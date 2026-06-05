PEA ou assurance-vie : quel placement privilégier selon vos objectifs ?

information fournie par Boursorama avec Editorialink • 05/06/2026 à 14:54

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Investir, préparer sa retraite, transmettre ou diversifier : entre PEA et assurance-vie, chaque projet peut faire pencher la balance différemment.

Entre PEA et assurance-vie, la bonne réponse dépend rarement d’un seul critère. Ces deux enveloppes permettent d’investir sur les marchés financiers dans un cadre fiscal avantageux, mais elles ne servent pas exactement la même stratégie. Le PEA parle d’abord aux épargnants qui veulent dynamiser leur capital en Bourse, avec une logique de long terme et une fiscalité très favorable après cinq ans. L’assurance-vie, elle, joue une partition plus large : elle permet de diversifier son épargne, de préparer des revenus futurs, de sécuriser une partie de son capital et d’organiser sa transmission.

Le PEA, une solution pour dynamiser son épargne dans la durée

Le Plan d’Épargne en Actions a un terrain de jeu bien défini : les actions françaises et européennes, auxquelles peuvent s’ajouter des OPC et des ETF éligibles. Chez BoursoBank, il est accessible dès 10 euros et peut être géré librement ou via une gestion profilée, selon le degré d’autonomie souhaité. Son intérêt principal tient à sa fiscalité : après cinq ans de détention, les plus-values sont exonérées d’impôt sur le revenu, seuls les prélèvements sociaux restant dus. C’est pourquoi ouvrir un PEA tôt peut être pertinent, même avec de petits montants, afin de prendre date.

Cette efficacité fiscale a toutefois une contrepartie. Le PEA reste plafonné à 150 000 euros de versements , ou 225 000 euros en cumulant PEA et PEA-PME. Son univers d’investissement est aussi plus restreint que celui d’une assurance-vie, puisqu’il reste centré sur les titres européens. Il expose enfin l’épargnant aux variations des marchés, avec un risque de perte en capital. Pour limiter les coûts, les acteurs en ligne peuvent faire la différence. BoursoBank met notamment en avant des frais de courtage à partir de 0,50 euro hors Boursomarkets, sans droits de garde ni frais d’inactivité avec le forfait Découverte.

Un placement plus souple avec l’assurance-vie

L’assurance-vie répond à une logique plus patrimoniale. Le contrat BoursoVie , accessible dès 300 euros, permet d’investir sur environ 600 supports, dont le fonds en euros, des OPCVM, des ETF et des unités de compte. Cette diversité permet d’ajuster son niveau de risque : une part sécurisée pour préserver le capital, une part plus dynamique pour rechercher davantage de rendement. BoursoVie affiche aussi l’absence de frais d’entrée, de sortie, d’arbitrage ou de rachat, avec des frais de gestion de 0,75 % par an. Les rachats partiels peuvent permettre de récupérer les fonds en 72 heures, selon les conditions du contrat.

Sur le plan fiscal, l’ assurance-vie devient particulièrement intéressante après huit ans . À partir de cette durée, les gains retirés bénéficient d’un abattement annuel de 4 600 euros pour une personne seule et de 9 200 euros pour un couple soumis à imposition commune. Mais son véritable atout apparaît souvent au moment de la transmission. Les sommes versées avant 70 ans peuvent être transmises avec un abattement de 152 500 euros par bénéficiaire, hors cadre successoral classique. Là où le PEA est clôturé au décès et rejoint l’actif successoral, l’assurance-vie permet donc d’organiser plus finement la protection de ses proches.

PEA et assurance-vie : faut-il vraiment les opposer ?

Le choix dépend donc de l’objectif. Pour investir principalement en actions, accepter la volatilité et viser une fiscalité efficace au bout de cinq ans, le PEA reste souvent l’enveloppe la plus directe. Pour préparer sa retraite, diversifier entre fonds en euros et unités de compte, mettre en place des retraits progressifs ou anticiper une succession, l’assurance-vie garde une longueur d’avance. Chez BoursoBank, la gestion pilotée de BoursoVie peut également convenir aux épargnants qui préfèrent déléguer leurs arbitrages, avec plusieurs mandats adaptés aux profils d’investisseurs et l’appui de sociétés de gestion partenaires.

En pratique, il n’est pas toujours nécessaire d’opposer les deux. Un PEA peut servir de moteur de performance sur les actions européennes, tandis qu’ une assurance-vie vient compléter la stratégie avec davantage de souplesse , de supports et d’options patrimoniales. L’un privilégie l’efficacité boursière, l’autre la polyvalence. Dans les deux cas, les montants investis sur les marchés ou en unités de compte ne sont pas garantis et peuvent varier à la hausse comme à la baisse. Le bon placement est donc celui qui correspond à votre horizon, à votre tolérance au risque et à la place que cette épargne doit occuper dans votre patrimoine.