information fournie par Boursorama avec LabSense • 17/04/2026 à 08:30

Assurance vie : que faire en cas de litige avec votre assureur ? / iStock.com - takasuu

Une obligation d’information et de conseil strictement encadrée

Lors de la souscription d’un contrat d’assurance vie, l’assureur est tenu de fournir une information claire, complète et compréhensible. Cette exigence vise à permettre au souscripteur de mesurer pleinement la portée de son engagement financier, notamment lorsqu’il investit sur des supports risqués comme les fonds actions ou les produits structurés. Au-delà de l’information, l’assureur doit également remplir un devoir de conseil. Cela passe par une analyse précise du profil du client, de sa situation patrimoniale et de ses objectifs. Les mises en garde, notamment sur les risques de perte en capital, doivent être formulées par écrit et de manière explicite. En cas de manquement, la responsabilité de la compagnie peut être engagée, avec à la clé des indemnisations pour l’assuré.

Défaut d’information : un droit de rétractation étendu

Si la notice d’information obligatoire n’est pas remise au moment de la souscription, ou si elle est incomplète, le client peut bénéficier d’un délai de renonciation prolongé. En principe, ce délai est de trente jours. Mais en l’absence de régularisation conforme, il peut être repoussé, parfois sur plusieurs mois, voire années, dans la limite légale. Durant cette période, l’épargnant peut décider de se rétracter et récupérer l’intégralité des sommes versées, sans frais ni justification. Cette faculté reste ouverte même si des versements ont déjà été effectués sur le contrat. Pour sécuriser la démarche, l’envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception est requis.

Privilégier d’abord les recours amiables

Avant toute procédure judiciaire, la résolution amiable doit être privilégiée. Un premier échange avec l’interlocuteur habituel permet souvent de clarifier une incompréhension ou une clause mal interprétée. Si le désaccord persiste, l’assuré doit adresser une réclamation écrite à son assureur. Depuis une réforme récente, l’assureur dispose de dix jours pour accuser réception et de deux mois pour répondre. Si aucune solution satisfaisante n’est trouvée, le dossier peut être transmis au service interne des réclamations. Cette étape est indispensable avant d’envisager d’autres recours.

Le médiateur, une solution gratuite et non contraignante

En cas d’échec des démarches internes, l’assuré peut saisir un médiateur. Ce recours est gratuit et accessible à condition qu’aucune action en justice ne soit engagée. Le médiateur intervient comme tiers indépendant pour proposer une solution au litige. Une fois le dossier complet, il rend un avis dans un délai de trois mois, pouvant être prolongé en cas de dossier complexe. Toutefois, cet avis n’a pas de caractère obligatoire. L’assureur comme l’assuré restent libres de l’accepter ou de le refuser.

Une action en justice encadrée dans le temps

Si aucune solution amiable n’aboutit, l’assuré peut porter l’affaire devant le tribunal judiciaire. Cette démarche implique, dans certains cas, le recours à un avocat, notamment lorsque le montant du litige dépasse 10 000 euros. Le délai pour agir est fixé à deux ans à compter du fait générateur du litige. Ce délai peut être interrompu par l’envoi d’un courrier recommandé ou par une action en justice, ce qui permet de relancer le compteur. Le recours au médiateur suspend également ce délai, mais de manière temporaire. Dans certains cas, notamment en matière d’indemnisation, l’assuré peut aussi faire appel à un expert indépendant pour défendre ses intérêts et négocier le montant proposé par l’assureur.