraite : existe-t-il un montant maximum pour la pension de base ?
    information fournie par Boursorama avec Newsgene 06.08.2025 15:15 

    La pension de retraite de base versée par le régime général ne peut dépasser un certain plafond. En 2025, cette limite s'élève à 1 962,50 euros bruts par mois. Votre pension de retraite de base est-elle plafonnée ? La réponse est oui. Pour établir le montant de ... Lire la suite

  • Un ancien éleveur normand conteste le montant de sa retraite depuis de nombreuses années. (illustration) (Stevepb / Pixabay)
    Avec 768 € de retraite par mois, cet ancien agriculteur s'estime lésé depuis 2005
    information fournie par Boursorama avec Newsgene 06.08.2025 11:00 

    Un agriculteur normand estime toucher seulement la moitié de sa pension de retraite depuis 2005. Selon lui, la MSA se trompe dans le calcul des trimestres. Il perçoit aujourd'hui 767, 85 euros de la part de sa caisse de retraite. Il s'estime lésé depuis 20 ans. ... Lire la suite

  • Les Français ont déposé 97,8 milliards d'euros sur leurs contrats d'assurance vie au cours du premier semestre 2025. (illustration) (Pixabay / Aymanejed)
    Assurance vie : déjà près de 100 milliards d'euros déposés par les Français en 2025, un record
    information fournie par Boursorama avec Newsgene 05.08.2025 14:49 

    Les Français ont déposé 97,8 milliards d'euros sur leurs contrats d'assurance vie depuis le début de l'année. Le solde net a ainsi atteint son plus haut niveau depuis 2010. La progression est autant marquée du côté des fonds en euros que des unités de compte. C'est ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank