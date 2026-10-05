Vous avez changé de poste et gagné en salaire : le bon moment pour revoir votre stratégie d’épargne

information fournie par Boursorama avec Editorialink • 05/10/2026 à 10:28

Une hausse de salaire est l’occasion de rééquilibrer son budget et d’adapter progressivement son épargne à ses projets et à son horizon de placement ( Shutterstock )

Un nouveau poste et un meilleur salaire peuvent rebattre les cartes de votre budget. C’est aussi le moment de revoir certains réflexes d’épargne.

Un changement de poste s’accompagne souvent de nouvelles responsabilités et, parfois, d’une hausse de salaire. C’est aussi un bon moment pour remettre à plat son épargne. Tant que le niveau de vie n’a pas encore eu le temps de s’ajuster au nouveau revenu, une partie de l’augmentation peut être orientée vers des projets futurs sans réduire le budget courant. Le premier réflexe consiste donc à regarder ce que l’on gagne désormais, mais surtout ce que l’on souhaite faire de cet écart de revenu.

Un budget à recalibrer après une évolution professionnelle

La première étape est concrète : comparer l’ancien salaire net au nouveau, puis mesurer la part de cette hausse réellement disponible après les éventuels frais liés au poste. Une mobilité peut entraîner davantage de transport, de repas à l’extérieur ou de frais de garde. Une fois ce nouveau budget stabilisé, il devient plus simple de fixer un montant d’épargne réaliste. Programmer un virement peu après le versement du salaire aide à transformer cette décision en habitude, plutôt que d’attendre la fin du mois.

Avant de chercher davantage de rendement, mieux vaut vérifier que l’épargne de précaution est suffisante . Elle doit rester facilement mobilisable pour absorber une dépense imprévue ou une baisse temporaire de revenus. Le Livret A ou le LDDS répondent bien à cet objectif grâce à la disponibilité des fonds et à l’absence d’impôt sur les intérêts. Chez BoursoBank, le Livret Bourso+ peut compléter cette réserve : il reste disponible à tout moment et ne comporte pas de plafond de versement. Un compte à terme peut aussi convenir à une somme inutilisée pendant une durée déterminée, avec une rémunération fixée à l’avance.

Des objectifs précis pour donner un cap à son épargne

Une augmentation de salaire peut ensuite servir à donner une échéance précise à l’épargne . Un achat immobilier dans quelques années, des travaux ou la constitution d’un apport n’appellent pas les mêmes solutions qu’un simple matelas de sécurité. Le PEL et le CEL peuvent notamment être envisagés pour un projet lié au logement. L’idée n’est pas d’ouvrir plusieurs produits par réflexe, mais d’associer chaque poche d’épargne à un objectif, une durée et un niveau de disponibilité. Cette logique évite aussi de conserver trop de liquidités sur le compte courant sans objectif défini.

Si une partie du nouveau revenu peut être placée sur un horizon plus long, l’assurance-vie offre davantage de possibilités de diversification. Le contrat BoursoVie est accessible dès 300 euros et donne accès à des fonds en euros ainsi qu’à des unités de compte, notamment des OPCVM et des ETF. Ces dernières peuvent offrir un potentiel de rendement supérieur, mais leur valeur peut évoluer à la hausse comme à la baisse et le capital n’est pas garanti. L’assurance-vie permet aussi d’ajuster la répartition de l’épargne à ses projets et bénéficie, après huit ans, d’un cadre fiscal plus favorable sur les rachats.

Une place pour le PEA dans une stratégie de long terme

Le PEA peut également trouver sa place lorsque l’objectif est d’investir en actions françaises et européennes sur plusieurs années. Chez BoursoBank, il est accessible dès 10 euros et peut être géré librement ou de manière profilée. Après cinq ans de détention, les gains peuvent bénéficier d’une exonération d’impôt sur le revenu, les prélèvements sociaux restant dus, sous réserve du respect des règles du plan. Il faut toutefois garder en tête qu’un investissement en actions reste soumis aux fluctuations des marchés et à un risque de perte en capital. La diversification doit donc rester cohérente avec l’horizon de placement et la capacité à supporter ces variations.

Enfin, une hausse de salaire n’impose pas de bouleverser toute sa stratégie du jour au lendemain. Elle offre surtout l’occasion d’ augmenter progressivement son effort d’épargne avant que de nouvelles dépenses ne deviennent automatiques. Une partie de l’augmentation peut renforcer l’épargne de sécurité, une autre financer un projet à moyen terme et, si la situation le permet, une troisième être investie sur le long terme. L’essentiel est de conserver une répartition compatible avec ses besoins, son horizon et le niveau de risque accepté, puis de la revoir à chaque nouvelle étape professionnelle ou personnelle.