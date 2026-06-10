Cette nouvelle plateforme européenne va regrouper tous vos droits à la retraite acquis à l'étranger

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 10/06/2026 à 16:06

La plateforme « Find your pension » permet d'accéder à ses droits à la retraite acquis dans d'autres pays européens. (illustration) (Pixabay / Van3ssa_)

Une nouvelle plateforme va faciliter les démarches des personnes ayant travaillé dans plusieurs pays européens. Baptisée « Find your pension », elle a été conçue « pour accéder plus facilement à vos droits à la retraite acquis à l’étranger » , peut-on lire dans un communiqué de l’Union retraite publié sur son site info-retraite.fr .

C'est le Service européen de suivi des pensions (ETS) qui gère ce nouveau service. "Les systèmes de retraite sont majoritairement gérés au niveau national, alors que de plus en plus de personnes travaillent dans plusieurs pays. L’ETS aide les travailleurs mobiles à gérer leurs pensions en leur offrant une vue d’ensemble de leurs droits à pension à travers l’Europe", indique cet organisme sur le site dédié à « Find your pension » .

La France et la Belgique comme précurseurs

Ce portail « vous donne accès, de façon sécurisée, aux informations sur votre carrière réalisée dans certains pays européens » . Vous pouvez savoir combien de trimestres vous avez validés ou combien de points vous avez cumulés et parfois même obtenir une estimation du montant de la pension.

Pour le moment, seules la France et la Belgique mettent à disposition leurs données sur cette plateforme mais d'autres pays européens devraient bientôt les rejoindre. L’Allemagne et les Pays-Bas ont en effet engagé les démarches pour intégrer ce dispositif. « Prochainement, des informations plus personnalisées ainsi que d'autres organismes et prestataires de retraite de l'UE/EEE seront ajoutés pour enrichir le guide des pensions » , indique l'ETS.