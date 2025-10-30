Placements : comment les Français s’adaptent à l’incertitude

Face à l'incertitude, les Français s'adaptent pour leurs placements ( Crédits photo: Shutterstock)

Alors que la France traverse une période d'incertitude politique et budgétaire, les ménages choisissent la prudence. Entre Livret A en recul et assurance vie en plein essor, leurs placements se réorganisent autour d'une priorité : la sécurité.

D'après la dernière étude du Groupe BPCE, présentée le 14 octobre 2025, la période actuelle bouleverse en profondeur les habitudes d'épargne des Français. Réalisée à partir de données économiques, financières et d'enquêtes auprès de plus de 2.000 ménages, cette étude vise à comprendre comment l'incertitude politique et la crise budgétaire influencent les décisions de placement. Le constat est clair : même si le pouvoir d'achat ralentit, l'épargne reste à des niveaux exceptionnellement élevés, reflet d'une prudence généralisée.

L'épargne, bouclier face à l'incertitude économique

Fin 2024, le patrimoine financier des ménages français atteignait près de 6.926 milliards d'euros, soit l'équivalent de 3,7 années de revenu. Ce patrimoine se répartit en trois grandes catégories : les dépôts bancaires (29 %), les titres (30 %) et l'assurance vie (32 %). Mais cette photographie cache un changement de comportement. Depuis 2021, le taux d'épargne financière s'élève en moyenne à 7,8 % du revenu, traduisant la prudence des ménages face à un contexte économique jugé instable.

Un taux d'épargne record et le retour en grâce de l'assurance vie

Au deuxième trimestre 2025, le taux d'épargne global a atteint 18,9 % du revenu disponible, un record depuis 45 ans (hors période Covid). Cette épargne de précaution intervient dans un environnement paradoxal : l'inflation reste faible (1,2 %) et le chômage modéré (7,5 %). Les Français, inquiets de l'avenir, préfèrent « mettre de côté » plutôt que de consommer.

Les arbitrages s'en ressentent : la baisse du taux du Livret A (passé de 3 % à 1,7 % entre février et août 2025) et celle du Livret d'épargne populaire ont entraîné un transfert des capitaux vers l'assurance vie (+10 milliards d'euros) et les dépôts à vue (+14 milliards d'euros), au détriment des comptes à terme (−12 milliards).

2025, une année de recomposition financière

Les économistes de BPCE parlent d'un « atterrissage 2025 », marquant un retour à la normale après les turbulences des années post-Covid. La baisse de l'inflation et des taux directeurs de la BCE a freiné les rendements des produits à court terme, redonnant de l'attrait aux placements de long terme. L'assurance vie tire son épingle du jeu : avec plus de 50 milliards d'euros collectés, elle bénéficie d'une image renforcée — perçue comme plus sûre, fiable et intéressante sur le long terme.

Quand la crise budgétaire renforce la prudence

Près de 76 % des Français se disent inquiets de la situation politique et budgétaire, un chiffre qui grimpe à 90 % chez les plus de 65 ans. Cette inquiétude se traduit par un repli sur des placements liquides et peu risqués : 61 % privilégient la disponibilité à la rentabilité, tandis que seuls 6 % acceptent davantage de risque.

Selon la modélisation des économistes de BPCE, une hausse d'un point du déficit public entraînerait une augmentation du taux d'épargne de 0,3 point dès la première année. Autrement dit, plus l'État s'endette, plus les ménages se montrent prudents, anticipant d'éventuelles hausses d'impôts.

Une épargne abondante mais défensive

En 2025, les placements financiers nets des ménages devraient atteindre 46 milliards d'euros, contre 36 milliards en 2024. Derrière cette progression se cache une tendance durable : les Français épargnent beaucoup, mais avec prudence.

Le PEA (plan d'épargne en actions) stagne, malgré des marchés boursiers dynamiques en Europe, tandis que l'assurance vie reste le pilier de la confiance patrimoniale. La crise budgétaire et l'incertitude politique installent durablement une logique d'épargne-refuge, symptomatique d'une société en quête de sécurité plus que de rendement.