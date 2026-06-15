La BCE augmente ses taux directeurs : bonne ou mauvaise nouvelle pour le Livret A ?

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 15/06/2026 à 12:23

La hausse des taux de la Banque centrale européenne devrait avoir un impact positif sur votre épargne. (Geralt / Pixabay)

La Banque centrale européenne (BCE) a annoncé jeudi 11 juin 2026 une hausse de ses taux directeurs de 0,25 point . Si cette décision risque de rendre les crédits plus coûteux, elle pourrait en revanche profiter aux épargnants. Selon franceinfo , il s'agit de la première hausse des taux de la BCE depuis septembre 2023. Le taux de dépôt, qui sert de référence pour les conditions de crédit dans l’économie, passe ainsi de 2 % à 2,25 %.

Le risque de « ralentir encore plus l’activité »

Cette décision intervient dans un contexte de retour de l’inflation dans la zone euro, alimentée notamment par la hausse des prix de l’énergie liée à la guerre au Moyen-Orient. La BCE espère ainsi limiter la progression des prix en renchérissant le coût du crédit. Les banques empruntent plus cher et répercutent cette hausse sur les prêts accordés aux ménages et aux entreprises.

Pour certains économistes interrogés par franceinfo , cette stratégie vise également à éviter que les anticipations d’inflation ne se diffusent à l’ensemble de l’économie. D’autres s’interrogent sur son efficacité. « Cela revient à resserrer la vis et à faire ralentir encore plus l'activité » , analyse Stéphanie Villers, économiste et conseillère économique chez PwC France et Maghreb.

Un effet positif attendu sur le Livret A

Cette hausse des taux pourrait avoir des conséquences favorables pour les détenteurs d’un Livret A. En effet, la formule de calcul de ce produit d’épargne réglementé prend en compte à la fois l’inflation et certains taux liés à la politique monétaire de la BCE. La prochaine revalorisation attendue au 1er août devrait surtout être portée par la remontée de l’inflation observée ces derniers mois.

Le taux du Livret A pourrait ainsi atteindre environ 1,8 %, selon RMC Conso . Mais la hausse des taux de la BCE pourrait davantage se faire sentir lors de la révision suivante, prévue en février 2027. « En fonction de si l'on est épargnant ou emprunteur, on y gagne ou on y perd » , résume l'économiste Eric Dor auprès de nos confrères de franceinfo .