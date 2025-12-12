Epargne : combien vont vous rapporter vos livrets réglementés cette année ?

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 12/12/2025 à 16:59

Les intérêts sur les livrets d'épargne seront versés dans la nuit du 31 décembre 2025 au 1er janvier 2026. (illustration) (Geralt / Pixabay)

Plus que quelques jours à patienter pour toucher les intérêts générés par vos livrets d'épargne réglementés tout au long de l'année. La somme devrait être créditée sur vos comptes dans la nuit du 31 décembre 2025 au 1er janvier 2026. Le Livret A, le Livret d’épargne populaire (LEP), le Livret de développement durable et solidaire (LDDS), le Plan d’épargne logement (PEL) et le Compte d’épargne logement (CEL) sont concernés.

Une rémunération bien inférieure à 2024

Vous pouvez déjà avoir une idée de ce que vous allez percevoir et, sans surprise, ce sera moins que ces dernières années puisque les taux ont baissé. RMC Conso a réalisé quelques calculs pour chacun de ces produits d'épargne. Sur l'année 2025, le taux d'intérêt moyen du Livret A s'élève à 2,16 %. Ainsi, pour un solde constant de 1 500 euros, vous empocherez 32,40 €, contre 45 € l’année dernière.

Au niveau de l’encours moyen du livret A, soit 7 482 euros, le gain est de 161,61 €, contre 224,46 € en 2024. Enfin, si vous avez atteint le plafond de 22 950 euros, vous toucherez 495,72 €, contre 688,50 € en 2024. Mêmes résultats pour le LDDS puisque le taux de ce livret est le même que celui du Livret A.

320,83 euros maximum pour le LEP

Le taux du LEP est quant à lui passé de 4% début 2025 à 3,5 % en février puis 2,7 % en août. Si vous avez placé 1 500 euros sur votre livret, vous empocherez 40,50 euros pour commencer l'année 2026. Pour un encours au plafond autorisé, soit 10 000 euros, vous aurez droit à 320,83 euros.

Pour le PEL et le CEL, le calcul doit tenir compte d'une particularité : contrairement aux trois autres, ces deux livrets réglementés sont soumis au prélèvement forfaitaire unique de 30 %. Cette fiscalité réduit leur rentabilité : RMC Conso établit un taux de 1,225 % en 2025 pour le PEL (pour un taux d'intérêt affiché de 1,75%) et 0,875 % pour le CEL (pour un taux affiché de 1,25 %). Ainsi, avec un encours de 1 500 € tout au long de l'année, vous percevrez 18,40 € sur un PEL et 13,10 € sur un CEL.