 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Suivez en direct l'université d'été de l'asset management : "quelle allocation dans un monde vieillissant"
information fournie par Boursorama 27/08/2026 à 14:03
Ajouter Boursorama à vos sources

Le vieillissement démographique est souvent présenté comme l'un des grands défis économiques du siècle. Mais ses conséquences ne se limitent pas aux retraites ou aux finances publiques : elles pourraient aussi transformer durablement les comportements d'épargne, les marchés financiers et les choix d'allocation des investisseurs.

La 13e édition de l'Université d'été de l'Asset Management organisée par l'université Paris Dauphine se tient aujourd'hui, jeudi 27 août et elle est consacrée cette année au thème «Quelle allocation dans un monde vieillissant ?». Suivez le débats en direct.

À lire aussi | Rendez-vous à la 13e édition de l'université d'été de l'Asset Management

Le présent contenu est proposé par Boursorama. Cet article ou cette vidéo ne doivent en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Boursorama ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article ou de cette vidéo.
0 commentaire
Signaler le commentaire Fermer
A lire aussi
Pages les plus populaires
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur euro / franc suisse
  • Convertisseur euro / dinar
  • Convertisseur euro / dirham
L'offre Épargne de BoursoBank