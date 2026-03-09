information fournie par Boursorama avec LabSense • 09/03/2026 à 08:30

Faut-il clôturer son assurance vie avant 8 ans pour acheter sa résidence principale ? / iStock.com - Jinda Noipho

Un retrait possible pour un contrat de moins de 8 ans

Les avantages fiscaux d'un contrat d'assurance vie sont optimisés à partir de son 8e anniversaire. Après ce délai, son titulaire bénéficie d'un régime fiscal plus avantageux en cas de rachat, avec un abattement qui s'applique sur les intérêts générés par le placement. Cet abattement est fixé à 4 600 € pour un célibataire et à 9 200 € pour un couple marié ou pacsé dont la déclaration de revenus est conjointe. Si le retrait dépasse ces seuils, seule la partie supérieure à l'abattement sera imposée. Contrairement aux idées reçues, le contrat d'assurance vie n'est pas bloqué pendant 8 ans, ce seuil ne concerne que les conditions de fiscalité. Une demande de rachat, partiel ou total, peut donc être réalisée à tout moment auprès de son assureur ou de sa banque, notamment pour financer l'achat d'un bien immobilier. Le rachat partiel permet de retirer une partie de l'épargne sans clôturer le contrat, le reste des fonds continuant de produire des intérêts. Le rachat total consiste à récupérer la totalité de son capital, décision qui implique la clôture définitive du contrat et la perte de l'antériorité fiscale.

Débloquer son assurance vie pour un achat immobilier

Même avant l'échéance des 8 ans, la flexibilité de l'assurance vie rend cet outil pertinent pour tout projet financier, notamment pour la préparation d'un achat immobilier, qu'il s'agisse de la résidence principale, d'une résidence secondaire ou d'un investissement locatif. Avant de faire une demande de rachat d'assurance vie, il convient de vérifier l'ancienneté du contrat et de bien s'informer sur l'impact de la fiscalité. Le taux global d'imposition sur les plus-values réalisées passe en effet de 30 % pour un contrat de moins de 8 ans à 24,7 % pour un contrat de plus de 8 ans. Ceci dit, même si ce point est à prendre en compte, la différence ne justifie pas d'éviter à tout prix les retraits avant l'échéance. Dans tous les cas, quelle que soit l'ancienneté du contrat, les prélèvements sociaux de 17,2 % (qui représentent la partie la plus importante de la fiscalité) s'appliquent et sont dus par l'assuré. Certaines circonstances exceptionnelles prévues par la loi (licenciement, retraite anticipée, invalidité de seconde ou troisième catégorie, liquidation judiciaire) ouvrent droit aux exonérations d'impôt, même en cas de déblocage anticipé. L'assuré doit aussi réfléchir au type de rachat (partiel ou total) et bien mesurer les conséquences d'un rachat total, qui supprime les avantages fiscaux de l'ancienneté. Il est donc pertinent de ne retirer que les sommes nécessaires. Par ailleurs, le délai légal maximal pour le déblocage des sommes étant de 2 mois à compter de la date de la demande, il est prudent d'anticiper les délais pour être suffisamment réactif lors d'une opération immobilière (même si le rachat est le plus souvent traité dans des délais plus courts).