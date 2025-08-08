Les retraités de l'étranger obligés de revenir en France tous les six mois : attention à cette fake news

Des sites douteux relaient de fausses informations dans des articles entièrement générés par intelligence artificielle. (illustration) (StockSnap / Pixabay)

Attention aux fausses informations qui circulent sur Internet concernant les retraites. Des sites obscurs diffusent en effet des articles générés par intelligence artificielle sans se soucier de la véracité de ce qu'ils contiennent. Capital a ainsi repéré deux articles qui prétendent que les retraités vivant à l'étranger vont désormais devoir revenir en France tous les six mois pour continuer à toucher leur pension. Une information fausse qui ne se base sur aucun texte officiel.

« Les retraites françaises (personnelle ou de réversion) peuvent être perçues en vivant à l’étranger » , a affirmé le ministère du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles, interrogé par Capital. La seule obligation pour toucher sa pension en vivant dans un pays étranger est de fournir chaque année un certificat de vie. Cette démarche vise à éviter le détournement des pensions de retraite d'un assuré décédé. Aucune modification des règles n'est prévue prochainement.

Des articles générés grâce à l'IA

Ces contenus entièrement faux ont été publiés sur Decontair-67.fr et Beautycase.fr, des sites dont les noms douteux doivent déjà inciter l'internaute à se montrer prudent. D'autant qu'ils ne cachent pas l'origine des informations diffusées. Decontair-67 précise ainsi dans un message placé avant le début de l'article que le site « repose des faits entièrement fictifs générés par intelligence artificielle, aucun contenu ne doit être interprété comme réel ou véridique » .

L'Assurance retraite a alerté la population sur ces fausses informations qui sont parfois largement relayées. « Les fausses informations sur la retraite sont de plus en plus nombreuses. Certaines relèvent d’une mauvaise compréhension, d’autres relaient des promesses trompeuses. Toutes peuvent nuire à vos démarches, vous faire perdre du temps, ou vous pousser à faire de mauvais choix » , indique l'organisme.