Daniel réfléchit à racheter ses trimestres de cotisation pour un départ anticipé à la retraite

information fournie par Le Particulier • 16/03/2026 à 15:09

Daniel envisage de racheter ces cinq trimestres auprès de l’Assurance retraite et ainsi éviter de subir une décote pour le reste de sa retraite. ( crédit photo : Getty Images )

Sommaire:

Quelle décote pour Daniel en cas de départ sans rachat?

La décote affecte aussi la retraite complémentaire de Daniel

Daniel calcule le coût du rachat de ses trimestres

Echelonner le rachat de ses trimestres de cotisation pour optimiser sa fiscalité

Finalement, Daniel décide de racheter ses trimestres

Daniel est né en 1968 à Lyon, où il vit et travaille toujours comme cadre dans l’industrie. Il est entré dans la vie active à l’âge de 22 ans. Résultat, aujourd’hui, il lui manque cinq trimestres pour bénéficier d’une retraite au taux plein. Il envisage de racheter ces cinq trimestres auprès de l’Assurance retraite et ainsi éviter de subir une décote pour le reste de sa retraite. Mais le prix du rachat le fait réfléchir et l’oblige à réaliser de nombreux calculs.

A savoir: En France, la validation d’un trimestre de retraite ne dépend pas du nombre de mois travaillés, mais du montant, réévalué chaque année, des revenus soumis à cotisations vieillesse. En 2026, il faut gagner chaque année au moins 1803 euros brut - ou 150 fois le Smic horaire - pour valider un trimestre.

Quelle décote pour Daniel en cas de départ sans rachat?

Pour la génération de Daniel, l’âge de départ légal à la retraite est fixé à 63 ans et 9 mois. Mais pour obtenir une retraite à taux plein, il faut avoir cotisé 172 trimestres. S’il part à la retraite sans avoir validé ses cinq trimestres manquants, Daniel subira une décote de 1,25% par trimestre manquant, soit une baisse totale de: (5 × 1,25%) = 6,25% sur sa pension de retraite de base, à vie.

Daniel évalue combien il perdrait alors précisément chaque mois. Il se munit de ses fiches de paie et calcule son salaire annuel moyen sur ses 25 meilleures années de travail. Il arrive au montant de 40.000 euros. Avec un taux plein de 50%, Daniel percevrait donc une pension de retraite de base de 20.000 euros par an, soit 1667 euros brut par mois. Avec une décote de 6,25%, elle tomberait à 18.750 euros par an, soit 1563 euros brut par mois. Autrement dit, Daniel perdrait 104 euros brut par mois.

La décote affecte aussi la retraite complémentaire de Daniel

La retraite complémentaire Agirc-Arrco dépend elle aussi de sa durée de cotisation. Pour connaître précisément le montant de sa pension complémentaire, Daniel consulte son relevé de carrière Agirc-Arrco, accessible depuis son espace personnel sur le site officiel info-retraite.fr. Il a acquis 4500 points, dont la valeur est fixée à 1,4386 euro par an.

Daniel multiplie ce nombre de points par la valeur du point Agirc-Arrco, fixée à 1,4386 euro, soit une retraite complémentaire de 6473 euros. Pour se faire une idée de la perte en cas de départ sans taux plein, il applique à titre indicatif cette même décote de 1,25% par trimestre manquant. La complémentaire de Daniel serait diminuée de 404 euros brut par an (33 euros brut par mois). Au total, le montant global de la pension de retraite de Daniel serait donc amputé de 137 euros bruts par mois.

Daniel calcule le coût du rachat de ses trimestres

Le montant du rachat des trimestres dépend de trois facteurs:

• L’âge: plus la demande est effectuée tôt, moins le rachat est cher. À l’inverse, plus l’on se rapproche de l’âge de la retraite plus le tarif augmente.

• Le niveau de revenu: le calcul repose sur le revenu moyen des 25 meilleures années. Plus il est élevé, plus le montant à verser pour chaque trimestre racheté est important.

• L’option de rachat: Daniel a le choix entre le rachat «taux seul», lui permettant de supprimer la décote et d’augmenter immédiatement le taux de sa pension et le rachat «taux et durée d’assurance». Daniel n’envisage pas cette option encore plus coûteuse.

A 58 ans, Daniel doit appliquer un coefficient de 11% pour l’option de rachat au «taux seul». Dans son cas, le prix d’un trimestre s’élève donc à (40.000 euros X 11%), soit 4400 euros (22.000 euros pour cinq trimestres).

Mais Daniel doit encore tenir compte d’un avantage fiscal. Les sommes versées pour un rachat de trimestres sont en effet déductibles de son revenu imposable.

Echelonner le rachat de ses trimestres de cotisation pour optimiser sa fiscalité

Le revenu imposable de Daniel s’élève à 36.000 euros après l’abattement automatique de 10% appliqué par l’administration fiscale. Son taux marginal d’imposition est de 30%, mais seule la part de ses revenus supérieure à 28.797 euros, soit 7.203 euros, est effectivement imposée à ce taux.

S’il déduit la totalité des 22.000 euros en une seule fois, la déduction se répartit ainsi:

• 7203 euros déduits à 30%, soit une économie d’impôt de 2160,90 euros

• 14.797 euros déduits à 11%, soit une économie d’impôt de 1627,67 euros

L’économie fiscale totale s’élève à 3788,57 euros. Le coût réel du rachat est donc de: (22.000 − 3 788,57) = 18.211,43 euros

S’il étale le paiement sur trois ans, en versant 7333 euros par an, la déduction annuelle se répartit ainsi:

• 7203 euros déduits à 30%, soit une économie d’impôt de 2160,90 euros

• 130,33 euros déduits à 11%, soit une économie d’impôt de 14,34 euros

L’économie d’impôt annuelle est donc de 2175,24 euros, soit sur trois ans: (2175,24 × 3) = 6525 euros. Le coût réel du rachat tombe alors à: (22.000 − 6525,72) = 15474,28 euros.

Finalement, Daniel décide de racheter ses trimestres

Daniel poursuit ses calculs: s’il vit encore 20 après son départ à la retraite, il perdra en tout 32.880 euros brut de pension de retraite de base (137 euros X 12 X 20). Or le coût réel du rachat serait rentabilisé en seulement 9 années et 4 mois (15.474,28 ÷ 137 = 112 mois).

Daniel n’a plus aucun doute. Il dispose aujourd’hui d’une épargne suffisante pour racheter ses trimestres de cotisation et il veut sécuriser au maximum son niveau de vie à la retraite. Il décide donc de procéder au rachat de ses trimestres pour profiter d’une longue retraite bien méritée.