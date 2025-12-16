Argent : quel est le meilleur moment pour retirer ou verser de l'argent sur un livret d'épargne ?

information fournie par Moneyvox • 16/12/2025 à 08:05

Connaissez-vous les subtilités de la règle des quinzaines ? ( Crédits photo: © HJBC - stock.adobe.com)

Vous vous demandez quel est le meilleur moment pour alimenter un livret d'épargne ou, au contraire, pour y récupérer de l'argent ? Tout ce qu'il faut savoir sur les conséquences de la règle des quinzaines.

Livret A, LDDS, Livret jeune, LEP, livret bancaire… quel que soit le type de livret d'épargne que vous détenez, une règle importante s'applique : celle des quinzaines. Un concept qu'il faut bien comprendre avant d'effectuer un retrait ou un versement sur un livret ordinaire ou sur un livret réglementé, ce dans l'objectif de maximiser le montant de ses intérêts. Principe, fonctionnement, implications… le panorama complet sur la règle des quinzaines.

La règle des quinzaines, qu'est-ce que c'est ?

La règle des quinzaines est une règle qui s'applique à tous les livrets d'épargne, depuis le très célèbre Livret A jusqu'aux produits maison des banques, en passant par le LDDS, le LEP ou encore le Livret jeune. Le principe ? Les intérêts sont générés par quinzaines, et non au jour et le jour. Il n'existe donc que deux dates de valeur, le 1er et le 16 de chaque mois, qui servent de référence aux banques pour calculer le montant des intérêts, en lien avec le solde du livret d'épargne à ces dates-là.

Cela signifie par exemple qu'un versement réalisé entre le 1er et le 15 du mois n'est pris en compte dans le calcul des intérêts qu'à compter du 16 du mois. Et si le dépôt est effectué entre le 16 et le dernier jour du mois, il ne sera pris en compte qu'à partir du 1er jour du mois suivant. Si vous voulez engendrer (un peu) plus d'intérêts en 2025, il est donc capital d'effectuer votre prochain versement le 14 décembre au plus tard. À défaut, la somme versée ne générera des intérêts qu'à partir du 1er janvier 2026.

Vous voulez retirer de l'argent sur votre Livret A ou tout autre livret d'épargne ? Si vous le pouvez, il est préférable de patienter jusqu'au 16 décembre pour effectuer cette opération. En effet, la somme que vous allez retirer continuera ainsi de générer des intérêts sur la première quinzaine de décembre. En effectuant un retrait le 14 décembre, en revanche, la somme retirée cessera de produire des intérêts dès le 1er décembre.

A lire aussi: Placements : les ETF monétaires sont-ils vraiment une alternative aux livrets d'épargne ?

Tenir compte de la règle des quinzaines, combien ça rapporte en plus ?

Tenir compte de la règle des quinzaines pour effectuer un versement ou un retrait sur un livret d'épargne peut vous permettre de générer un peu plus d'intérêts. Pour déterminer combien cela peut vous rapporter, il est néanmoins nécessaire de tenir compte de deux éléments : le taux d'intérêt de votre livret d'épargne et la somme d'argent que vous projetez de retirer ou de déposer. Par exemple, déposer 1 000 euros supplémentaires sur un LEP le 15 décembre vous permettra de gagner 1,13 euro d'intérêts sur la dernière quinzaine de décembre.

De manière générale, le Livret d'épargne populaire est le livret d'épargne réglementé le plus rémunérateur en 2025, ce malgré la baisse progressive de son taux d'intérêt. Jusqu'au 31 janvier 2025, ce contrat était ainsi rémunéré à hauteur de 4 % net, puis 3,5 % net jusqu'au 31 juillet et 2,7 % net depuis. En moyenne, le LEP rapportera donc 3,21 % net d'impôts et de prélèvements sociaux en 2025 soit, par exemple, 48,15 euros d'intérêts pour un solde constant de 1 500 euros.

Avec un Livret A ou un LDDS, le gain s'élève cette fois-ci 0,71 centime, toujours pour un versement de 1 000 euros réalisé avant le 16 décembre. Comme le LEP, la rémunération de ces deux livrets réglementés a baissé au cours de l'année 2025, passant de 3 % net jusqu'au 31 janvier à 2,40 % net jusqu'au 31 juillet avant de descendre à 1,70 % net le 1er août, soit une moyenne de 2,16 % net. Avec un solde constant de 1 500 euros, un Livret A ou un LDDS rapportera donc 32,40 euros en 2025.