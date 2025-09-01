« Aides vacances » de l'Agirc-Arrco : gare à ces faux dispositifs destinés aux retraités

Gare aux fausses informations qui visent les retraités. (illustration) (Jackmac34 / Pixabay)

Un coup de pouce de l'Agirc-Arrco pour aider ses affiliés à partir en vacances ? C'est ce que relaient à tort de nombreux sites Internet, parfois très sérieux. Cet été, l'organisme de retraite complémentaire a alerté sur ces dispositifs promettant aux seniors des chèques pour leurs loisirs, relaie RMC Conso . Or, ces aides n'existent pas, ou plus.

Un dispositif stoppé il y a deux ans

Jusqu'en 2023, l'Agirc-Arrco proposait un soutien financier aux retraités les plus modestes, pour des séjours en France comme à l'étranger. Elle mettait également à disposition des chèques-vacances pour payer différents frais liés à des activités de loisirs, sous conditions de ressources.

Mais depuis deux ans, la complémentaire « ne considère plus les vacances comme un champ d’intervention prioritaire » , a-t-elle confirmé au site Mes Allocs . Sur les réseaux sociaux, l'Agirc-Arrco a appelé les retraités à la vigilance, tout en les invitant à consulter uniquement les informations de son site Internet, via sa page « Accompagnement et prévention » .

D'autres solutions

Pour soutenir les personnes âgées, il existe un programme « Seniors en Vacances » développé par l’Assurance retraite , en partenariat avec l’Agence Nationale pour les Chèques Vacances (ANCV). Celui-ci permet aux retraités de bénéficier de séjours clés en main à tarifs réduits.

Pour en connaître les modalités, il faut se rendre sur le site Internet de l’ANCV ou se renseigner auprès de sa caisse régionale. Il est également possible de se rapprocher de certaines associations ou fondations, ou encore de son Centre communal d'action sociale (CCAS).