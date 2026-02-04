A l'approche de la retraite, votre employeur doit désormais vous proposer un entretien de fin de carrière

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 04/02/2026 à 14:40

Les employeurs doivent désormais prévoir un entretien avec leurs salariés dans les deux années avant leur 60e anniversaire. (illustration) (Rawpixel / Pixabay)

Votre employeur est désormais tenu de prévoir un entretien de fin de carrière au cours des deux années précédant votre 60e anniversaire. Cette mesure figure dans la loi « Seniors, dialogue social et transitions professionnelles » , publiée au Journal officiel en octobre 2025. Ce rendez-vous vise à mieux préparer le départ à la retraite de l'employé, indique Notre Temps .

Temps partiel, retraite progressive etc.

Les deux parties peuvent ainsi aborder « les conditions de maintien dans l'emploi et les possibilités d'aménagements de fin de carrière, notamment les possibilités de passage au temps partiel ou de retraite progressive » , peut-on lire dans le Code du travail.

Cet entretien spécifique ne doit pas remplacer l'entretien annuel classique prévu tous les ans. Si votre entreprise ne vous le propose pas, vous pouvez le réclamer. Vous aurez ainsi la possibilité d'exprimer vos attentes et de savoir ce que votre employeur peut vous proposer pour aménager vos dernières années de travail.