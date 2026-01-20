 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Epargne de précaution : comment la constituer et quel montant viser pour pallier les dépenses imprévues

information fournie par Boursorama avec Newsgene 20/01/2026 à 12:18

L’épargne de précaution est une somme mise de côté pour couvrir des dépenses immédiates et exceptionnelles, sans déséquilibrer ses finances. ( Alexas_Fotos / Pixabay)

L’épargne de précaution est une somme mise de côté pour couvrir des dépenses immédiates et exceptionnelles, sans déséquilibrer ses finances. ( Alexas_Fotos / Pixabay)

Pour protéger son budget des dépenses imprévues, il est recommandé de mettre de côté une somme disponible immédiatement et sans risque. Les livres d’épargne réglementée facilitent cet objectif.

Un coup dur ou une dépense imprévue peut survenir à tout moment. Pour éviter de fragiliser son budget ou de recourir à un crédit à la consommation souvent coûteux, la meilleure stratégie consiste à se constituer une épargne de précaution, selon le portail Mes questions d’argent .

L’épargne « classique » correspond à la part du revenu qui n’est pas consommée. C’est la différence entre les revenus et les dépenses. Elle peut servir à financer des projets, préparer l’avenir, mais aussi faire face aux imprévus. L’épargne de précaution, elle, est une somme mise de côté pour couvrir des dépenses immédiates et exceptionnelles, sans déséquilibrer ses finances. Elle ne doit pas être utilisée pour régler les dépenses courantes comme le loyer, les courses ou les vacances. Elle intervient uniquement en cas d’aléas non réguliers, afin d’éviter le découvert bancaire et ses frais, ou de piocher dans une épargne dédiée à d’autres projets.

Disponibilité, sécurité, rendement

Une épargne de précaution doit être liquide, donc accessible rapidement, sans risque de perte en capital, et idéalement placée sur un support qui évite la dévalorisation en rapportant des intérêts. Les livres d’épargne réglementée, comme le Livret A, le Livret de développement durable et solidaire (LDDS) et le Livret d’épargne populaire (LEP), sont particulièrement adaptés. Ils sont garantis, exonérés d’impôt et ne comportent pas de frais de gestion.

Le montant à viser dépend de la situation personnelle, du niveau de dépenses et de la stabilité des revenus. Il est conseillé de viser trois à six mois de salaire, indique Ouest-France . La clé pour constituer une épargne de précaution est la régularité. Il est recommandé de commencer dès les premiers revenus, d’établir un budget, et de mettre de côté chaque mois une somme réaliste. Pour automatiser l’effort, un virement automatique mensuel vers le livret est efficace, à condition de ne pas provoquer de découvert. Une fois cette réserve constituée, l’excédent pourra être orienté vers d’autres projets ou placements.

© Boursorama avec Newsgene

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Assurance-vie luxembourgeoise : sécurité, stratégie et idées reçues
    Assurance-vie luxembourgeoise : sécurité, stratégie et idées reçues
    information fournie par Boursorama 20.01.2026 10:53 

    Face aux incertitudes économiques et à la loi Sapin 2, l'assurance-vie luxembourgeoise séduit de plus en plus d'épargnants français. Sécurité renforcée grâce au triangle luxembourgeois, super privilège en cas de faillite, gestion sur mesure et diversification en ... Lire la suite

  • (Crédits: Adobe Stock)
    L'assurance vie bat tous les records et prépare un nouveau souffle
    information fournie par Tout sur mes finances  20.01.2026 10:33 

    En novembre, les Français ont versé 15,7 milliards d'euros sur leurs contrats d'assurance vie, établissant un nouveau plus haut historique pour ce mois. Porté par la vigueur des marchés financiers et la faiblesse du Livret A, le placement s'apprête à profiter d'une ... Lire la suite

  • Toutes ces estimations tablent sur un taux du Livret A qui resterait stable sur toute une année. (Skitterphoto / Pixabay)
    Baisse du Livret A : combien allez-vous perdre sur votre épargne ?
    information fournie par Boursorama avec Newsgene 19.01.2026 15:32 

    L'évolution du taux du Livret A de 1,7 à 1,5 % au 1er février va logiquement avoir un impact sur son rendement. Le manque à gagner sera ainsi d'environ 50 euros pour les personnes ayant atteint le plafond. Si on se réfère à un an plus tôt, on parle même de près ... Lire la suite

  • Si vous choisissez le déblocage du PEE, il faut être vigilant, car il est strictement encadré. (Nattanan23 / Pixabay)
    Ce qu’il faut savoir si vous optez pour un déblocage anticipé de votre épargne salariale
    information fournie par Boursorama avec Newsgene 19.01.2026 13:05 

    Pour soutenir le pouvoir d'achat des travailleurs modestes, le gouvernement envisage d'autoriser un déblocage exceptionnel de 2 000 euros sur les Plans d'épargne entreprise (PEE) en 2026. Comme pour les nombreux cas de sortie anticipée déjà existants, ce retrait ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur euro / franc suisse
  • Convertisseur euro / dinar
  • Convertisseur euro / dirham

L'offre Épargne de BoursoBank