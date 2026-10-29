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Un livret d'épargne à 3,5 % et totalement défiscalisé : et si les Français prêtaient de l'argent à l'Etat pour financer la dette ?

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information fournie par Boursorama avec Newsgene 29/10/2026 à 15:55

Des députés proposent de créer un livret d'épargne pour financer la dette de l'Etat. (illustration) (Geralt / Pixabay)

Des députés proposent de créer un livret d'épargne pour financer la dette de l'Etat. (illustration) (Geralt / Pixabay)

Le groupe LIOT propose de créer un nouveau livret d'épargne pour financer la dette. Les Français pourraient ainsi prêter de l'argent à l'Etat avec un taux d'intérêt fixe de 3,5 %.

Des députés du groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (LIOT) veulent créer un nouveau livret d'épargne pour financer la dette publique : le « Livret D ». Le projet a été débattu à l'Assemblée nationale ce mercredi 28 octobre, rapporte RMC . Pour inciter les Français à prêter de l'argent à l'Etat, ce livret proposerait un taux d’intérêt fixe à 3,5 %, bien supérieur au taux du Livret A (1,7 %). Et les intérêts seraient totalement défiscalisés.

« Faire un appel à l’épargne directe des Français »

Les fonds seraient en revanche bloqués pendant dix ans. Les épargnants devraient déposer au minimum 1 000 euros et jusqu’à 60 000 euros. « Nous proposons de faire un appel à l’épargne directe des Français » , a expliqué sur RMC le député (Liot) de la Marne, Charles de Courson, précisant que la manne financière disponible était très importante en France. « Il y a beaucoup d’argent, on est presque à 500 milliards sur les comptes bancaires » , a-t-il indiqué.

La création d'un tel livret permettrait à l’Etat d’économiser 7,5 milliards d’euros sur dix ans selon le groupe parlementaire.

© Boursorama avec Newsgene
13 commentaires
  • 17:37

    Si on a 10 ans devant soi, autant se tourner vers les actions. Et trouver une action avec un dividende de 5,10 % ( après impôts 3,5 % ) ne devrait pas être difficile.

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