Suivez en direct l'université d'été de l'asset management : "quelle allocation dans un monde vieillissant"

Le vieillissement démographique est souvent présenté comme l'un des grands défis économiques du siècle. Mais ses conséquences ne se limitent pas aux retraites ou aux finances publiques : elles pourraient aussi transformer durablement les comportements d'épargne, les marchés financiers et les choix d'allocation des investisseurs.

La 13e édition de l'Université d'été de l'Asset Management organisée par l'université Paris Dauphine se tient aujourd'hui, jeudi 27 août et elle est consacrée cette année au thème «Quelle allocation dans un monde vieillissant ?». Suivez le débats en direct.