Trouver le bon niveau d’épargne de précaution sans immobiliser trop d’argent

information fournie par Boursorama avec Editorialink • 27/08/2026 à 16:19

Shutterstock

Épargner pour les coups durs, oui, mais sans immobiliser plus que nécessaire. Le bon montant dépend surtout de votre situation et de vos charges.

L’épargne de précaution a une fonction simple : éviter qu’une dépense inattendue ne déséquilibre tout le budget. Une panne de voiture, un appareil à remplacer, des frais de santé ou une baisse temporaire de revenus peuvent vite coûter plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d’euros. Disposer d’une réserve immédiatement mobilisable permet d’éviter le découvert, les agios ou le recours à un crédit à la consommation. Mais conserver trop d’argent sur des supports très liquides peut aussi empêcher une partie de son épargne de travailler pour des projets de moyen ou long terme.

Le bon matelas de sécurité n’est pas le même pour tout le monde

La règle souvent citée consiste à mettre de côté l’équivalent de trois à six mois de revenus. Elle donne un repère, mais reste trop générale pour convenir à tous. Une méthode plus précise consiste à partir des dépenses réellement incompressibles : logement, énergie, alimentation, assurances, transport et mensualités de crédit. Il devient alors possible d’estimer combien de mois il faudrait pouvoir financer si les revenus baissent brutalement. Pour un salarié en CDI au budget stable, deux à trois mois de dépenses essentielles peuvent déjà constituer une réserve solide.

Le montant doit ensuite être ajusté au niveau de risque du foyer. Un indépendant, un intérimaire ou une personne dont les revenus varient fortement aura intérêt à prévoir une marge plus importante, souvent quatre à six mois de dépenses. Un propriétaire doit aussi intégrer les réparations urgentes liées au logement. Un locataire aura généralement moins de gros travaux à financer, mais peut devoir anticiper un déménagement, un dépôt de garantie ou des frais d’installation. La présence d’enfants augmente également le nombre de dépenses imprévues possibles.

Deux revenus ou un seul : le montant à prévoir n’est pas le même

Dans un couple, le bon niveau dépend aussi de l’organisation des finances. Deux revenus stables réduisent le risque de perdre toutes les ressources du foyer en même temps. En revanche, si l’un des partenaires est indépendant ou si un seul salaire couvre l’essentiel des charges, la réserve doit être renforcée. L’épargne de précaution peut être commune pour les dépenses du foyer , tout en laissant à chacun une petite réserve personnelle. L’essentiel est de savoir précisément quelles charges elle doit couvrir et dans quelles situations elle peut être utilisée.

Prenons un foyer qui dépense 2 200 euros par mois pour ses besoins essentiels. Avec deux emplois stables et peu de dettes, viser environ 6 600 euros, soit trois mois de dépenses, peut être cohérent. Si l’un des revenus est irrégulier ou si le foyer rembourse un crédit immobilier important, une cible proche de 11 000 à 13 000 euros peut être plus prudente. L’objectif n’a pas à être atteint d’un coup : un virement automatique après chaque rentrée d’argent permet de construire progressivement cette réserve sans déséquilibrer le budget courant.

Les bons supports pour garder son argent disponible

Une fois le montant fixé, le choix du support est essentiel. Cet argent doit rester disponible rapidement et sans risque de perte en capital. Le Livret A, le LDDS ou, pour les personnes éligibles, le LEP répondent bien à cette fonction : les fonds restent accessibles et les intérêts sont exonérés d’impôt. Chez BoursoBank, le Livret Bourso+ peut aussi servir de complément : il est disponible à tout moment, sans plafond de versement et avec un capital garanti. Il peut notamment permettre de séparer la réserve de sécurité des autres enveloppes d’épargne.

Le bon réflexe consiste enfin à s’arrêter lorsque le niveau de sécurité défini est atteint. Au-delà, accumuler toujours davantage sur une épargne de précaution revient à immobiliser des sommes qui pourraient servir à d’autres objectifs. Chez BoursoBank, l’excédent peut, selon l’horizon et le profil de risque, être orienté vers un compte à terme lorsqu’une somme peut rester immobilisée sur une durée déterminée, une assurance-vie pour des projets de long terme ou un PERin Matla pour préparer la retraite. L’enjeu n’est donc pas de constituer le plus gros matelas possible, mais un matelas adapté : assez pour absorber les imprévus, sans laisser inutilement toute son épargne disponible.