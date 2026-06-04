 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Epargne : près d'un Français sur huit laisse encore tout son argent sur son compte courant

information fournie par Boursorama avec Newsgene 04/06/2026 à 12:45

13 % des Français préfèrent laisser tout leur argent sur leur compte courant. (illustration) (Geralt / Pixabay)

13 % des Français préfèrent laisser tout leur argent sur leur compte courant. (illustration) (Geralt / Pixabay)

Dans un contexte géopolitique et économique incertain, les Français conservent de plus en plus leur argent sur leur compte courant au détriment des produits d'épargne. Le livret A a notamment perdu en attractivité avec un taux divisé par deux en quelques années.

Les Français boudent de plus en plus les produits d'épargne. Dans un contexte économique difficile, ils sont nombreux à garder leur argent sur leur compte courant plutôt que de le placer sur des livrets, selon le baromètre de l'épargne en France réalisé par l'Ifop et relayé par Le Parisien .

Une position « attentiste »

Ce baromètre a été dévoilé ce jeudi 4 juin. Il révèle que, comme en 2025, 13 % des Français préfèrent laisser tout leur argent sur leur compte courant. Il s'agit d'une hausse de 7 points par rapport à 2024.

« L'idée est de conserver l'argent sur son compte courant pour faire face aux imprévus et attendre d'investir de manière plus sécurisée quand les temps seront meilleurs , analyse Catherine Baudeneau, directrice de la société de courtage Altaprofits. C'est une position attentiste. » Un choix prudent, motivé par plusieurs facteurs.

Le taux du Livret A n'est plus attractif

Le premier est la volatilité des marchés due au contexte géopolitique. Les différents conflits qui ont éclaté à travers le monde, les droits de douane imposés par les États-Unis et d'autres événements ont rendu la situation très instable.

Mais la rentabilité des produits d'épargne français est également en cause, notamment celle du livret A. Son taux d'intérêt est en effet descendu à 1,5 % en février dernier, alors qu'il s'élevait encore à 3 % en 2024. Il devrait augmenter en août à la faveur de l'inflation, mais les Français voient de moins en moins d'intérêt à placer leur argent dans ce produit d'épargne.

D'autres investissements sont possibles

Certains privilégient le livret jeune ou encore le livret de développement durable et solidaire (LDDS). D'autres se tournent vers des investissements comme l'immobilier, l'or ou les cryptomonnaies – surtout les jeunes concernant cette dernière option. Mais d'autres conservent donc leur argent sur leur compte courant.

« De l'argent qui dort sur un compte courant, c'est très néfaste car vous perdez du pouvoir d'achat , estime un expert en financement bancaire, qui rappelle que d'autres investissements sécurisés existent. Aujourd'hui, la meilleure manière d’épargner son argent est clairement le Fonds euros, qui peut rapporter jusqu’à 3 %. »

© Boursorama avec Newsgene
0 commentaire
Signaler le commentaire Fermer
A lire aussi
  • Retraite (Crédits: Adobe Stock)
    Plan d’Épargne Retraite (PER) : devenu incontournable pour réduire ses impôts ?
    information fournie par Café de la Bourse 04.06.2026 09:12 

    Lancé en 2019 avec la loi Pacte, le Plan d'Épargne Retraite (PER) s'est rapidement imposé comme un outil central de la stratégie patrimoniale des Français. Son principal atout ? Une réduction d'impôt immédiate en contrepartie d'un blocage des fonds jusqu'à la retraite. ... Lire la suite

  • Cash Confidences : ça veut dire quoi être riche ?
    Cash Confidences : ça veut dire quoi être riche ?
    information fournie par Boursorama 03.06.2026 16:45 

    Dans cet épisode, Yoann Lopez, fondateur de Snowball, nous aide à déconstruire nos croyances sur la richesse et à définir nos propres objectifs financiers, loin des normes sociales. De la question "c'est quoi assez pour toi ?" aux outils concrets pour construire ... Lire la suite

  • Shutterstock
    Épargne : cette somme à atteindre à 40 ans pour sécuriser ses finances
    information fournie par Maison&Travaux 02.06.2026 17:00 

    À 40 ans, la sécurité financière ne se résume plus au salaire. Un niveau d’épargne précis permet de mieux anticiper les années à venir. À 40 ans, le rapport à l’argent change souvent de nature. Les dépenses du quotidien restent bien présentes, parfois alourdies ... Lire la suite

  • Retraite et EHPAD : qui paie quand la pension ne suffit pas à couvrir les frais ? / iStock.com - Bogdan Stanojevic
    Retraite et EHPAD : qui paie quand la pension ne suffit pas à couvrir les frais ?
    information fournie par Boursorama avec LabSense 02.06.2026 08:30 

    Quand une personne âgée entre en EHPAD, la question du financement arrive très vite. Entre les pensions de retraite souvent insuffisantes et des frais d’hébergement élevés, le reste à charge peut devenir important. Plusieurs solutions existent pourtant pour répartir ... Lire la suite

Pages les plus populaires
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur euro / franc suisse
  • Convertisseur euro / dinar
  • Convertisseur euro / dirham
L'offre Épargne de BoursoBank