Assurance Retraite : attention à ce faux mail qui promet un remboursement de plus de 300 euros

Les retraités peuvent recevoir un mail frauduleux au nom de l'Assurance Retraite. (illustration) (Stevepb / Pixabay)

Les personnes âgées sont des cibles privilégiées pour les escrocs. L'Assurance Retraite alerte ainsi sur une tentative de phishing via de faux courriels annonçant à ses bénéficiaires « un trop perçu » en leur faveur. Le mail, qui promet un remboursement de 312,40 euros, invite les destinataires à se connecter sur leur compte personnel, sur le site de la Cnav. Il garantit au passage la sécurité des données, « chiffrées et protégées aux normes en vigueur » .

Un faux espace en ligne

Or, il s'agit bien d'un message frauduleux. Le lien présent dans le mail renvoie vers un faux espace, sur lequel le retraité est invité à renseigner des données personnelles afin de valider la régularisation de plus de 300 euros.

Sur son site, l'Assurance Retraite rappelle qu'elle « ne communique jamais sur ce type de sujet par courriels. Toutes les informations officielles sont transmises via votre espace personnel sécurisé, accessible uniquement après connexion sur le site lassuranceretraite.fr » .

Des précautions à prendre

Si vous avez ouvert le mail sans cliquer sur le lien frauduleux, vous ne craignez rien. Si vous avez cliqué et communiqué des informations sensibles, vous devez vous rendre sur votre véritable espace en ligne pour vérifier que vos données n'ont pas été modifiées. Il est conseillé de changer immédiatement de mot de passe et de transmettre le courriel au service dédié de l'Assurance Retraite : abuse@cnav.fr. Montrez-vous vigilant dans les semaines qui suivent car vous pourriez être victime de nouvelles tentatives d'arnaques, par mail ou téléphone.

Si vous avez rentré vos coordonnées bancaires, prévenez immédiatement votre banque et déposez plainte. Vous êtes invité à effectuer un signalement sur la plateforme cybermalveillance.gouv.fr .