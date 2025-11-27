Assurance vie : un premier semestre historique

information fournie par Tout sur mes finances • 27/11/2025 à 11:30

(Crédits: Adobe Stock)

Avec près de 85 milliards d'euros collectés entre janvier et juin 2025, l'assurance vie signe son meilleur démarrage depuis quatorze ans. Un afflux spectaculaire nourri par un climat politique instable, la baisse du rendement du Livret A et un marché immobilier toujours convalescent.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a rarement affiché un ton aussi enthousiaste. Dans son rapport semestriel publié le 4 novembre 2025, le superviseur des banques et des assurances qualifie le niveau de collecte de l'assurance vie d'« exceptionnel ». Sur les six premiers mois de l'année, les cotisations atteignent 84,7 milliards d'euros, soit une hausse de 7% sur un an. Il s'agit du plus haut niveau enregistré depuis 2011, date de mise en place des séries statistiques semestrielles par l'ACPR.

Ce dynamisme concerne les deux principaux types de supports d'investissement de l'assurance vie. Le fonds en euros garanti capte 52,3 milliards d'euros. Les unités de compte (UC), plus risquées mais potentiellement plus rentables, totalisent 32,4 milliards d'euros. Dans les deux cas, la progression atteint également 7% sur 12 mois, signe d'un mouvement de fond et non d'un simple arbitrage entre supports.

Une collecte nette déjà supérieure à celle de 2024

L'autre fait marquant réside dans la chute des rachats. Les retraits diminuent de 11,2% sur un an, pour s'établir à 36,6 milliards d'euros. Les UC sont un peu plus touchées par ce recul que les fonds en euros. Résultat : la collecte nette grimpe à 25,2 milliards d'euros sur le semestre, un montant supérieur à la collecte nette de l'ensemble de l'année 2024, qui s'était arrêtée à 22,8 milliards d'euros.

Plusieurs facteurs expliquent cet engouement. Le contexte politique, marqué par la dissolution de l'Assemblée nationale et l'instabilité institutionnelle, a renforcé la prudence des ménages. Le taux d'épargne atteint 18,9 % au deuxième trimestre 2025 d'après l'Insee, un record hors période de crise sanitaire.

Des concurrent affaiblis

Dans le même temps, le Livret A a perdu en attractivité. Sa rémunération a été abaissé à 2,4% en février, puis à 1,7% en août. Cette double baisse a incité de nombreux épargnants à chercher des placements plus performants. L'immobilier, malgré la détente des taux de crédit, reste atone, avec un marché loin de son niveau de 2021. Dans ce paysage, l'assurance vie apparaît, plus que jamais, comme la valeur refuge des Français.