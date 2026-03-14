information fournie par Boursorama avec LabSense • 14/03/2026 à 08:30

Assurance-vie et surendettement : votre épargne est-elle protégée des créanciers ? / iStock.com - AndreyPopov

Une protection juridique forte pour l’assurance-vie

Dans la majorité des situations, un contrat d’assurance-vie ne peut pas être saisi par des créanciers, contrairement aux autres placements comme le livret A, le plan épargne logement (PEL), ou encore le livret d’épargne populaire (LEP). En effet, le Code des assurances prévoit une protection spécifique qui empêche les créanciers de récupérer directement les fonds placés sur ce support. Cette règle repose sur la nature même de l’assurance-vie. Le contrat prévoit le versement d’un capital ou d’une rente à un bénéficiaire désigné, généralement en cas de décès du souscripteur. Autoriser une saisie reviendrait donc à porter atteinte aux droits de cette personne. C’est pour cette raison que l’épargne placée reste en principe à l’abri des créanciers pendant toute la durée du contrat. Cette protection patrimoniale explique en partie le succès de l’assurance-vie. Elle permet à un épargnant de préparer la transmission de son patrimoine et d’assurer une sécurité financière à ses proches, tout en bénéficiant d’un cadre fiscal avantageux et d’une relative protection en cas de difficultés financières.

Les cas où l’assurance-vie peut être saisie

Attention, la protection de l’assurance-vie n’est pas totale. Dans certains cas précis, les créanciers peuvent demander la récupération des sommes versées sur le contrat. La première situation concerne les versements jugés manifestement excessifs. Si un souscripteur place des montants disproportionnés par rapport à ses revenus ou à son patrimoine, un tribunal peut considérer qu’il s’agit d’une tentative d’organiser son insolvabilité. Dans ce cas, la protection du contrat peut être remise en cause. Autre cas : lorsque des versements sont réalisés alors que la personne se trouvait déjà en difficulté financière ou en cessation de paiement. Les juges peuvent alors estimer que l’assurance-vie a été utilisée pour soustraire de l’argent aux créanciers. Enfin, les pratiques frauduleuses peuvent également entraîner la saisie du contrat. Cela peut être le cas si l’assurance-vie est utilisée pour dissimuler des fonds ou dans le cadre d’une infraction pénale.

Le cas particulier des dettes fiscales et des procédures judiciaires

L’administration fiscale dispose de pouvoirs plus étendus que les créanciers classiques. En cas de dettes fiscales, elle peut dans certaines situations contourner la protection du contrat d’assurance-vie et demander la saisie des sommes. Cette possibilité reste toutefois encadrée. Par exemple, si le bénéficiaire du contrat a formellement accepté la clause bénéficiaire ou si le contrat a été donné en garantie, l’administration ne peut pas toujours procéder à la saisie, car les droits d’un tiers sont alors en jeu. Par ailleurs, dans le cadre d’une enquête pénale ou d’une procédure judiciaire liée à des infractions graves, la justice peut décider de bloquer les droits du souscripteur sur son contrat. Les opérations comme le rachat ou le nantissement peuvent être suspendues jusqu’au jugement définitif, et les sommes placées peuvent être saisies.