Plan d’Épargne Retraite (PER) : devenu incontournable pour réduire ses impôts ?

information fournie par Café de la Bourse • 04/06/2026 à 09:12

Retraite (Crédits: Adobe Stock)

Lancé en 2019 avec la loi Pacte, le Plan d'Épargne Retraite (PER) s'est rapidement imposé comme un outil central de la stratégie patrimoniale des Français. Son principal atout ? Une réduction d'impôt immédiate en contrepartie d'un blocage des fonds jusqu'à la retraite.

Dans un contexte où la pression fiscale reste élevée pour de nombreux ménages, le PER apparaît comme un levier efficace pour optimiser son imposition. Mais est-il pour autant devenu incontournable ? Et surtout, est-il adapté à tous les profils ? Décryptage.

Le PER : pourquoi séduit-il autant les contribuables français ?

Le principe de la déduction fiscale à l'entrée

Le succès du PER repose en grande partie sur un mécanisme simple : les versements volontaires effectués sur le plan sont déductibles du revenu imposable, dans certaines limites (environ 10 % du revenu imposable). Concrètement, cela signifie que chaque euro versé vient diminuer la base sur laquelle est calculé l'impôt sur le revenu.

Ce mécanisme permet d'obtenir un gain fiscal immédiat, proportionnel à sa tranche marginale d'imposition (TMI). Plus celle-ci est élevée, plus l'avantage est important.

Un produit encouragé par les pouvoirs publics

Le PER s'inscrit dans une logique de préparation de la retraite. L'État encourage donc fortement ce type de produit, notamment via cet avantage fiscal à l'entrée.

Contrairement à d'autres niches fiscales régulièrement remises en cause, le PER est considéré comme un dispositif structurant. Il vise à orienter l'épargne des ménages vers le financement de l'économie tout en répondant à un enjeu démographique majeur : le financement des retraites.

Réduction d'impôt : combien peut-on réellement économiser avec un PER ?

Le mécanisme de déduction des versements

Les versements sur un PER sont déductibles dans la limite d'un plafond annuel, qui s'élève pour les salariés à :

10 % de ses revenus professionnels, nets de cotisations sociale et de frais professionnels, de l'année précédente ;

avec une déduction maximale de 10% de 8 PASS N-1 soit 37 680 € en 2026.

Pour les travailleurs indépendants, en 2026, le plafond des déductions des versements sur l'impôt sur le revenu s'élève à :

10 % de la fraction du bénéfice imposable dans la limite de 10 % de 8 PASS, soit 38 448 euros ;

+ 15 % de la part du bénéfice comprise entre 1 et 8 PASS, dans la limite de 15 % de 7 PASS, soit un montant déductible plafonné à 50 463 euros en 2026 ;

ces deux plafonds se cumulent et donc un travailleur non salarié peut donc déduire un maximum de 88 911 euros en 2026.

Ce plafond est mutualisable au sein du foyer fiscal et reportable sur cinq ans, ce qui permet d'optimiser sa stratégie dans le temps.

Exemple concret selon différents niveaux de revenus

Prenons un exemple simple : un contribuable verse 5 000 € sur un PER. Il obtient une économie d'impôt de 1 500 € si sa tranche marginale d'imposition (TMI) est à 30 %. Pour un contribuable dans la tranche à 41 %, le gain monte à 2 050 €.

On voit donc que le PER est particulièrement intéressant pour les contribuables fortement imposés. À l'inverse, pour une personne peu ou pas imposable, l'intérêt fiscal immédiat est limité, voire inexistant.

PER : une optimisation fiscale… mais à quelles conditions ?

L'impact de la tranche marginale d'imposition

Le PER est avant tout un outil d'optimisation fiscale. Son efficacité dépend directement de la tranche marginale d'imposition. Plus celle-ci est élevée au moment du versement, plus le gain fiscal est important.

L'arbitrage repose donc sur une hypothèse : être moins imposé à la retraite qu'en période d'activité. Si cette condition est remplie, le PER offre un différentiel fiscal très favorable. Si la TMI est équivalente pendant la période de versements sur le PER et à la retraite, la situation est également avantageuse puisque l'investisseur aura pu bénéficier d'un report de l'imposition et en quelque sorte obtenir un prêt à taux zéro pour investir sur les marchés.

L'horizon de placement (long terme obligatoire)

Autre élément clé : l'horizon d'investissement. Le PER est un produit de long terme, avec une épargne bloquée jusqu'à la retraite (sauf cas exceptionnels). Il ne convient donc pas à des objectifs de court ou moyen terme et ne peut en aucun cas constituer une épargne de précaution.

Les limites du PER : ce que les épargnants oublient souvent

Une fiscalité à la sortie à anticiper

L'avantage fiscal à l'entrée a une contrepartie : la fiscalité à la sortie. Les sommes déduites sont réintégrées dans le revenu imposable lors du retrait, sous forme de rente ou de capital.

La fiscalité dépend du mode de sortie choisi et de la nature des gains. Ce point est souvent sous-estimé par les épargnants, alors qu'il est central dans l'évaluation de la rentabilité globale du dispositif.

Une épargne bloquée (sauf cas spécifiques)

Le PER est par nature un produit contraignant. Les fonds sont bloqués jusqu'à la retraite, sauf cas de déblocage anticipé prévus par la loi (achat de la résidence principale, accident de la vie, etc.).

Cette illiquidité peut être un frein pour certains profils, notamment ceux qui privilégient la flexibilité. Il est donc essentiel de ne pas y allouer une part trop importante de son épargne disponible, voire de renoncer au PER au profit d'autres placements plus flexibles.

Faut-il ouvrir un PER en 2026 ?

Les profils pour lesquels le PER est pertinent

Le PER est particulièrement adapté :

aux contribuables fortement imposés (TMI 30 % et plus) ;

aux actifs ayant une visibilité sur leur horizon de retraite ;

à ceux qui cherchent à réduire leur impôt tout en préparant le long terme.

Dans ces cas, il peut constituer un outil puissant d'optimisation fiscale et de constitution de capital.

Les cas où il vaut mieux s'abstenir

À l'inverse, le PER est moins pertinent :

pour les contribuables faiblement imposés ;

pour les épargnants ayant besoin de liquidités à court ou moyen terme ;

pour ceux qui privilégient la simplicité et la flexibilité.

Dans ces situations, d'autres enveloppes peuvent être plus adaptées.

Quelles alternatives ?

Plusieurs alternatives existent selon les objectifs :

l'assurance-vie, pour sa souplesse et sa fiscalité avantageuse à long terme

le PEA, pour investir en actions européennes avec un cadre fiscal optimisé

le compte-titres, pour une liberté totale d'investissement

Chaque solution répond à des besoins spécifiques, d'où l'importance d'une approche globale et personnalisée.

En conclusion, le PER n'est pas un produit miracle, mais un outil fiscal puissant dans un cadre bien précis. Il peut effectivement devenir incontournable pour certains profils, notamment les contribuables fortement imposés. Mais comme souvent en matière d'investissement, tout dépend de votre situation, de vos objectifs et de votre horizon de placement.