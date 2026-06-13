information fournie par Boursorama avec LabSense • 13/06/2026 à 08:30

Le relevé de situation individuelle (RIS) : comment le lire et pourquoi le vérifier avant 50 ans ? / iStock.com - shurkin_son

Le RIS : un document qui retrace toute votre carrière

Le relevé de situation individuelle rassemble toutes les informations enregistrées par les différents régimes de retraite auprès desquels un assuré a cotisé. Son rôle est de présenter, à un instant donné, les droits déjà acquis, qu’il s’agisse de trimestres validés dans les régimes de base ou de points obtenus dans les régimes complémentaires. Ce document constitue donc une référence importante pour estimer son futur départ à la retraite. Il permet notamment de connaître le nombre de trimestres déjà validés et ceux qu’il reste éventuellement à acquérir pour bénéficier d’une pension à taux plein.

Où consulter son relevé de carrière ?

Le RIS est adressé automatiquement aux assurés à partir de 35 ans, puis tous les cinq ans. À partir de 55 ans, il est accompagné d’une estimation indicative globale qui évalue le montant potentiel de la future pension selon plusieurs âges de départ. Il n’est toutefois pas nécessaire d’attendre cet envoi. En effet, le document est accessible à tout moment en ligne depuis l’espace personnel de sa caisse de retraite ou sur le portail Info-Retraite. Après identification avec son numéro de Sécurité sociale, il peut être téléchargé au format PDF pour être consulté en détail.

Comment lire les informations qui y figurent ?

La première page présente une synthèse des droits acquis. On y retrouve les différents régimes auxquels l’assuré est ou a été affilié, ainsi que le nombre de trimestres ou de points enregistrés pour chacun d’eux. Le document mentionne également le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir une retraite sans décote, un seuil qui dépend de l’année de naissance. Les pages suivantes détaillent la carrière année par année. Pour chaque période, figurent notamment le nom de l’employeur ou la nature de la situation déclarée. Comme le chômage ou la maladie, ainsi que les revenus pris en compte pour le calcul des droits. Il arrive que le salaire indiqué soit inférieur au salaire brut réellement perçu. Cette différence s’explique par l’existence du plafond annuel de la Sécurité sociale, qui limite les revenus retenus pour le calcul de certaines cotisations retraite.

Des informations parfois absentes du relevé

Attention, certaines données n’apparaissent pas automatiquement sur le RIS. C’est notamment le cas de plusieurs majorations accordées au titre de la maternité. Ces droits supplémentaires sont généralement intégrés au moment de la liquidation de la retraite. Les périodes de service militaire peuvent également mettre du temps à être enregistrées par les organismes compétents.

Pourquoi vérifier son RIS avant 50 ans ?

Même si les corrections sont souvent effectuées dans les années précédant le départ à la retraite, un contrôle régulier permet d’identifier rapidement les oublis ou incohérences. Une période d’activité manquante, un employeur absent ou un nombre de trimestres incorrect peuvent avoir des conséquences sur le calcul futur des droits. Vérifier son relevé avant 50 ans offre également le temps de rassembler les documents utiles en cas de régularisation. Cette vigilance est particulièrement importante à l’approche de 55 ans, âge auquel est envoyée l’estimation de pension. Si les informations enregistrées sont incomplètes ou erronées, cette projection risque d’être faussée et de donner une vision inexacte de la future retraite.