information fournie par Boursorama avec LabSense • 08/01/2026 à 08:30

Comment la pension de réversion profite-t-elle aux femmes ? / iStock.com - MarianVejcik

Pension de réversion, de quoi parle-t-on ?

La pension de réversion correspond à une partie de la retraite qu’un conjoint décédé percevait, ou aurait pu percevoir s’il avait atteint l’âge requis. Cette somme peut être attribuée au conjoint survivant afin de compenser la perte de revenus liée au décès. Contrairement à une idée répandue, la réversion n’est pas automatique : il est indispensable d’en faire la demande auprès de chacun des régimes de retraite concernés. Pour y avoir droit, une condition essentielle s’impose : avoir été marié avec la personne disparue. Ni le Pacs ni le concubinage ne permettent d’ouvrir ces droits. Dans certains régimes - notamment le régime général - des conditions de ressources doivent également être respectées. Le montant versé représente une fraction de la pension du défunt, généralement autour de 50 %, mais ce taux varie selon les régimes. L’objectif de ce dispositif est clair : aider le conjoint survivant à maintenir un niveau de vie acceptable malgré la disparition de son partenaire.

Un dispositif massivement féminin

Moins d’un bénéficiaire sur dix de la pension de réversion est un homme, un écart conséquent qui s’explique par plusieurs facteurs structurels. Tout d’abord parce que les femmes vivent en moyenne plus longtemps que les hommes. Ensuite, parce qu’elles ont plus souvent des carrières hachées (enfants, temps partiel, congés familiaux). Enfin, parce que leurs pensions personnelles restent inférieures à celles des hommes, ce qui rend la réversion d’autant plus déterminante. À l’inverse, les hommes sont très minoritaires parmi les bénéficiaires, car ils disposent généralement de pensions plus élevées et survivent moins souvent à leur conjointe. Ce contraste illustre à quel point la pension de réversion est un outil de réduction des inégalités de retraite entre les sexes, comme le souligne également le Conseil d’orientation des retraites.

Un complément vital pour de nombreuses femmes

Selon les données de la DREES, une part importante des bénéficiaires de la réversion ne perçoit aucune pension personnelle ou seulement une pension très faible, notamment parmi les générations ayant peu ou pas travaillé. Ainsi, loin d’être un bonus, cette pension joue un rôle crucial pour maintenir un niveau de vie après le décès du conjoint. Ce dispositif permet de réduire l’écart de pension entre hommes et femmes, encore supérieur à 30 % en moyenne et sans lui, une grande partie des veuves basculerait dans la précarité, en particulier les plus âgées. Ainsi, la réversion agit comme un amortisseur social, stabilisant les revenus au moment d’un choc familial majeur. Des débats portent actuellement sur la pérennisation du dispositif. Sont notamment évoquées l’harmonisation des règles entre régimes ; les conditions de ressources, ou encore la prise en compte des nouvelles formes de conjugalité (Pacs, divorces, recompositions). Force est pourtant de constater que la pension de réversion reste un outil indispensable pour protéger les femmes.