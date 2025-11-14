Budget 2026 : ces mesures qui pourraient améliorer la retraite des mères de famille

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 14/11/2025 à 15:04

Plusieurs mesures du Budget 2026 visent à renforcer les droits à la retraite des mères de famille. (illustration) (Bgmfotografia / Pixabay)

L’Assemblée nationale a adopté ce jeudi 13 novembre plusieurs mesures comprises dans le budget 2026 qui visent à renforcer les droits à la retraite des mères de famille. La première, votée à l'unanimité, pourrait leur permettre d'accéder plus facilement à la carrière longue, indique Ouest-France . En effet, ce texte prévoit de comptabiliser deux trimestres de majoration pour enfant pour ce dispositif.

Aujourd'hui, les mères travaillant dans le secteur privé peuvent obtenir jusqu’à 8 trimestres supplémentaires par enfant, indique l'Assurance retraite sur son site : 4 au titre de la maternité ou de l’adoption et 4 au titre de l’éducation de l’enfant. Mais cette majoration n'est pas prise en compte pour atteindre le nombre de trimestres nécessaires pour la carrière longue. Si la mesure est conservée dans la version finale du Budget 2026, deux trimestres seraient pris en compte. D'après les estimations, cette mesure engendrerait « 12 000 » départs en carrière longue supplémentaires en 2028 et coûterait 100 millions d’euros à l'Etat en 2026.

Des mesures pour augmenter les pensions des mères de famille

La deuxième mesure vise à augmenter les retraites des mères de famille en révisant légèrement le mode de calcul. Leurs pensions ne seraient plus calculées sur les 25 meilleures années mais « sur les 24 meilleures pour les mères d’un enfant, ou sur les 23 meilleures pour les mères de deux enfants et plus ». L'impact de cette réforme serait néanmoins limité : les pensions augmenteraient en moyenne de 1 %.

Enfin, les mères de famille qui travaillent dans la fonction publique pourraient bénéficier d'« une bonification d’un trimestre par enfant ». Ces fonctionnaires verraient mécaniquement leurs pensions légèrement augmenter.