Assurance-vie : quel avantage fiscal s’applique après huit ans de détention ?

L'assurance-vie a la cote. Pour le seul mois de janvier 2026, selon les chiffres de France Assureurs publiés lundi 2 mars, les Français ont déposé 6,2 milliards d'euros de plus sur leur contrat qu'ils n'en ont retiré. Un record depuis 15 ans, rapporte actu.fr . Pour le premier mois de l'année, 19,2 milliards d'euros ont été déposés, ce qui porte l'encours total à 2 119 milliards d'euros pour environ 20 millions de souscripteurs.
Jusqu'à 9 200 euros d'abattement
Autant dire que face au taux du Livret A, tombé à 1,5 % en janvier, les rendements des fonds en euros (orientés à la hausse pour 2025) deviennent bien plus compétitifs. L'assurance-vie est l'un des placements préférés des Français. Autre preuve : les épargnants ont retiré davantage du Livret A qu'ils n'y ont déposé en janvier dernier, une attitude rarissime.
Le gros avantage de l'assurance-vie est qu'elle n'est taxée que sur les gains, soit les plus-values, mais pas sur le capital retiré. De plus, il existe un mécanisme d'abattement fiscal annuel sur les gains dès qu'un contrat a dépassé huit ans d'existence. Il est de 4 600 euros pour une personne seule et de 9 200 euros pour un couple.
Exonération totale dans certains cas
Autre avantage : les contrats sont également soumis à une fiscalité allégée à 7,5 % sur les prélèvements forfaitaires pour les versements inférieurs à 150 000 euros. Au-delà de cette somme, c'est la flat tax à 30 % qui est appliquée. La même imposition s'applique pour un contrat de moins de huit ans.
À noter qu'il existe des cas d'exonération totale. Il est alors possible de retirer de l'argent du contrat sans payer d'impôt sur le revenu, mais les 17,2 % de prélèvements sociaux restent dus, quel que soit l'âge du contrat. Ces cas sont : un licenciement ou une fin de contrat à la suite d'une liquidation judiciaire, une mise à la retraite anticipée et une invalidité (2e ou 3e catégorie).
