Investissement au féminin : les Françaises franchissent le pas, mais restent prudentes

information fournie par Tout sur mes finances • 13/03/2026 à 11:22

(Crédits: Adobe Stock)

D'après l'Autorité des marchés financiers, 24% des femmes détenaient un produit d'investissement en 2025, contre 21% en 2023. Une progression encourageante, qui ne doit pas occulter des inégalités persistantes avec les hommes.

Les femmes restent, dans leur grande majorité, attachées à la sécurité de leur épargne. Selon le dernier baromètre de l'Autorité des marchés financiers (AMF) dévoilé le 3 mars 2026, 48% d'entre elles ne détenaient l'an dernier que des produits dont le capital est garanti, soit 19 points de pourcentage de plus que les hommes (29%). À peine 34% des épargnantes se déclarent prêtes à prendre des risques pour faire fructifier leur argent, quand cette proportion atteint 57% chez les épargnants.

Cette prudence s'explique, en partie, par des ressources inégales. Les femmes perçoivent en moyenne 3.500 euros de revenus mensuels (aides et allocations comprises), contre 4.200 euros pour les hommes. Leur patrimoine financier moyen s'élève à 53.000 euros, loin des 82.000 euros constatés du côté masculin.

Un déficit de confiance qui freine le passage à l'acte

Cet écart de patrimoine pèse sur le moral des Françaises. Seules 28% d'entre elles se disent confiantes dans l'évolution de leur situation économique et financière, contre 39% des hommes, selon l'AMF.

Ce manque de confiance s'étend à leurs connaissances en matière de placements : 28% des femmes estiment s'y connaître en produits d'épargne et en investissement, soit 23 points de moins que les hommes (51%). Elles sont également moins nombreuses à rechercher activement des informations sur le sujet : 51% contre 70% pour les hommes.

Une part d'investisseuses en progression constante

Malgré ces freins, la dynamique est bel et bien enclenchée. En 2025, 24% des femmes détenaient un produit d'investissement (Bourse, cryptoactifs ou crowdfunding), contre 23% en 2024 et 21% en 2023. La progression est lente, mais régulière.

Parmi les placements détenus, 19% des femmes possèdent un compte-titres ou un plan d'épargne en actions (PEA). L'assurance vie avec au moins un support non garanti concerne 20% d'entre elles, tandis que 4% détiennent des parts de fonds immobiliers non cotés tels que des sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) ou des organismes de placement collectif en immobilier (OPCI).

À profil équivalent, les femmes investissent comme les hommes

La nuance la plus frappante du baromètre du gendarme de la Bourse réside peut-être ici : dès lors qu'elles franchissent le cap de l'investissement, les femmes font des choix très proches de ceux des hommes. Parmi les investisseuses, 78% détiennent un compte-titres ou un PEA, contre 75% des investisseurs. Elles sont 33% à y placer des actions cotées (contre 32% des hommes), et 22% à avoir misé sur des fonds de capital-investissement, une proportion même supérieure à celle des hommes (17%).

L'écart se resserre également sur l'assurance vie partiellement risquée - 32% des investisseuses, contre 30% des investisseurs - et sur les fonds immobiliers, où les femmes restent légèrement en retrait (9% contre 12%). Un tableau qui invite à regarder au-delà des clichés : ce n'est pas le goût du risque qui manque aux femmes, mais peut-être davantage l'occasion, ou l'incitation, de se lancer.