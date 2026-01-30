Assurance-vie : une année 2025 record pour BoursoVie

information fournie par BoursoBank • 30/01/2026 à 09:14

BoursoBank signe une année 2025 record sur son contrat BoursoVie, avec un nombre d'adhésions et une collecte au plus haut depuis son lancement il y a maintenant 20 ans.

La banque en ligne confirme également la compétitivité de son fonds en euros Euro Exclusif avec un rendement 2025 stable à +3,00 % net de frais de gestion (1), et annonce une bonification pour les années 2026 et 2027 de +1,50 % sur les versements effectués du 01/01/2026 au 30/06/2026inclus. Parallèlement, BoursoBank offre désormais une gestion profilée à partir de 1,6 % de frais annuels tout compris sur 3 fonds profilés Bourso Prudent, Bourso Équilibré, Bourso Dynamique.

Une année 2025 record pour BoursoVie

En 2025, BoursoVie a enregistré une année record avec un nombre d'adhésions en progression de +42 % et une collecte nette qui a doublé par rapport à 2024, illustrant l'attractivité du contrat auprès des clients désireux de dynamiser leur épargne dans un cadre fiscal avantageux. Cette dynamique reflète la confiance des clients dans le dispositif d'épargne long terme proposé par BoursoBank, ainsi que l'intérêt pour une offre combinant simplicité au travers d'une offre 100 % digitale, transparence des frais et accès à des solutions d'investissement performantes.

Une performance du fonds Euro Exclusif jusqu'à +4,60 % nets de frais en 2025

BoursoBank annonce la stabilité du taux de rendement de son fonds en euros Euro Exclusif à+3,00 % net de frais de gestion pour l'année 2025(1), confirmant ainsi la pérennité de la compétitivité de son fonds en euros dans la durée. En complément, les clients ayant adhéré ou réalisé des versements libres tout au long de l'année ont pu bénéficier d'un complément de rémunération de 1,60 % sur la part investie sur le fonds en euros Euro Exclusif (2), portant le rendement potentiel de celui-ci à +4,60 % nets de frais en 2026. Pour 2026, BoursoBank continue de faire bénéficier ses clients d'une bonification de + 1,50 % (3) net de frais pour 2026 et 2027, pour toute adhésion ou versement libre réalisé sur Euro Exclusif entre le 01/01/2026 et le 30/06/2026 inclus et comportant un minimum de 30 % d'investissement sur les supports en unités de compte.

Une performance 2025 des gestions pilotées entre +3,19 % et +9,50 % nets de frais

En complément des bonnes performances réalisées par le fonds Euro Exclusif, les 8 mandats en gestion pilotée (dont 3 labellisés 100 % ISR) sur le contrat BoursoVie ont délivré en 2025 des performances entre +3,19 % et +9,50 % nets de frais. Une nouvelle offre en gestion profilée à 1,6 % de frais annuels tout compris BoursoBank enrichit son offre en lançant 3 fonds de gestion profilée permettant aux clients d'accéder à une allocation diversifiée via différents profils d'investissement : Bourso Prudent, Bourso Équilibré, Bourso Dynamique. Ces fonds sont gérés (4) dans le cadre d'une approche d'allocation robuste s'appuyant sur une combinaison optimisée de :

ETF (fonds indiciels cotés) pour une exposition large et efficace aux marchés financiers,

Dette privée afin de capter des primes de rendement spécifiques,

Private Equity, pour accéder au potentiel de croissance des entreprises non cotées.

Les fonds BoursoInvest se distinguent également par un niveau de frais compétitif : 0,85 % de frais annuels moyens contre 1,38 % en moyenne en 2024 pour les fonds diversifiés français. En intégrant les frais de l'enveloppe, le tarif en gestion profilée s'établit désormais à 1,6 % annuels tout compris.

1 Performance nette de frais de gestion du contrat et hors prélèvements sociaux et fiscaux, selon les modalités précisées dans la Notice d'information valant Conditions Générales du contrat BoursoVie.

2 Le boost sur la collecte vise à bonifier de 1,60 % net le taux de participation aux bénéfices sur les investissements réalisés entre le

01 janvier et le 31 décembre 2025 inclus sur le fonds en euros Euro Exclusif pour les années 2025 et 2026. Ce dispositif concerne les versements initiaux ou les versements libres (hors versements libres programmés) effectués :

• entre le 1er janvier et le 31 mai 2025 inclus, sous réserve que le taux de supports en unités de compte lié au versement soitsupérieur ou égal à 30 % (y compris Générations Croissance durable, les supports en unités de compte en gestion libre et en gestion pilotée) au moment de l'investissement et au 31/12 de chaque année ;

• entre le 1er juin et le 31 juillet 2025 inclus, sans conditions d'unités de compte

• entre le 1er août et le 31 décembre 2025 inclus, sous réserve que le taux de supports en unités de compte lié au

versement soit supérieur ou égal à 30 % (y compris Générations Croissance durable, les supports en unités de compte en

gestion libre et en gestion pilotée) au moment de l'investissement et au 31/12 de chaque année.

3 Le boost sur la collecte vise à bonifier de 1,50 % net le taux de participation aux bénéfices sur les investissements réalisés entre le

01 janvier et le 30 juin 2026 inclus sur le fonds en euros Euro Exclusif pour les années 2026 et 2027. Ce dispositif concerne les

versements initiaux ou les versements libres (hors versements libres programmés) effectués entre le 01 janvier et le 30 juin 2026

inclus. Afin de bénéficier de cette offre, il est nécessaire que le taux de supports en unités de compte lié au versement soit supérieur

ou égal à 30 % (y compris Générations Croissance durable, les supports en unités de compte en gestion libre et en gestion pilotée) au

moment de l'investissement et au 31/12 de chaque année. Cette offre est disponible dès le 1er euro et pour tout versement inférieur ou égal à 500 000 €. Pour les versements supérieurs à 500 000 €, cette offre n'est pas disponible. Ce boost sur la collecte se cumule au taux servi sur le contrat dans une limite de rémunération globale du fonds euros liée au versement de 5,25 % brute de frais de gestion.

Les versements ne doivent pas provenir d'un rachat effectué sur un contrat Generali. Les transferts pactes ne sont pas éligibles à

cette opération commerciale. Cette offre est susceptible d'évoluer et pourra être fermée à tout moment.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

4 Les fonds Bourso Invest sont gérés par Société Générale Investment Solutions (France)