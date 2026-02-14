Espérance de vie : une question de revenus ?

information fournie par BFG Capital • 14/02/2026 à 09:00

homme agé qui travaille (Crédits: Adobe Stock)

En France, l'espérance de vie continue de progresser d'année en année. Ce qui pourrait être une très bonne nouvelle cache en réalité certaines disparités, comme nous l'indique l'étude de l'INSEE publiée au mois de décembre 2025. En effet, l'espérance de vie varie fortement selon le niveau de vie, le sexe et les conditions sociales.

Et à l'aube de nouvelles réformes du système de retraite, ces écarts de longévité mettent en lumière la réelle signification des chiffres officiels. Car parler d'espérance de vie n'est pas se limiter à des moyennes flatteuses : c'est aussi admettre que pour beaucoup de Français, vivre longtemps ne rime pas forcément avec vivre en bonne santé, ni avec une retraite confortable.

Allongement de la vie : des inégalités marquées

Sur le plan démographique français, l'espérance de vie à la naissance dépasse largement les moyennes mondiales. Parmi les 5% les plus aisés, les hommes peuvent espérer vivre jusqu'à 85 ans en moyenne, contre 72 ans pour les hommes les plus modestes. Chez les femmes, même constat. 88,7 ans pour les plus aisées, contre 80,1 ans pour les plus modestes. Et si on pouvait imaginer que cela tende à s'améliorer, c'est plutôt l'inverse. Entre 2020 et 2024, l'écart d'espérance de vie entre riches et modestes a encore augmenté, preuve que les inégalités se sont accrues.

Ces écarts ne sont pas le fruit du hasard. Ils sont le reflet des conditions de vie, d'alimentation, de travail et d'accès aux soins radicalement différentes selon les catégories sociales. L'étude de l'INSEE rappelle que les facteurs environnementaux et comportementaux contribuent fortement à ces divergences.

L'importance des déterminants sociaux est telle que l'espérance de vie est corrélée au niveau de revenu et ce dès le plus jeune âge. L'étude nous dit qu'autour de 1 200€ par mois, chaque hausse de revenu de 100€ est associée à un gain d'espérance de vie de près d'un an chez les hommes et les femmes.

Pour les plus modestes, vivre plus longtemps ne se traduit donc pas par plus d'années en bonne santé ou avec un niveau de vie confortable. Les problèmes de santé chroniques, le travail pénible et l'accès différencié aux soins pèsent lourd dans l'espérance de vie résiduelle.

Et ce lien étroit entre revenus, conditions de vie et longévité a des répercussions importantes sur la manière dont on devrait penser la retraite. À accumulation de métiers pénibles, de précarité et de santé dégradée s'ajoute le risque d'une durée de retraite plus courte ou plus difficile à vivre, même pour des générations nées à la même époque.

Espérance de vie et retraites : où est l'équité ?

Dans notre système de retraite par répartition, vivre plus longtemps a des implications financières évidentes. Plus de temps passé en retraite signifie davantage d'années financées par les actifs. Autrement dit, on se retrouve avec une iniquité du système des retraites.

Alireza Gorzin, président de BFG Capital nous en parle : “bien que la France soit connue pour son système de retraite par répartition, peut-être est-il temps de repenser ce modèle pour le rendre plus égalitaire. Le montant des retraites tend à diminuer, les Français devraient envisager d'autres solutions. Et si à l'époque on pouvait se permettre de préparer son passage à la retraite sur le tard, je pense qu'aujourd'hui, il faudrait y penser dès le passage à la vie active. Anticiper pour mieux le vivre.”

Un salarié cadre peut en moyenne espérer vivre plusieurs années de plus qu'un ouvrier à partir de 65 ans, et donc augmenter la durée durant laquelle il perçoit une pension. Pourtant, les règles de départ à la retraite sont souvent uniformes, sans tenir suffisamment compte de ces écarts structurels de santé et de longévité.

Dans ce contexte, les réformes répétées notamment autour de l'âge légal de départ ou de l'allongement requis de la durée de cotisation soulèvent une question de fond : un même âge de départ est-il juste pour tous quand l'espérance de vie varie tant selon le niveau de vie ? La réponse, à l'heure actuelle, est loin d'être simple.

Dans une société se vantant d'un modèle social protecteur, ces écarts révèlent une contradiction profonde. Sans parler des modifications de conditions du cumul emploi-retraite, qui risquent une fois encore de consolider ces disparités...

En conclusion

L'espérance de vie est souvent brandie comme un signe de progrès. Et c'est vrai : la France fait partie des pays où l'on vit longtemps. Mais cette statistique moyenne masque des inégalités sociales profondes, qui font que certains vivent moins longtemps, en moins bonne santé, et donc dépensent plus d'années de retraite dans des conditions matérielles et physiques difficiles.

Cela pose une question essentielle : notre système de retraite est-il construit pour répondre à cette réalité fragmentée, ou pour un idéal homogène qui n'existe plus ? Les débats autour de l'âge de départ, de la durée de cotisation ou de la fiscalité des retraites ne peuvent être dissociés de ces disparités d'espérance de vie. Sinon, ils risquent de renforcer les injustices sociales plutôt que de les corriger.

Ce constat invite à repenser la solidarité nationale non seulement comme un financement partagé des pensions, mais aussi comme une prise en compte des conditions de vie vécues tout au long de la vie. Une réforme des retraites ambitieuse devrait intégrer l'idée que vivre plus longtemps ne doit pas signifier vivre moins bien ou plus inégalement. C'est un enjeu de justice sociale, bien plus qu'une simple question de chiffre.

Achevé de rédiger le 11 février 2026 par Amélie Yem, Responsable Communication et Marketing chez BFG Capital