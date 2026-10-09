Assurance vie : les profils les plus risqués affichent les meilleurs rendements

information fournie par Tout sur mes finances • 09/10/2026 à 11:32

(Crédits: Adobe Stock)

Entre 2017 et 2025, les contrats d'assurance vie en gestion profilée les plus exposés aux marchés financiers ont enregistré les meilleures performances. Avec une rémunération moyenne pouvant atteindre près de 7%, les profils les plus audacieux creusent l'écart avec les placements sécurisés.

En assurance vie, accepter une part de risque peut se révéler particulièrement rémunérateur sur le long terme. C'est ce qui ressort d'une étude publiée le 2 octobre 2026 par Good Value for Money (GVfM), un site spécialisé dans les assurances de personnes et les placements financiers.

Après avoir passé au crible les performances de 470 offres de gestion profilée 2017 à 2025, le prescripteur indépendant d'assurances constate que les stratégies les plus offensives ont largement surpassé les approches prudentes.

Cinq profils pour doser votre prise de risque

La gestion profilée permet de déléguer à un professionnel la gestion de tout ou partie de votre contrat d'assurance vie. Les placements sont alors sélectionnés en fonction de votre profil d'investisseur, notamment de votre tolérance au risque et de votre capacité à supporter d'éventuelles pertes en capital.

Le gestionnaire répartit votre épargne entre deux grandes catégories de supports : le fonds en euros, dont le capital est garanti par l'assureur, et les unités de compte (UC), qui offrent un potentiel de rendement supérieur, mais présentent un risque de perte en capital.

Cinq profils de gestion se distinguent selon la proportion d'unités de compte dans le contrat. Le profil « prudent » comporte entre 0% et 20% d'UC, contre 20% à 35% pour le profil « modéré » et 35% à 50% pour le profil « équilibré ». Les stratégies plus risquées comprennent le profil « offensif », avec 50% à 70% d'unités de compte, et le profil « audacieux », dont la proportion d'UC peut atteindre 70% à 100%.

Plus la part des unités de compte augmente, plus votre épargne est exposée aux fluctuations des marchés financiers. En contrepartie, les perspectives de gains sont potentiellement plus importantes.

Jusqu'à 6,76% de rendement annuel

Les résultats de l'étude de GVfM illustrent les écarts de performance entre les différentes stratégies d'investissement. Sur la période 2017-2025, les profils prudents ont dégagé un rendement annuel moyen de 2,41%, contre 2,27% pour les profils modérés. Ces derniers ont donc légèrement sous-performé les stratégies les plus sécurisées.

L'écart se creuse nettement pour les profils davantage exposés aux unités de compte. Les gestions équilibrées affichent une performance annuelle moyenne de 3,11%, tandis que les gestions offensives atteignent 4,34%. Les profils audacieux arrivent largement en tête, avec un rendement moyen de 6,76% par an. Une performance « proche de celui des marchés actions », relève Good Value for Money.

Il convient de rappeler que ces performances passées ne préjugent pas des rendements futurs. Les profils les plus risqués peuvent subir des pertes importantes lorsque les marchés financiers reculent.

Des performances supérieures au fonds euros et à l'inflation

Autre enseignement de l'étude : les cinq catégories de gestion profilée ont fait mieux, en moyenne, que les fonds en euros et que l'inflation entre 2017 et 2025. Sur ces neuf années, le rendement annuel moyen des fonds en euros, net de frais de gestion, s'est établi à 1,86%. Dans le même temps, la hausse des prix à la consommation a atteint 2,12% par an en moyenne.

Même les profils modérés, les moins performants de l'échantillon, ont donc dépassé le rendement des fonds en euros de 0,41 point de pourcentage et l'inflation de 0,15 point. Pour les profils prudents, l'écart atteint respectivement 0,55 point et 0,29 point. Il grimpe à 1,25 point et 0,99 point pour les profils équilibrés, puis à 2,48 points et 2,22 points pour les profils offensifs.

La gestion audacieuse se démarque particulièrement, avec une surperformance annuelle moyenne de 4,90 points par rapport aux fonds en euros et de 4,64 points par rapport à l'inflation.

Ces écarts soulignent l'intérêt qu'a pu présenter une exposition accrue aux marchés financiers sur la période étudiée.

Ils ne signifient pas pour autant qu'une stratégie risquée convient à tous les épargnants. Le choix d'un profil d'investissement doit notamment tenir compte de votre horizon de placement, de vos objectifs et de votre capacité à accepter une baisse de la valeur de votre contrat.