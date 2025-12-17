PEL : quel devrait être le nouveau taux d'intérêt du Plan épargne logement en 2026 ?

information fournie par Moneyvox • 17/12/2025 à 08:24

Quel sera le taux probable du PEL en janvier 2026 ? ( Crédits photo: © djoronimo -stock.adobe.com)

Chaque année, le taux d'intérêt du Plan épargne logement (PEL) est révisé. Et le 1er janvier 2026, la rémunération de ce placement devrait augmenter. Une bonne nouvelle qui reste encore théorique.

2 % : tel devrait être le nouveau taux d'intérêt du PEL à compter du 1er janvier 2026, en application de sa formule de calcul. Le taux des PEL ouverts l'an prochain devrait donc être supérieur à celui des PEL ouverts en 2025, rémunérés à hauteur de 1,75 %. Cependant, un doute sur l'application de ce taux d'intérêt subsiste encore, le gouvernement et la Banque de France pouvant déroger à la stricte application du mode de calcul du nouveau taux d'intérêt du PEL dans certaines hypothèses.

Le taux théorique du PEL en hausse au 1er janvier 2026

En principe, le taux du Plan épargne logement (PEL) devrait augmenter le 1er janvier 2026. Il passerait alors de 1,75 %, taux en vigueur en 2025, à 2 %. Une augmentation bienvenue pour les épargnants qui pourrait profiter au PEL lui-même, ce produit d'épargne étant délaissé par les Français depuis la baisse de son taux d'intérêt. Pour comparaison, le taux du PEL était remonté à 2,25 % en 2024, après une période difficile, son taux ayant chuté jusqu'à 1 % entre le 1er août 2016 et le 31 décembre 2022.

Afin d'arriver à déterminer le nouveau taux d'intérêt Plan épargne logement, le site d'information financière MoneyVox s'est penché sur la formule de calcul applicable : "Taux épargne bancaire PEL = 70 % taux swap 5 ans + 30 % (taux swap 10 ans – taux swap 2 ans)". L'arrêté du 27 janvier 2021 précise en outre que "la Banque de France calcule [le taux du PEL, NDLR] chaque année au plus tard le 5 décembre sur la base de la moyenne des taux du mois de novembre".

En appliquant cette formule de calcul, MoneyVox a pu déterminer le taux théorique du PEL : 1,84 %, en cohérence avec la dernière donnée disponible sur le site de la Banque de France. Reste à arrondir le résultat de cette formule de calcul "au quart de point supérieur", en application de la réglementation en vigueur, soit une future rémunération du PEL qui devrait atteindre les 2 % le 1er janvier 2026… sauf mauvaise surprise.

Lire aussi : Epargne : que va devenir votre argent après la clôture d'office de votre PEL ?

Une officialisation du taux du PEL attendue pour la mi-décembre

Si le nouveau taux d'intérêt du PEL devrait être de 2 %, la Banque de France et le gouvernement peuvent toujours déroger à l'application stricte de la complexe formule mathématique définie dans la réglementation en cas de "circonstances exceptionnelles". Le vendredi 5 décembre dernier, la Banque de France a d'ailleurs dû effectuer le même calcul que celui réalisé par MoneyVox afin de transmettre cette donnée "dans les quatre jours ouvrés au directeur général du Trésor".

Celui-ci doit en suivant faire "procéder à la publication des nouveaux taux au Journal officiel". Il faudra donc patienter encore un peu, jusqu'à la mi-décembre, pour savoir si le taux du Plan épargne logement évoluera bien au 1er janvier 2026 et passera à 2 %, la Banque de France et le ministère de l'Economie n'ayant ni confirmé ni infirmé les calculs réalisés par MoneyVox, ce malgré les sollicitations du site d'information financière.

Si elle était confirmée, la hausse du taux du PEL à 2 % en 2026 pourrait redonner du souffle à ce placement, largement concurrencé ces dernières années par des contrats plus souples et plus rémunérateurs. Après application de la flat tax de 30 %, le taux d'intérêt du PEL pourrait ainsi atteindre les 1,40 % en 2026, au lieu de 1,23 % en 2025, ce qui pourrait en faire une alternative viable face au Livret A, dont le taux d'intérêt devrait baisser le 1er février prochain.