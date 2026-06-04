Epargne : près d'un Français sur huit laisse encore tout son argent sur son compte courant

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 04/06/2026 à 12:45

13 % des Français préfèrent laisser tout leur argent sur leur compte courant. (illustration) (Geralt / Pixabay)

Les Français boudent de plus en plus les produits d'épargne. Dans un contexte économique difficile, ils sont nombreux à garder leur argent sur leur compte courant plutôt que de le placer sur des livrets, selon le baromètre de l'épargne en France réalisé par l'Ifop et relayé par Le Parisien .

Une position « attentiste »

Ce baromètre a été dévoilé ce jeudi 4 juin. Il révèle que, comme en 2025, 13 % des Français préfèrent laisser tout leur argent sur leur compte courant. Il s'agit d'une hausse de 7 points par rapport à 2024.

« L'idée est de conserver l'argent sur son compte courant pour faire face aux imprévus et attendre d'investir de manière plus sécurisée quand les temps seront meilleurs , analyse Catherine Baudeneau, directrice de la société de courtage Altaprofits. C'est une position attentiste. » Un choix prudent, motivé par plusieurs facteurs.

Le taux du Livret A n'est plus attractif

Le premier est la volatilité des marchés due au contexte géopolitique. Les différents conflits qui ont éclaté à travers le monde, les droits de douane imposés par les États-Unis et d'autres événements ont rendu la situation très instable.

Mais la rentabilité des produits d'épargne français est également en cause, notamment celle du livret A. Son taux d'intérêt est en effet descendu à 1,5 % en février dernier, alors qu'il s'élevait encore à 3 % en 2024. Il devrait augmenter en août à la faveur de l'inflation, mais les Français voient de moins en moins d'intérêt à placer leur argent dans ce produit d'épargne.

D'autres investissements sont possibles

Certains privilégient le livret jeune ou encore le livret de développement durable et solidaire (LDDS). D'autres se tournent vers des investissements comme l'immobilier, l'or ou les cryptomonnaies – surtout les jeunes concernant cette dernière option. Mais d'autres conservent donc leur argent sur leur compte courant.

« De l'argent qui dort sur un compte courant, c'est très néfaste car vous perdez du pouvoir d'achat , estime un expert en financement bancaire, qui rappelle que d'autres investissements sécurisés existent. Aujourd'hui, la meilleure manière d’épargner son argent est clairement le Fonds euros, qui peut rapporter jusqu’à 3 %. »