 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Partage de la valeur, intéressement et participation : quelle différence entre percevoir et épargner une prime ?

information fournie par TRIBUNE LIBRE 23/03/2026 à 19:00

(Crédits photo : création IA - M365 Copilot)

(Crédits photo : création IA - M365 Copilot)

Lorsqu'il perçoit sa prime d'épargne salariale (participation, intéressement) ou une prime de partage de la valeur, le salarié peut choisir le paiement directement sur son compte bancaire ou l'investissement dans un plan d'épargne salariale si son employeur le propose. La deuxième option offre plusieurs avantages décisifs : une fiscalité avantageuse, des cas de déblocage anticipé et, selon l'entreprise, un abondement complémentaire par l'employeur.

Avec l'extension depuis janvier 2025 à certaines entreprises de 11 à 49 salariés – et sous réserve de bénéfices suffisants -, de l'obligation de mettre en place un dispositif de partage de la valeur, un nombre important de salariés peut bénéficier des mécanismes d'épargne salariale et de partage de la valeur :

- Prime d'intéressement
- Participation (déjà obligatoire dans les entreprises de plus de 50 salariés)
- Prime de partage de la valeur
- Abondement sur un plan d'épargne salariale

Au moment de percevoir une de ces primes, les salariés pourront avoir à choisir entre recevoir directement la somme sur leur compte courant ou la placer sur un plan d'épargne salariale. Ce placement rend les sommes indisponibles pour une durée qui dépend de la nature du plan choisi (hors cas de déblocage anticipé) : 5 ans pour le Plan d'épargne entreprise (PEE) et jusqu'à la retraite pour un Plan d'épargne retraite (PER) collectif.

Multiples avantages de l'épargne salariale

Quels choix pour quelles conséquences ? Pour choisir, le bénéficiaire doit prendre en compte plusieurs critères, à commencer par la fiscalité. En versant sa prime sur un plan d'épargne salariale (PEE ou PER collectif), le salarié bénéficie d'une exonération au titre de l'impôt sur le revenu dans la limite des plafonds réglementaires. S'il souhaite percevoir directement sa prime en plus de son salaire  sur son compte bancaire, celle-ci sera intégrée dans le revenu imposable et sera donc soumise à l'impôt sur le revenu. Seule exception : la prime de partage de la valeur, qui peut être perçue directement en bénéficiant d'une exonération d'impôt sur le revenu dès lors que la rémunération du salarié est inférieure à 3 Smic et que l'entreprise compte moins de 50 salariés.

Des sommes investies pour une durée minimum de 5 ans sauf exceptions

Un deuxième critère à prendre en compte est l'usage de sa prime. La durée d'investissement n'est pas la même si les sommes sont placées dans un PEE (pendant au moins 5 ans en principe) ou dans un Plan d'épargne retraite collectif (jusqu'à la retraite en principe). Cependant, elles peuvent être débloquées par anticipation dans un grand nombre de cas, qui concernent notamment la résidence principale (acquisition, rénovation énergétique), des événements personnels (mariage, naissance ou adoption d'un 3ème enfant), professionnels (création d'une entreprise, fin de contrat de travail) et des aléas de la vie (décès, invalidité). A noter que les cas de déblocage anticipé sont plus nombreux pour le PEE que pour le PER collectif.

L'abondement de l'entreprise pour compléter l'épargne des salariés

Reste l'abondement, qui permet aux entreprises qui le souhaitent de compléter les versements (y compris volontaires) de leurs salariés dans leur plan d'épargne salariale. Cette aide financière est facultative et doit être décidée dans le règlement du plan. Elle vise à encourager l'effort d'épargne des salariés et peut atteindre jusqu'à 300% du versement de ceux-ci dans la limite de plafonds règlementaires. Un complément qui impose que le salarié place sa prime dans un plan d'épargne salariale.

En l'absence de choix : les primes sont placées

Décider de percevoir ou d'épargner sa prime mérite la plus grande attention, car faute de choix, les sommes seront placées par défaut sur le plan d'épargne salariale. La prime de participation sera automatiquement répartie à parts égales entre le PEE et PER collectif (s'ils coexistent), tandis que la prime d'intéressement sera affectée au PEE (s'il existe dans l'entreprise). Pour la prime de partage de la valeur en revanche, en l'absence de choix du salarié, elle sera versée directement sur son compte bancaire, en même temps que son salaire et donc potentiellement soumise à l'impôt sur le revenu.

Un site pédagogique pour tout comprendre : https://www.epargnesalariale-france.fr/pour-les-salaries/partez-a-la-decouverte-de-lepargne-salariale/

Epargne Salariale
Partage de la valeur
Le présent article ne doit en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Boursorama ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article.
0 commentaire
Signaler le commentaire Fermer
A lire aussi
  • Infographie
    De plus en plus de salariés bénéficient de l’épargne salariale
    information fournie par TRIBUNE LIBRE 23.03.2026 18:20 

    La Semaine de l'Epargne Salariale débute aujourd'hui. Ponctuée de multiples événements pédagogiques, ces quelques jours seront comme chaque année l'occasion de se pencher sur ces placements devenus incontournables dans l'épargne des Français. Depuis janvier 2025, ... Lire la suite

  • Shutterstock
    Les moments de vie où il faut absolument revoir ses contrats
    information fournie par Biba Magazine 21.03.2026 13:56 

    Un déménagement, un nouveau poste, un enfant… Certains changements imposent de revoir ses contrats. Sous peine de payer trop, ou d’être mal couvert. Les contrats font partie du quotidien. Assurance auto, habitation, mutuelle, énergie, forfait mobile… Ils sont signés, ... Lire la suite

  • (Crédits: Adobe Stock)
    PER : le fisc lève enfin le voile sur les zones d'ombre fiscales
    information fournie par Tout sur mes finances  20.03.2026 14:42 

    Près de sept ans après le lancement du plan d'épargne retraite, l'administration fiscale vient de clarifier deux points sensibles : l'éligibilité des sorties en capital au système du quotient et le traitement fiscal des transferts depuis d'anciens contrats. Depuis ... Lire la suite

  • Assurance-vie : quels bénéficiaires ne peut-on pas légalement désigner ? / iStock.com - Charnchai
    Assurance-vie : quels bénéficiaires ne peut-on pas légalement désigner ?
    information fournie par Boursorama avec LabSense 20.03.2026 08:30 

    L'assurance-vie, placement plébiscité par les épargnants, présente de nombreux avantages, notamment sa souplesse, sa flexibilité et sa fiscalité. La liberté de désignation du (ou des) bénéficiaire(s) est un autre atout majeur, mais cette règle comporte quelques ... Lire la suite

Pages les plus populaires
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur euro / franc suisse
  • Convertisseur euro / dinar
  • Convertisseur euro / dirham
L'offre Épargne de BoursoBank