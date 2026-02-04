information fournie par Boursorama avec LabSense • 04/02/2026 à 08:30

Retraite : que faire en cas de perte de ses bulletins de salaire ? / iStock.com - Jacob Wackerhausen

Avant toute chose, vérifiez votre relevé de carrière

Votre relevé de carrière (ou RIS : relevé individuel de situation) est consultable à tout âge, dès votre premier emploi. Le site info-retraite.fr permet d’accéder à l’ensemble des périodes enregistrées par vos différents régimes, les cotisations enregistrées par les caisses de retraite, les salaires pris en compte, et les trimestres validés. Il permet ainsi de vérifier toutes les données enregistrées. Si tout est conforme, aucune démarche supplémentaire n’est nécessaire. En revanche, si vous détectez des anomalies (années manquantes, salaires erronés, périodes non prises en compte...), vous pourrez faire une demande officielle de correction – en théorie – à partir de 55 ans, âge auquel s’ouvre le service « Mettre à jour mon relevé de carrière ». Cependant, depuis 2021, certaines caisses permettent de remonter des anomalies à tout âge. Vous pouvez donc signaler une période manquante, demander une vérification, transmettre des documents, ou encore poser une réclamation préliminaire, même si la régularisation complète n’interviendra qu’à partir de vos 55 ans.

Reconstituer votre carrière : quelles preuves fournir, et comment procéder ?

Si vous ne pouvez remettre la main sur vos bulletins de salaire correspondant aux périodes manquantes, afin de les adresser par courrier à l’Assurance Retraite, ou les télécharger sur votre espace personnel, il existe quelques plans B... Les caisses de retraite acceptent en effet toute preuve écrite, fiable et cohérente, permettant d’établir la réalité du travail effectué. Cela comprend notamment : Les attestations d’employeurs, si l’entreprise existe encore, Les contrats de travail, avenants ou lettres d’embauche, Les certificats de travail, remis à la fin de chaque contrat, Les relevés bancaires, montrant les virements de salaires, Les déclarations annuelles de revenus, si les salaires y figurent, Les avis d’imposition, qui mentionnent les revenus perçus, Les attestations Pôle emploi, en cas de périodes de chômage indemnisé. Si la – ou les – entreprise(s) concernée(s) par vos bulletins de paie manquants n’existe(nt) plus, il est parfois possible de retrouver des traces auprès du liquidateur qui a géré la fermeture, ou de certains organismes administratifs. Citons notamment les archives départementales, l’URSSAF, ou encore de la CPAM, pour les périodes d’arrêt maladie ou maternité.