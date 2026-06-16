Vous voulez investir mais vous pensez ne pas gagner assez ? Ce qu’il faut vraiment savoir

information fournie par Boursorama avec Editorialink • 16/06/2026 à 12:10

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Même avec un budget modeste, investir peut devenir envisageable. Mais pas question de brûler les étapes ni de négliger les risques.

On imagine souvent l’investissement comme une affaire de gros salaires, de patrimoine déjà constitué et de décisions complexes prises loin du quotidien. Cette idée décourage beaucoup d’épargnants, surtout lorsqu’ils ont l’impression que leur budget ne laisse aucune place à autre chose que les dépenses courantes et l’épargne de sécurité. Pourtant, investir ne commence pas forcément avec des milliers d’euros. Il peut aussi s’envisager avec de petits montants, à condition de comprendre ce que l’on fait, de ne pas brûler les étapes et d’accepter que la construction d’un capital se joue surtout dans la durée.

Un matelas de sécurité avant les marchés financiers

La première distinction à faire est simple : épargner et investir ne répondent pas au même besoin. L’ épargne de précaution sert à faire face aux imprévus , une réparation urgente, une dépense de santé, une baisse temporaire de revenus. Elle doit rester disponible et sécurisée, sur des supports liquides comme un livret réglementé. L’investissement, lui, concerne l’argent dont on n’a pas besoin à court terme. Son objectif est de chercher un rendement supérieur, en acceptant une part de risque. Avant de placer le moindre euro sur les marchés financiers, mieux vaut donc avoir déjà constitué un petit matelas de sécurité.

Investir avec un petit salaire ne signifie pas prendre des paris risqués pour aller vite. Au contraire, les petits budgets ont souvent intérêt à avancer avec méthode. Quelques dizaines d’euros placés régulièrement peuvent déjà créer une discipline d’épargne et familiariser avec les mécanismes des marchés. Cette régularité permet aussi de lisser les points d’entrée : lorsque les marchés montent, la somme investie achète moins de titres. Lorsqu’ils baissent, elle en achète davantage. Cette logique évite de chercher le moment parfait, rarement identifiable, et aide à construire progressivement un portefeuille sans pression excessive.

Le PEA, une porte d’entrée pour débuter en Bourse

Parmi les solutions accessibles, la Bourse n’est plus aussi fermée qu’on l’imagine . Les actions permettent d’acheter une part d’entreprise, tandis que les ETF offrent une diversification immédiate en répliquant la performance d’un indice, comme le CAC 40 ou d’autres grands marchés. Les OPC et les fonds d’investissement permettent, eux, de confier une partie de la sélection à des professionnels. Ces supports peuvent être intéressants pour un débutant, car ils évitent de concentrer tout son argent sur une seule entreprise. Mais ils restent exposés aux fluctuations des marchés, avec un risque de perte en capital. Ils doivent donc s’envisager sur un horizon moyen ou long terme.

Le Plan d’Épargne en Actions , ou PEA, peut justement servir de cadre pour débuter en Bourse. Chez BoursoBank, il est accessible dès 10 euros et permet d’investir dans des actions françaises et européennes, des OPC ou des ETF éligibles, avec deux modes de gestion : libre pour les investisseurs autonomes, ou profilée pour ceux qui préfèrent déléguer selon leur situation et leurs objectifs. Son grand intérêt réside dans sa fiscalité : après cinq ans de détention, les plus-values sont exonérées d’impôt sur le revenu, hors prélèvements sociaux. Le plafond de versement atteint 150 000 euros, même si l’on peut bien sûr commencer très en dessous.

Un placement doit rester adapté à son budget

Le montant investi ne fait cependant pas tout. Les frais, la fiscalité, la durée de placement et la diversification peuvent peser autant que la somme de départ. Un placement annoncé comme rentable peut perdre de son intérêt si les frais sont trop élevés ou si l’argent doit être retiré trop tôt. BoursoBank met notamment en avant des frais réduits sur son PEA, avec 0 euro de droit de garde, 0 euro de frais d’inactivité avec le forfait Découverte et des frais de courtage dès 0,50 euro hors Boursomarkets. Ce type de détail compte particulièrement lorsque l’on investit de petits montants, car chaque euro prélevé pèse davantage sur la performance finale.

La vraie question n’est donc pas de savoir si l’on gagne « assez » pour investir, mais si l’on peut le faire sans fragiliser son équilibre financier. Un petit budget peut très bien commencer, à condition de garder une épargne disponible, de choisir des supports compréhensibles et de ne pas chercher un rendement spectaculaire à court terme. Le PEA, les ETF ou certains fonds peuvent devenir des portes d’entrée intéressantes pour apprendre et avancer pas à pas, mais ils ne garantissent jamais le capital. Investir, même modestement, reste un engagement : celui de prendre le temps, de diversifier, de rester régulier et de faire travailler une partie de son argent sans jamais mettre en danger son quotidien.