 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Budget 2026 : deux signaux positifs pour le Plan d’Épargne Retraite

information fournie par Mingzi 13/11/2025 à 08:10

Crédit photo : Shutterstock

Crédit photo : Shutterstock

Le projet de loi de finances pour 2026 réserve deux bonnes nouvelles aux épargnants : un plafond de déduction fiscale plus souple pour les versements sur le Plan d'Épargne Retraite (PER) et l'abandon d'un amendement qui voulait imposer sa clôture à l'âge de la retraite.

Un plafond de déduction plus flexible

Les députés ont adopté un amendement qui améliore sensiblement l'attractivité du PER. Déposé par Charles de Courson (Liot) et Félicie Gérard (Horizons & Indépendants), il prolonge de trois à cinq ans la période pendant laquelle un contribuable peut reporter le reliquat de déduction fiscale non utilisé sur ses versements volontaires.

Jusqu'à présent, lorsqu'un épargnant n'utilisait pas pleinement son plafond de déduction une année donnée, il pouvait reporter cette capacité sur les trois années suivantes. Avec cet amendement, cette marge de manœuvre s'étendrait sur cinq ans.

L'objectif est clair : favoriser la constitution d'une épargne retraite, alors que nombre de Français ne commencent à investir qu'à partir de 50 ans. Selon la DREES, cette tranche d'âge représente 29 % des nouveaux titulaires d'un PER. « Beaucoup de jeunes actifs n'ont pas la capacité financière d'épargner tôt. Cet assouplissement leur permettra de rattraper plus facilement les années perdues », a expliqué la députée Félicie Gérard lors des débats.

Cette mesure, issue d'un rapport parlementaire sur la fiscalité de l'épargne retraite, s'inscrit dans la volonté du gouvernement de renforcer la diffusion du PER, dont les encours progressent rapidement depuis sa création en 2019 dans le cadre de la loi PACTE.

La clôture obligatoire du PER rejetée

Deuxième évolution : les épargnants ne seraient pas contraints de liquider leur PER à l'âge de la retraite. Un amendement défendu par le groupe Socialistes et apparentés proposait de rendre ce dénouement obligatoire, afin de limiter certaines stratégies d'optimisation fiscale consistant à conserver le capital jusqu'au décès pour le transmettre dans des conditions fiscales favorables.

Cette proposition, qui aurait pu remettre en cause la souplesse du dispositif, a été rejetée. Le gouvernement et la majorité ont estimé qu'elle risquait de décourager l'épargne de long terme, alors même que le PER a vocation à accompagner la transition vers une retraite mieux préparée.

Les détenteurs pourraient donc continuer à conserver leur PER au-delà de l'âge de la retraite, et choisir librement entre une sortie en capital, en rente ou en combinaison des deux.

Un pilier croissant de l'épargne longue

Le PER, instauré par la loi PACTE du 22 mai 2019, fusionne les anciens dispositifs d'épargne retraite (PERP, PERCO, contrats Madelin…). Il permet de déduire les versements volontaires de l'assiette de l'impôt sur le revenu, dans la limite de 10 % du revenu professionnel.

Avec 125,7 milliards d'euros d'encours et plus de 11,6 millions de titulaires fin 2024, le PER affiche une croissance annuelle moyenne supérieure à 60 % depuis 2020.

En consolidant les avantages fiscaux et en maintenant la liberté de gestion, le projet de loi de finances 2026 confirme le rôle central du PER dans la stratégie d'épargne des ménages français. Une manière de réconcilier fiscalité et préparation à la retraite, dans un contexte où le vieillissement de la population pousse à renforcer les compléments de revenus par capitalisation.

Plan d'épargne retraite ( PER)
Crise de gouvernement
Copyright © Mingzi

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • bourse illustration (Crédits: Adobe Stock - Peshkova)
    Comment se prémunir du risque de change pour ses placements ?
    information fournie par Café de la Bourse 11.11.2025 14:45 

    Beaucoup d'investisseurs particuliers se concentrent sur le choix des actions, des fonds ou des secteurs dans lesquels investir, mais oublient souvent un élément essentiel : le risque de change. Dès que l'on place son argent sur un marché étranger dans une autre ... Lire la suite

  • A l’heure actuelle, aucun ETF adossé à l’or n’est éligible au PEA. Cela constitue donc un frein si vous souhaitez investir via ce dispositif. Le CTO vous offre plus de liberté pour investir comme vous le souhaitez. ( crédit photo : Getty Images/iStockphoto )
    Et si l’or avait toute sa place dans votre stratégie de retraite?
    information fournie par Le Particulier 09.11.2025 09:00 

    Après avoir atteint un nouveau record à plus de 4000 dollars l’once en octobre dernier, l’or a surpris tous les observateurs par sa progression fulgurante. De telles performances incitent certains épargnants à se demander si ce métal précieux peut s’intégrer dans ... Lire la suite

  • (Crédits: Adobe Stock)
    Retraite : votre pouvoir d'achat va-t-il s'effondrer ?
    information fournie par Tout sur mes finances  07.11.2025 14:00 

    Vous vous inquiétez pour vos vieux jours ? Vous n'êtes pas le seul. Près d'un Français sur deux redoute une baisse significative de son niveau de vie à la retraite. Une crainte loin d'être infondée : les salariés comme les fonctionnaires perdent jusqu'à la moitié ... Lire la suite

  • Retraite des polypensionnés : percevoir plusieurs pensions, est-ce possible ? / iStock.com - Dragon Claws
    Retraite des polypensionnés : percevoir plusieurs pensions, est-ce possible ?
    information fournie par Boursorama avec LabSense 07.11.2025 08:30 

    Si certaines personnes sont salariées tout au long de leur carrière professionnelle, d’autres alternent les statuts voire les cumulent (salariat et micro-entreprise, par exemple). Comment se passe alors la retraite des travailleurs polyassurés ? Polyassuré, polypensionné ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank