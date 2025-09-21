 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Les fonds défense vont-ils intégrer votre contrat d’assurance-vie?
information fournie par Le Particulier 21/09/2025 à 14:00

L’épargne des Français bientôt au service de l’armement? Le gouvernement et l’AMF ouvrent la voie avec un agrément accéléré pour les fonds défense. ( crédit photo : Getty Images )

Le gouvernement souhaite flécher l’épargne des ménages vers l’industrie de la défense. L’Autorité des Marchés Financiers (AMF) a mis en place une procédure d’agrément accélérée pour les fonds défense.

Sommaire:

  • Financer la base industrielle et technologique de défense grâce à l’épargne des Français
  • Un fonds défense créé par Bpifrance
  • Les modalités de souscription du fonds défense
  • De futurs fonds défense accessibles aux investisseurs particuliers

Financer la base industrielle et technologique de défense grâce à l’épargne des Français

Dans un contexte géopolitique marqué par des tensions croissantes, la France a fait du renforcement de son industrie de défense l’une de ses priorités. En mars dernier, le gouvernement a détaillé un plan de financement de la Base Industrielle et Technologique de Défense (BITD). Ce terme désigne l’ensemble des entreprises contribuant à concevoir et à produire les équipements pour les armées. On recense:

  • 9 grands groupes, comme Dassault Aviation, Safran, Thales ou Airbus,
  • 4500 PME et Entreprises de Taille Intermédiaires (ETI), dont 1000 sont considérées comme stratégiques.

La commande publique d’ici 2030 est estimée à 17,5 milliards d’euros. Ainsi, ces entreprises doivent mobiliser entre 5 et 7 milliards d’euros, dont 1 à 3 milliards en fonds propres. Pour leur apporter les moyens nécessaires, l’État leur donne un coup de pouce. Désormais, les Français doivent pouvoir investir facilement dans le secteur.

Un fonds défense créé par Bpifrance

Pour «renforcer le financement populaire» de l’industrie de défense française, le ministre de l’Économie Eric Lombard a annoncé la création d’un fonds de capital-investissement porté par la Banque publique d’investissement Bpifrance. Baptisé Bpifrance Défense, il est accessible à partir de 500 euros. L’objectif d’encours global est fixé à 450 millions d’euros. Ce fonds permet aux épargnants d’investir directement dans le capital:

- Des start-ups,

- Des Petites et Moyennes Entreprises (PME) et,

- Des Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI) du secteur de la défense et de la cybersécurité.

Au moins 70% de l’allocation est orientée vers des entreprises françaises. Le reste est investi dans des valeurs européennes.

Les modalités de souscription du fonds défense

Le fonds Bpifrance Défense est un fonds «evergreen». Contrairement aux fonds de private-equity classiques, sa durée de vie est illimitée. L’épargnant peut donc investir au fil de l’eau . En revanche, le capital est bloqué pendant au moins 5 ans. Le fonds peut être souscrit de différentes manières:

Côté rendement, vous pouvez espérer une performance comprise entre 5 et 10%. Cependant, il s’agit d’un placement à risque, sans garantie de capital. En outre, il est sans avantage fiscal spécifique. Par conséquent, l’imposition des plus-values dépend de l’enveloppe choisie.

De futurs fonds défense accessibles aux investisseurs particuliers

Le fonds Bpifrance Défense pourrait être disponible dès l’automne. En parallèle de ce véhicule public, le ministère de l’Économie a annoncé le lancement de produits dédiés par des réseaux bancaires, des sociétés de gestion de portefeuille et des sociétés d’assurances. De plus, l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) a mis en place une procédure accélérée pour l’agrément des fonds d’investissement défense.

Des ETF pour investir dans la défense

Les épargnants souhaitant profiter de la vague d’investissements à venir dans le secteur de la défense peuvent opter pour des ETF (Exchange Traded Funds) ou «trackers». Ces produits financiers répliquent les performances d’un indice boursier. Plusieurs ETF de défense ont été commercialisés récemment, mais ils sont principalement composés d’actifs américains. Par exemple:

  • VanEck Défense, lancé en 2023, affiche une capitalisation de 3,75 milliards d’euros et un rendement supérieur à 100%. Le portefeuille est majoritairement américain (52,37%), mais les deux premières valeurs sont européennes: Thales (10,25%) et Leonardo (9,25%).
  • HANetf Future of Defence est composé de valeurs américaines à 60% et européennes à 25%. Les actions françaises constituent 10% du portefeuille.
  • iShares Global Aerospace & Defence comporte 70% de valeurs américaines et 25% de valeurs européennes parmi lesquelles Airbus, Safran et Rolls-Royce. Commercialisé en février 2024 par BlackRock, il affiche un rendement de 33%.
  • Invesco Defence innovation compte seulement 15% de valeurs européennes.
  • WidsomTree a annoncé en mars 2025 le lancement de WisdomTree Europe Defence, coté à la Bourse de Francfort, Londres et Milan. Cet ETF comporte seulement des valeurs européennes.

    © Le Particulier

    2 commentaires

    • 15:13

      C'est ce que font les US. Il n'y a pas une année où ils provoquent, lancent leurs armées, bombardent d'autres pays sous X motifs.

