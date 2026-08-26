Revenus complémentaires à la retraite : 3 solutions à envisager

information fournie par Café de la Bourse • 26/08/2026 à 08:45

Retraite (Crédits: Adobe Stock)

Préparer sa retraite ne consiste pas seulement à se constituer un capital. Pour de nombreux épargnants, l'objectif est aussi de pouvoir compter sur des revenus complémentaires afin de préserver leur niveau de vie une fois l'activité professionnelle terminée.

Plusieurs solutions peuvent répondre à cet objectif, avec des logiques différentes. Le plan d'épargne retraite (PER) permet de se constituer progressivement une épargne dans un cadre fiscal avantageux. Les SCPI offrent la possibilité de percevoir des revenus potentiels issus de l'immobilier, tandis que les actions de rendement visent à générer des dividendes susceptibles de compléter les revenus sur le long terme.

Ces trois solutions n'ont ni le même fonctionnement, ni le même niveau de risque, ni le même horizon d'investissement. Elles peuvent d'ailleurs être complémentaires au sein d'une même stratégie patrimoniale. L'essentiel est de choisir les supports les plus adaptés à sa situation, à ses objectifs et à son profil d'investisseur.

Pourquoi préparer des revenus complémentaires avant la retraite ?

Le passage à la retraite s'accompagne généralement d'une baisse des revenus. Pour de nombreux actifs, la pension perçue représente une part seulement des derniers revenus professionnels : c'est ce que l'on appelle le taux de remplacement. Son niveau varie selon les régimes, les carrières et les situations individuelles, mais il est souvent inférieur à 100 %, ce qui peut entraîner une diminution du niveau de vie.

À cette baisse de revenus s'ajoute un autre enjeu : l'inflation. Même modérée, elle érode progressivement le pouvoir d'achat, tandis que l'allongement de l'espérance de vie conduit à financer un nombre d'années de retraite de plus en plus important.

C'est pourquoi il est généralement recommandé de commencer à préparer sa retraite le plus tôt possible. En investissant régulièrement sur le long terme, l'épargne bénéficie de l'effet des intérêts composés : les revenus générés produisent à leur tour de nouveaux revenus, ce qui favorise la constitution progressive d'un capital susceptible de compléter les pensions de retraite.

Le PER : préparer sa retraite tout en réduisant son impôt

Comment fonctionne le PER ?

Le plan d'épargne retraite (PER) est un placement destiné à se constituer progressivement une épargne en vue de la retraite. Les sommes versées sont investies sur différents supports (fonds euros, unités de compte, etc.) et restent, en principe, indisponibles jusqu'au départ à la retraite, sauf dans certains cas de déblocage anticipé prévus par la loi.

L'un des principaux atouts du PER réside dans son avantage fiscal à l'entrée. Les versements volontaires peuvent être déduits du revenu imposable, dans les limites prévues par la réglementation, ce qui permet de réduire son impôt sur le revenu. À la retraite, l'épargne peut être récupérée en capital, en rente viagère ou sous une forme mixte, selon les modalités du contrat et le choix de l'épargnant.

Pour quels profils est-il adapté ?

Le PER s'adresse avant tout aux personnes qui préparent leur retraite sur le long terme et qui souhaitent se constituer un complément de revenus tout en bénéficiant d'un avantage fiscal pendant leur vie active.

Il est particulièrement intéressant pour les contribuables fortement imposés, notamment ceux se situant dans une tranche marginale à 30 %, 41 % ou 45 %, qui peuvent tirer pleinement parti de la déduction des versements. En revanche, son intérêt est généralement plus limité pour les personnes faiblement imposées ou qui pensent avoir besoin de leur épargne avant la retraite, le PER étant conçu comme un placement de long terme.

Avant d'ouvrir un PER, il est donc recommandé de s'interroger sur son horizon de placement, sa situation fiscale et ses futurs besoins de liquidités.

Les SCPI : percevoir des revenus potentiels issus de l'immobilier

Pourquoi les SCPI séduisent les futurs retraités ?

Les sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) permettent d'investir indirectement dans un patrimoine immobilier (bureaux, commerces, établissements de santé, logistique, logements, etc.) en achetant des parts plutôt qu'un bien en direct. Les loyers perçus par la SCPI, après déduction des charges, sont redistribués aux associés sous forme de revenus. Cette capacité à générer des revenus potentiels réguliers explique en partie l'intérêt des SCPI pour les épargnants qui préparent leur retraite. Elles permettent également d'accéder à un patrimoine immobilier diversifié et géré par des professionnels, sans avoir à rechercher des locataires ou à assurer la gestion quotidienne d'un bien. Les SCPI peuvent être acquises en direct, à crédit ou au sein d'un contrat d'assurance vie, selon les objectifs patrimoniaux de l'investisseur.

Les points de vigilance

Les revenus distribués par les SCPI ne sont pas garantis et peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse en fonction des résultats de la société de gestion et de la situation du marché immobilier. La valeur des parts peut également diminuer, ce qui expose les investisseurs à un risque de perte en capital.

Par ailleurs, les SCPI s'inscrivent dans une logique de long terme. La revente des parts n'est pas toujours immédiate et dépend notamment de l'existence d'un marché acheteur. Elles doivent donc être considérées comme un placement peu liquide, à intégrer dans une stratégie patrimoniale diversifiée plutôt que comme une source de revenus garantie. Les SCPI peuvent constituer un complément de revenus à la retraite, mais elles ne doivent généralement pas en devenir l'unique source.

Les actions de rendement : viser des dividendes sur le long terme

Qu'est-ce qu'une action de rendement ?

Une action de rendement est une action d'une entreprise qui distribue régulièrement une partie de ses bénéfices à ses actionnaires sous forme de dividendes. Il s'agit souvent de sociétés matures, présentes dans des secteurs comme les services aux collectivités, les télécommunications, la santé ou encore la consommation.

Pour un investisseur préparant sa retraite, ces actions peuvent constituer une source potentielle de revenus complémentaires tout en offrant des perspectives de valorisation du capital sur le long terme. Elles peuvent être détenues en direct ou au travers de fonds et d'ETF spécialisés, permettant ainsi de diversifier son exposition à plusieurs entreprises.

Parmi les sociétés les plus recherchées figurent les « aristocrates du dividende », des entreprises qui ont augmenté ou maintenu leur dividende de façon régulière pendant de nombreuses années. Si cet historique peut témoigner d'une certaine solidité financière, il ne constitue toutefois pas une garantie de performances futures ni du maintien du dividende.

Quels sont les risques ?

Contrairement à une idée reçue, le versement d'un dividende n'est jamais garanti. Une entreprise peut décider de le réduire, de le suspendre ou de le supprimer si sa situation financière se dégrade ou si elle souhaite conserver davantage de ressources pour financer son développement.

Par ailleurs, le rendement d'une action ne se résume pas au dividende : il dépend également de l'évolution de son cours de Bourse. Une action de rendement reste soumise aux fluctuations des marchés financiers. La valeur du titre peut évoluer à la hausse comme à la baisse, indépendamment du dividende versé. Il est donc préférable de privilégier une approche diversifiée, en répartissant ses investissements entre plusieurs sociétés ou via des fonds ou ETF, plutôt que de concentrer son portefeuille sur quelques valeurs affichant les rendements les plus élevés.

Le choix d'une action de rendement ne doit donc pas reposer uniquement sur le niveau du dividende, mais aussi sur la solidité financière de l'entreprise et sa capacité à maintenir durablement sa politique de distribution.

Peut-on combiner ces trois solutions ?

Oui. Dans de nombreux cas, ces trois solutions ne s'opposent pas : elles répondent à des objectifs différents et peuvent être utilisées de manière complémentaire au sein d'une même stratégie patrimoniale.

Le PER permet avant tout de préparer sa retraite en se constituant progressivement une épargne, tout en bénéficiant, sous conditions, d'un avantage fiscal pendant la vie active. Les SCPI peuvent contribuer à générer des revenus potentiels issus de l'immobilier, tandis que les actions de rendement offrent la possibilité de percevoir des dividendes et de bénéficier d'un potentiel de valorisation du capital sur le long terme.

La répartition entre ces différents placements dépend notamment de votre âge, de votre horizon d'investissement, de votre situation fiscale, de votre patrimoine existant et de votre tolérance au risque. Un investisseur proche de la retraite n'aura généralement pas les mêmes besoins qu'un actif de 35 ans qui dispose encore de plusieurs décennies pour préparer cette échéance.

L'objectif n'est donc pas de choisir une solution au détriment des autres, mais de construire une allocation cohérente, capable de combiner préparation de la retraite, recherche de revenus potentiels et diversification du patrimoine.

Comment choisir selon son profil ?

Le choix entre le PER, les SCPI et les actions de rendement dépend avant tout de vos objectifs et de votre situation personnelle. Si vous recherchez avant tout un avantage fiscal pour préparer votre retraite, le PER peut constituer une solution adaptée.

Si votre priorité est de percevoir des revenus potentiels issus de l'immobilier, les SCPI peuvent trouver leur place dans votre patrimoine. Enfin, si vous disposez d'un horizon d'investissement long et acceptez une plus grande volatilité, les actions de rendement peuvent contribuer à générer des dividendes tout en offrant un potentiel de valorisation du capital. Dans de nombreux cas, ces solutions gagnent à être combinées plutôt qu'opposées. Une stratégie de diversification, adaptée à votre profil de risque et à vos objectifs patrimoniaux, reste généralement la meilleure façon de préparer des revenus complémentaires pour la retraite.