Les fonds défense vont-ils intégrer votre contrat d’assurance-vie?

Dans un contexte géopolitique marqué par des tensions croissantes, la France a fait du renforcement de son industrie de défense l’une de ses priorités. En mars dernier, le gouvernement a détaillé un plan de financement de la Base Industrielle et Technologique de Défense (BITD). Ce terme désigne l’ensemble des entreprises contribuant à concevoir et à produire les équipements pour les armées. On recense:

9 grands groupes, comme Dassault Aviation, Safran, Thales ou Airbus,

4500 PME et Entreprises de Taille Intermédiaires (ETI), dont 1000 sont considérées comme stratégiques.

La commande publique d’ici 2030 est estimée à 17,5 milliards d’euros. Ainsi, ces entreprises doivent mobiliser entre 5 et 7 milliards d’euros, dont 1 à 3 milliards en fonds propres. Pour leur apporter les moyens nécessaires, l’État leur donne un coup de pouce. Désormais, les Français doivent pouvoir investir facilement dans le secteur.

Un fonds défense créé par Bpifrance

Pour «renforcer le financement populaire» de l’industrie de défense française, le ministre de l’Économie Eric Lombard a annoncé la création d’un fonds de capital-investissement porté par la Banque publique d’investissement Bpifrance. Baptisé Bpifrance Défense, il est accessible à partir de 500 euros. L’objectif d’encours global est fixé à 450 millions d’euros. Ce fonds permet aux épargnants d’investir directement dans le capital:

- Des start-ups,

- Des Petites et Moyennes Entreprises (PME) et,

- Des Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI) du secteur de la défense et de la cybersécurité.

Au moins 70% de l’allocation est orientée vers des entreprises françaises. Le reste est investi dans des valeurs européennes.

Les modalités de souscription du fonds défense

Le fonds Bpifrance Défense est un fonds «evergreen». Contrairement aux fonds de private-equity classiques, sa durée de vie est illimitée. L’épargnant peut donc investir au fil de l’eau . En revanche, le capital est bloqué pendant au moins 5 ans. Le fonds peut être souscrit de différentes manières:

Via un contrat d’assurance-vie en unités de compte ,

Via un compte-titres (CTO) ,

Directement via la plateforme en ligne de Bpifrance.

Côté rendement, vous pouvez espérer une performance comprise entre 5 et 10%. Cependant, il s’agit d’un placement à risque, sans garantie de capital. En outre, il est sans avantage fiscal spécifique. Par conséquent, l’imposition des plus-values dépend de l’enveloppe choisie.

De futurs fonds défense accessibles aux investisseurs particuliers

Le fonds Bpifrance Défense pourrait être disponible dès l’automne. En parallèle de ce véhicule public, le ministère de l’Économie a annoncé le lancement de produits dédiés par des réseaux bancaires, des sociétés de gestion de portefeuille et des sociétés d’assurances. De plus, l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) a mis en place une procédure accélérée pour l’agrément des fonds d’investissement défense.