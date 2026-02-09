Les Français plébiscitent le PER

information fournie par Tout sur mes finances • 09/02/2026 à 08:42

(Crédits: Adobe Stock)

Les plans d'épargne retraite assurantiels ont enregistré une collecte record l'année dernière. Cette enveloppe fiscalement avantageuse confirme son statut d'outil privilégié pour préparer la retraite, attirant désormais près de 8 millions de souscripteurs.

Vous avez été nombreux à alimenter votre plan d'épargne retraite (PER) en 2025. Les chiffres publiés le 27 janvier 2026 par la fédération professionnelle France Assureurs sont sans appel : les cotisations versées sur les PER assurantiels - dont le fonctionnement s'apparente aux contrats d'assurance vie, en opposition aux PER bancaires alignés sur les comptes-titres - ont progressé de 16% l'an dernier pour atteindre 20,2 milliards d'euros.

Le mois de décembre a particulièrement tiré la collecte brute vers le haut avec 3,1 milliards d'euros de versements. Cette ruée s'explique aisément : si vous effectuez un versement volontaire avant le 31 décembre, vous pouvez le déduire de votre revenu imposable de l'année en cours. Un argument de poids qui motive les épargnants à agir avant la fin de l'année civile.

Des avantages fiscaux selon votre situation professionnelle

L'intérêt fiscal du PER varie considérablement en fonction de votre statut. Si vous êtes salarié ou fonctionnaire, vous pouvez déduire vos cotisations dans la limite de 10% de vos revenus professionnels, avec un plafond établi à huit fois le plafond annuel de la Sécurité sociale (PASS) de l'année précédant votre versement. En pratique, cette règle vous autorise à déduire plus de 30.000 euros annuellement.

Si vous êtes travailleur non salarié (TNS), le dispositif se révèle encore plus généreux. Votre plafond de déduction s'élève à 10% des bénéfices imposables dans la limite de huit fois le PASS de l'année du versement, auxquels s'ajoutent 15% des bénéfices compris entre un et huit PASS. Résultat : en tant qu'artisan, commerçant, chef d'entreprise non-salarié ou professionnel libéral, vous pouvez déduire plus de 80.000 euros par an.

Une réforme qui limite les versements tardifs

Le projet de loi de finances (PLF) pour 2026, définitivement adopté le 2 février dernier, apporte un changement notable. Si vous effectuez des versements volontaires après vos 70 ans, vous ne pourrez plus bénéficier de la déduction fiscale. Cette mesure reste néanmoins d'une portée relative : si vous êtes inactif (étudiant, demandeur d'emploi, parent au foyer) ou retraité, vous ne pouvez actuellement déduire que 10% du PASS de l'année précédente, soit un peu plus de 4.000 euros par an.

Un cap symbolique franchi

L'encours total des PER assurantiels, qui agrège les cotisations, les intérêts annuels et les plus-values latentes, a franchi la barre symbolique des 100 milliards d'euros, pour s'établir à 111,9 milliards d'euros au 31 décembre 2025. Ce montant représente une hausse de 20,5% par rapport aux 92,8 milliards d'euros comptabilisés fin 2024.

Le succès du dispositif se mesure également au nombre croissant de souscripteurs. En un an, le nombre de détenteurs de PER assurantiels est passé de 6,9 millions à 7,9 millions, soit un million de nouveaux adhérents. Selon les dernières données consolidées disponibles au 30 juin 2025, 12,4 millions de Français possédaient un PER, toutes catégories confondues, pour un encours global de 136,1 milliards d'euros. Les PER assurantiels représentaient alors les trois quarts des provisions mathématiques de l'ensemble des plans d'épargne retraite, le quart restant correspondant aux PER bancaires.