Dette française : à 5 %, le rendement vaut-il encore le risque ?

information fournie par Mingzi • 28/10/2026 à 08:58

Investir dans la dette Française depuis qu'elle dépasse les 5% Un bon plan ? (Crédits photo: Shutterstock)

Longtemps délaissées pour leurs faibles rendements, les obligations d'État françaises retrouvent des couleurs. Avec un taux à dix ans qui vient de franchir les 5 %, elles offrent une rémunération séduisante. Mais derrière cette promesse de rendement se cache une réalité moins rassurante : les investisseurs réclament désormais une prime de risque plus élevée pour prêter à la France.

Pendant des années, les épargnants ont dû composer avec des taux d'intérêt historiquement bas. Les obligations, autrefois piliers des portefeuilles prudents, rapportaient peu.

Le paysage a radicalement changé. Le 21 octobre, le rendement des obligations assimilables du Trésor (OAT) françaises à dix ans a franchi 5 % pour la première fois depuis 2002. Le lendemain, il dépassait même brièvement 5,14 %. De quoi réveiller l'intérêt des investisseurs, mais aussi quelques interrogations.

Pourquoi les obligations françaises rapportent-elles autant ?

Une OAT est tout simplement un emprunt émis par l'État français. En l'achetant, l'investisseur lui prête de l'argent en échange d'intérêts, avec un remboursement du capital à l'échéance, sous réserve que l'État honore ses engagements.

Mais pourquoi les rendements augmentent-ils aussi fortement ?

La réponse tient notamment aux inquiétudes concernant les finances publiques françaises, à l'incertitude politique et à la remontée générale des taux.

Un chiffre illustre cette défiance : l'écart de rendement entre les obligations françaises et allemandes à dix ans approche 1,6 point de pourcentage. Autrement dit, les investisseurs exigent une rémunération sensiblement supérieure pour prêter à la France plutôt qu'à l'Allemagne.

Ce supplément de rendement n'est donc pas un cadeau. C'est aussi le prix d'un risque jugé plus important.

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Un rendement de 5 %, est-ce vraiment intéressant ?

À première vue, oui. Pour un épargnant qui souhaite percevoir des revenus réguliers, retrouver des obligations offrant un rendement proche de 5 % peut sembler attractif.

Mais attention à une distinction essentielle : un rendement de marché de 5 % ne signifie pas nécessairement un coupon annuel de 5 %.

Le rendement dépend du prix auquel l'obligation est achetée, de ses coupons et du montant remboursé à l'échéance.

Autre point important : ce rendement est brut, avant fiscalité et inflation. Et contrairement à un livret réglementé, une obligation peut perdre de la valeur.

Le piège : quand les taux montent, le prix des obligations baisse

C'est le grand paradoxe obligataire.

Lorsqu'une obligation déjà émise rapporte moins que les nouveaux titres disponibles sur le marché, son prix diminue pour redevenir compétitif.

Ainsi, si les taux continuent de grimper, un investisseur qui revend son OAT avant l'échéance peut subir une moins-value.

À l'inverse, celui qui conserve son titre jusqu'au remboursement connaît en principe ses flux financiers à l'avance, sous réserve de la solvabilité de l'émetteur.

La durée de placement joue donc un rôle déterminant. Plus l'échéance est lointaine, plus la valeur de l'obligation est généralement sensible aux variations de taux.

Et pour les détenteurs d'assurance-vie ?

Les fonds euros, largement investis en obligations, sont également concernés.

La hausse des rendements permet progressivement aux assureurs d'acheter de nouveaux titres plus rémunérateurs. C'est une perspective favorable pour les performances futures.

Mais leurs portefeuilles contiennent aussi des obligations anciennes, dont la valeur de marché diminue lorsque les taux montent.

L'amélioration des rendements des fonds euros n'est donc ni immédiate ni automatique. Elle dépend notamment du renouvellement des portefeuilles et de la politique de chaque assureur.

Une opportunité, à condition de diversifier

Faut-il alors se précipiter sur les OAT françaises ? Pas nécessairement.

Pour un patrimoine important, l'enjeu n'est pas seulement de rechercher le meilleur taux, mais de répartir les risques entre plusieurs émetteurs, plusieurs échéances et différentes catégories de placements.

Obligations françaises, titres allemands, dette d'entreprises solides ou fonds obligataires peuvent ainsi jouer des rôles complémentaires.

Le retour des rendements élevés constitue une véritable opportunité pour les investisseurs patients. Mais il rappelle aussi une règle importante : en matière de patrimoine, le rendement ne doit jamais faire oublier le risque pris pour l'obtenir.