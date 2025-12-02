Quel est le vrai coût du maintien à domicile des personnes âgées?

Vieillir chez soi est le souhait d’une immense majorité de Français, mais le coût du maintien à domicile ne cesse d’augmenter. ( crédit photo : Getty Images/Maskot )

Cette option reste la préférée d’une immense majorité de Français

Aller en EHPAD ou rester chez soi? La deuxième option est plébiscitée. De nombreux scandales ont entaché dernièrement la réputation des EHPAD. Ils sont donc rarement l’option privilégiée. 85% des Français souhaitent vieillir à domicile selon une enquête IFOP. Pour ce faire, il faut avoir recours aux services d’aides personnalisés. De l’aide-ménagère aux infirmières, en passant par la livraison de repas ou la garde de nuit, le panel de services possibles est très grand. Il a cependant un coût. L’allocation personnalisée d’autonomie (APA), versée par les départements, permet en moyenne de couvrir 80% des dépenses. Son montant varie en fonction du degré de dépendance et 816.000 personnes ont touché l’APA en 2023.

Le coût de l’accompagnement des seniors à domicile ne cesse de croître

Le nombre de bénéficiaires va continuer d’augmenter ces prochaines années pour atteindre un pic aux environs de 2030. Les départements redoutent cette perspective. Touchés par la rigueur budgétaire, ils ont déjà fortement réduit ces dernières années le nombre d’heures financées. Les mutuelles peuvent elles aussi mettre la main au porte-monnaie. Leurs tarifs toutefois ne cessent d’augmenter. Une menace plane aussi sur l’avenir des crédits d’impôt. Les coûts, par ailleurs, sont de plus en plus importants au fur et à mesure du vieillissement de la personne à prendre en charge. Pour maintenir à domicile un senior de plus de 85 ans, il faut débourser 2.070 euros chaque mois, toujours selon le baromètre «Combien ça coûte d’être vieux en France?». Il faut ajouter à cette dépense le prix du loyer pour les personnes âgées locataires de leur logement.

Ces coûts additionnels s’ajoutent aux dépenses quotidiennes

Pour assurer la sécurité de la personne âgée dépendante, d’autres dépenses matérielles sont à prévoir. Des travaux d’aménagement risquent d’être nécessaires. Ils se limitent au début à l’installation de barres d’appui dans la baignoire ou les toilettes. Ils peuvent très vite devenir plus importants. L’achat d’un lit médicalisé, la mise en place d’un monte-escalier ou le réaménagement d’une maison, pour créer une chambre au rez-de-chaussée, peuvent s’avérer nécessaires. Pour les personnes âgées vivant loin de leur famille, l’emploi d’une personne pour discuter ou stimuler le senior est parfois indispensable. Emmanuel Macron avait promis en 2022, lors de sa campagne pour l’élection présidentielle, de financer des moments de convivialité à hauteur de deux heures par semaine pour rompre l’isolement des seniors. La réalité budgétaire n’a pas permis à une majorité de départements de mettre en place la mesure.

De nouveaux établissements premium sont dédiés aux seniors

Les personnes âgées disposant d’un pouvoir d’achat un peu plus important font le choix d’une troisième option. Elles refusent l’EHPAD mais souhaitent tout de même bénéficier de la présence de professionnels et de la convivialité d’autres seniors. De nouveaux établissements proposent une alternative hôtelière à l’étranger. Les sociétés Carthagea ou Resort medical par exemple déclinent leur offre en Tunisie où la qualité de soins est reconnue. À partir de 2.700 euros par mois, la personne âgée vit dans une chambre d’hôtel 4 étoiles et profite de la présence d’une aide-soignante personnelle de 7h30 à 20h30. La prise en charge dans une clinique est prévue en cas de besoin et quelques billets d’avion pour la famille sont également inclus dans le package. La formule semble surtout idéale pour les personnages âgés isolées. Elles verront rarement leurs proches, mais les retrouvailles se feront au soleil et en bord de mer.

Coût des EHPAD: mieux vaut éviter l’Île-de-France Vivre en EHPAD coûte en moyenne un peu plus de 1.900 euros par mois en France, pour une chambre seule habilitée à l’aide sociale selon la dernière étude de la CNSA datant de 2023. Ces tarifs masquent toutefois de très fortes disparités. Dans les secteurs géographiques les moins chers comme la Haute-Saône, la Meuse ou le Cantal, le prix mensuel varie entre 1.600 euros et 1.700 euros . Dans les Hauts-de-Seine, il faut au contraire débourser 3.231 euros . Comment se permettre une telle dépense avec une pension moyenne en France à moins de 1.500 euros ? Différentes aides sont possibles, comme l’aide sociale à l’hébergement, les réductions d’impôt ou une contribution des mutuelles.

