 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Budget 2026 : ces mesures qui pourraient améliorer la retraite des mères de famille

information fournie par Boursorama avec Newsgene 14/11/2025 à 15:04

Plusieurs mesures du Budget 2026 visent à renforcer les droits à la retraite des mères de famille. (illustration) (Bgmfotografia / Pixabay)

Plusieurs mesures du Budget 2026 visent à renforcer les droits à la retraite des mères de famille. (illustration) (Bgmfotografia / Pixabay)

Plusieurs mesures visant à renforcer les droits à la retraite des mères de famille ont été adoptées à l'Assemblée. L'une d'elles vise à comptabiliser deux trimestres de majoration pour enfant pour la carrière longue.

L’Assemblée nationale a adopté ce jeudi 13 novembre plusieurs mesures comprises dans le budget 2026 qui visent à renforcer les droits à la retraite des mères de famille. La première, votée à l'unanimité, pourrait leur permettre d'accéder plus facilement à la carrière longue, indique Ouest-France . En effet, ce texte prévoit de comptabiliser deux trimestres de majoration pour enfant pour ce dispositif.

Aujourd'hui, les mères travaillant dans le secteur privé peuvent obtenir jusqu’à 8 trimestres supplémentaires par enfant, indique l'Assurance retraite sur son site : 4 au titre de la maternité ou de l’adoption et 4 au titre de l’éducation de l’enfant. Mais cette majoration n'est pas prise en compte pour atteindre le nombre de trimestres nécessaires pour la carrière longue. Si la mesure est conservée dans la version finale du Budget 2026, deux trimestres seraient pris en compte. D'après les estimations, cette mesure engendrerait « 12 000 » départs en carrière longue supplémentaires en 2028 et coûterait 100 millions d’euros à l'Etat en 2026.

Des mesures pour augmenter les pensions des mères de famille

La deuxième mesure vise à augmenter les retraites des mères de famille en révisant légèrement le mode de calcul. Leurs pensions ne seraient plus calculées sur les 25 meilleures années mais « sur les 24 meilleures pour les mères d’un enfant, ou sur les 23 meilleures pour les mères de deux enfants et plus ». L'impact de cette réforme serait néanmoins limité : les pensions augmenteraient en moyenne de 1 %.

Enfin, les mères de famille qui travaillent dans la fonction publique pourraient bénéficier d'« une bonification d’un trimestre par enfant ». Ces fonctionnaires verraient mécaniquement leurs pensions légèrement augmenter.

Crise de gouvernement
© Boursorama avec Newsgene

7 commentaires

  • 16:17

    mickae82, il faut bien avouer que rares sont les hommes qui accouchent de leur enfant, ou qui passent à temps partiel pour l'élever. Mais, au lieu de créer un nouveau fossé, cette fois entre les sexes, il serait plus judicieux de spécifier des caractéristiques de vie et non de sexe pour mettre en œuvre des mesures justes pour tous !

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • (Crédits: Adobe Stock)
    Votre PER bientôt plus avantageux : le report de déduction fiscale prolongé !
    information fournie par Tout sur mes finances  14.11.2025 14:21 

    Vous pensiez que l'avantage fiscal du plan d'épargne retraite allait se réduire ? Détrompez-vous. Le projet de Budget réserve une bonne surprise : la possibilité de reporter vos plafonds de déduction fiscale sur cinq ans, au lieu de trois. Contre toute attente, ... Lire la suite

  • PER individuel : comment ça marche, avantages, inconvénients
    PER individuel : comment ça marche, avantages, inconvénients
    information fournie par Tout sur mes finances  13.11.2025 13:53 

    Découvrez en 2 minutes top chrono ce qu'est le PER et comment l'utiliser. Sommaire: Qu'est-ce que le PER Pour qui? Quels supports d'investissements? Quels sont les frais? Les différences avec PER collectif En savoir plus sur le sujet sur ToutSurMesFinances.com ... Lire la suite

  • Crédit photo : Shutterstock
    Budget 2026 : deux signaux positifs pour le Plan d’Épargne Retraite
    information fournie par Mingzi 13.11.2025 08:10 

    Le projet de loi de finances pour 2026 réserve deux bonnes nouvelles aux épargnants : un plafond de déduction fiscale plus souple pour les versements sur le Plan d'Épargne Retraite (PER) et l'abandon d'un amendement qui voulait imposer sa clôture à l'âge de la ... Lire la suite

  • (Crédits: Adobe Stock)
    Retraite : votre pouvoir d'achat va-t-il s'effondrer ?
    information fournie par Tout sur mes finances  07.11.2025 14:00 

    Vous vous inquiétez pour vos vieux jours ? Vous n'êtes pas le seul. Près d'un Français sur deux redoute une baisse significative de son niveau de vie à la retraite. Une crainte loin d'être infondée : les salariés comme les fonctionnaires perdent jusqu'à la moitié ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank