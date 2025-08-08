 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les retraités de l'étranger obligés de revenir en France tous les six mois : attention à cette fake news
information fournie par Boursorama avec Newsgene 08/08/2025 à 15:31

Des sites douteux relaient de fausses informations dans des articles entièrement générés par intelligence artificielle. (illustration) (StockSnap / Pixabay)

Des sites douteux relaient de fausses informations dans des articles entièrement générés par intelligence artificielle. (illustration) (StockSnap / Pixabay)

Non, les retraités français vivant à l'étranger ne devront pas revenir en France au moins tous les six mois pour continuer à toucher leur pension. Il s'agit d'une fausse information relayée par des sites utilisant l'IA.

Attention aux fausses informations qui circulent sur Internet concernant les retraites. Des sites obscurs diffusent en effet des articles générés par intelligence artificielle sans se soucier de la véracité de ce qu'ils contiennent. Capital a ainsi repéré deux articles qui prétendent que les retraités vivant à l'étranger vont désormais devoir revenir en France tous les six mois pour continuer à toucher leur pension. Une information fausse qui ne se base sur aucun texte officiel.

« Les retraites françaises (personnelle ou de réversion) peuvent être perçues en vivant à l’étranger » , a affirmé le ministère du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles, interrogé par Capital. La seule obligation pour toucher sa pension en vivant dans un pays étranger est de fournir chaque année un certificat de vie. Cette démarche vise à éviter le détournement des pensions de retraite d'un assuré décédé. Aucune modification des règles n'est prévue prochainement.

Des articles générés grâce à l'IA

Ces contenus entièrement faux ont été publiés sur Decontair-67.fr et Beautycase.fr, des sites dont les noms douteux doivent déjà inciter l'internaute à se montrer prudent. D'autant qu'ils ne cachent pas l'origine des informations diffusées. Decontair-67 précise ainsi dans un message placé avant le début de l'article que le site « repose des faits entièrement fictifs générés par intelligence artificielle, aucun contenu ne doit être interprété comme réel ou véridique » .

L'Assurance retraite a alerté la population sur ces fausses informations qui sont parfois largement relayées. « Les fausses informations sur la retraite sont de plus en plus nombreuses. Certaines relèvent d’une mauvaise compréhension, d’autres relaient des promesses trompeuses. Toutes peuvent nuire à vos démarches, vous faire perdre du temps, ou vous pousser à faire de mauvais choix » , indique l'organisme.

© Boursorama avec Newsgene

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Ces villes pour couler des jours heureux à la retraite !
    Ces villes pour couler des jours heureux à la retraite!
    information fournie par BoursoBank Clients 08.08.2025 08:30 

    Si l'étranger attire les futurs retraités français, certains préfèrent rester en France pour ne pas s'éloigner de leur famille. Décryptage du classement élaboré par le promoteur immobilier Nexity, sur les villes idéales pour une retraite paisible.

  • Préparez votre retraite facilement avec l’application Mon Compte Retraite / iStock.com - zamrznutitonovi
    Préparez votre retraite facilement avec l’application Mon Compte Retraite
    information fournie par Boursorama avec LabSense 07.08.2025 08:30 

    Anticiper sa retraite permet incontestablement de gagner en sérénité. Et l’application Mon Compte Retraite permet justement d’aider chacun à mieux comprendre ses droits et à accomplir ses démarches en toute autonomie. Explications. Un outil grand public devenu ... Lire la suite

  • La pension de base versée par la Carsat ne peut excéder 1 962,50 euros par mois en 2025. (illustration) (Pixabay)
    Retraite : existe-t-il un montant maximum pour la pension de base ?
    information fournie par Boursorama avec Newsgene 06.08.2025 15:15 

    La pension de retraite de base versée par le régime général ne peut dépasser un certain plafond. En 2025, cette limite s'élève à 1 962,50 euros bruts par mois. Votre pension de retraite de base est-elle plafonnée ? La réponse est oui. Pour établir le montant de ... Lire la suite

  • Un ancien éleveur normand conteste le montant de sa retraite depuis de nombreuses années. (illustration) (Stevepb / Pixabay)
    Avec 768 € de retraite par mois, cet ancien agriculteur s'estime lésé depuis 2005
    information fournie par Boursorama avec Newsgene 06.08.2025 11:00 

    Un agriculteur normand estime toucher seulement la moitié de sa pension de retraite depuis 2005. Selon lui, la MSA se trompe dans le calcul des trimestres. Il perçoit aujourd'hui 767, 85 euros de la part de sa caisse de retraite. Il s'estime lésé depuis 20 ans. ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank