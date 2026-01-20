Epargne de précaution : comment la constituer et quel montant viser pour pallier les dépenses imprévues

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 20/01/2026 à 12:18

L’épargne de précaution est une somme mise de côté pour couvrir des dépenses immédiates et exceptionnelles, sans déséquilibrer ses finances. ( Alexas_Fotos / Pixabay)

Un coup dur ou une dépense imprévue peut survenir à tout moment. Pour éviter de fragiliser son budget ou de recourir à un crédit à la consommation souvent coûteux, la meilleure stratégie consiste à se constituer une épargne de précaution, selon le portail Mes questions d’argent .

L’épargne « classique » correspond à la part du revenu qui n’est pas consommée. C’est la différence entre les revenus et les dépenses. Elle peut servir à financer des projets, préparer l’avenir, mais aussi faire face aux imprévus. L’épargne de précaution, elle, est une somme mise de côté pour couvrir des dépenses immédiates et exceptionnelles, sans déséquilibrer ses finances. Elle ne doit pas être utilisée pour régler les dépenses courantes comme le loyer, les courses ou les vacances. Elle intervient uniquement en cas d’aléas non réguliers, afin d’éviter le découvert bancaire et ses frais, ou de piocher dans une épargne dédiée à d’autres projets.

Disponibilité, sécurité, rendement

Une épargne de précaution doit être liquide, donc accessible rapidement, sans risque de perte en capital, et idéalement placée sur un support qui évite la dévalorisation en rapportant des intérêts. Les livres d’épargne réglementée, comme le Livret A, le Livret de développement durable et solidaire (LDDS) et le Livret d’épargne populaire (LEP), sont particulièrement adaptés. Ils sont garantis, exonérés d’impôt et ne comportent pas de frais de gestion.

Le montant à viser dépend de la situation personnelle, du niveau de dépenses et de la stabilité des revenus. Il est conseillé de viser trois à six mois de salaire, indique Ouest-France . La clé pour constituer une épargne de précaution est la régularité. Il est recommandé de commencer dès les premiers revenus, d’établir un budget, et de mettre de côté chaque mois une somme réaliste. Pour automatiser l’effort, un virement automatique mensuel vers le livret est efficace, à condition de ne pas provoquer de découvert. Une fois cette réserve constituée, l’excédent pourra être orienté vers d’autres projets ou placements.