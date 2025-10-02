 Aller au contenu principal
Budget 2026 : vers un gel des pensions pour les retraités les plus aisés ?
information fournie par Boursorama avec Newsgene 02/10/2025 à 12:56

Les retraités aisés vont-ils voir leurs pensions gelées en 2026 ? (illustration) (Planet_fox / Pixabay)

Les annonces du Premier ministre Sébastien Lecornu en matière de retraite suggèrent que les pensions des retraités les plus aisés seront gelées en 2026. Plusieurs économistes ont déjà critiqué cette perspective.

Le Premier ministre Sébastien Lecornu a annoncé une hausse des moyens dédiés aux retraites de 6 milliards d’euros en 2026. C’est moins que les 8 milliards d’euros qui avaient été avancés dans les estimations de Bercy pour financer la revalorisation des pensions en fonction de l’inflation et la hausse du nombre de retraités. D’après Le Parisien , cet écart se justifierait par le choix de geler les pensions des retraités les plus aisés.

Au départ, avec le plan présenté par François Bayrou, les retraités craignaient une année blanche pour tout le monde. Sébastien Lecornu pourrait finalement faire une distinction selon le niveau de pension. Une majorité de retraités devraient ainsi voir leurs pensions revalorisées de 1 % environ. En revanche, pour les plus aisés, le gel serait maintenu.

Une première version du Budget 2026 présentée ce jeudi

Il s’agit là d’un point central du budget. « Les retraites sont le premier poste de dépenses de la Nation et cela explique la moitié de notre dette depuis 2017 » , rappelle l’économiste Erwann Tison, interrogé par le quotidien francilien. Mais ce spécialiste rappelle que le montant d'une pension ne reflète pas forcément le niveau de vie de son bénéficiaire. « Vous pouvez avoir 1 600 euros de pension et la cumuler avec des revenus locatifs par exemple » , explique-t-il. Pour l’économiste, il aurait ainsi été plus juste de relever les taux de CSG qui s’appliquent à l’ensemble des revenus.

Une première version du Budget 2026 doit être remise ce jeudi 2 octobre au Haut Conseil des finances publiques. Les Français en sauront bientôt davantage sur les arbitrages réalisés par le nouveau Premier ministre.

© Boursorama avec Newsgene

7 commentaires

  • 14:12

    Le blocage des retraites des plus aisés est une mini mesure justifiée mais certainement insuffisante si on compare à ce qui s’est passé en Espagne ou en Grèce ou face à la dette le FMI a imposé des baisses des retraites et des salaires de 10 à 20 %

