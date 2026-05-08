Epargne retraite : comment retrouver un contrat oublié grâce au portail Info-Retraite.fr ?

information fournie par Moneyvox • 08/05/2026 à 08:12

Il est désormais possible de retrouver de l'épargne retraite perdue grâce au site officiel info-retraite ( Crédits photo: © Robert Kneschke - stock.adobe.com)

18 millions : voici le nombre de contrats d'épargne retraite recensé par le site Info-Retraite.fr. Une base de données particulièrement fournie qui a pour objectif d'aider les particuliers à retrouver d'anciens contrats.

Ouvert en 2022, le service "Mon épargne retraite" du site Info-Retraite.fr n'a cessé de se développer. Les 11 millions de contrats recensés à l'origine se sont ainsi mués en 18 millions de placements comptabilisés en fin d'année 2025. Une base de données riche qui a pour objectif de permettre aux épargnants de retrouver des contrats d'épargne retraite oubliés, qu'il s'agisse de Plans d'épargne retraite (PER) , de contrats Madelin ou encore d'articles 83. Zoom sur le fonctionnement de cet outil.

Plus de 18 millions de contrats recensés dans l'outil "Mon épargne retraite" d'Info-Retraite.fr

En fin d'année 2025, "18 061 257 de contrats épargne" étaient recensés par le site Info-Retraite selon le groupement Union Retraite. Autant de données accessibles directement en ligne, via le service en ligne "Mon épargne retraite". Depuis le lancement de cet outil, le nombre de contrats recensés n'a cessé de progresser. Il était d'environ 11 millions en 2022, année où le service "Mon épargne retraite" a été créé. Il y a deux ans, 15 millions de contrats étaient enregistrés.

Cet outil s'adresse aux personnes qui souhaitent retrouver d'anciens contrats d'épargne retraite oubliés. Pour cela, Info-Retraite.fr s'appuie sur sa propre base de données et sur la "base Ciclade, un service géré par la Caisses des Dépôts". Les produits financiers qui sont oubliés y sont référencés, permettant à leurs titulaires de les retrouver. "Cette base centralise les produits financiers en déshérence transférés par les assureurs et banquiers qui ne retrouvent pas leurs bénéficiaires" explique l'Union Retraite.

Au total, 270 595 clics ont été enregistrés par le service "Mon épargne retraite" au cours de l'année 2025. 108 Organismes de gestion de retraite supplémentaire (OGRS) partagent leurs informations avec cet outil. Environ deux contrats recensés sur trois sont des contrats collectifs (67 % précisément), à l'image de Plan d'épargne retraite (PER) d'entreprises collectifs (PERECO ou PER COL), de PER d'entreprise obligatoire (PERO), des anciens PER collectifs (PERCO) et des anciens articles 83.

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Comment utiliser l'outil de recherche d'anciens contrats d'épargne retraite d'Info-Retraite.fr ?

Pour utiliser l'outil de recherche d'anciens contrats d'épargne retraite d'Info-Retraite.fr, il faut au préalable se connecter à son espace personnel via le site internet ou l'application mobile "Mon compte retraite". Une fois connecté, vous êtes automatiquement informé de l'existence de contrats d'épargne retraite oubliés souscrits par vous-même (pour des contrats d'épargne retraite individuels) ou par votre employeur (pour l'épargne retraite collective).

Dans l'hypothèse où des contrats d'épargne retraite existent, le service "Mon épargne retraite" détaille le nom des organismes gestionnaires. Les montants en jeu sont également estimés. Autant d'informations qui peuvent vous permettre de récupérer plusieurs centaines ou milliers d'euros en quelques clics en retrouvant un ou plusieurs contrats oubliés. Apparaissent à la fois les contrats connus de Info-Retraite.fr et ceux inscrits dans la base Ciclade.

Grâce à la base de données de la Caisse des Dépôts, les particuliers peuvent également retrouver d'autres types de comptes : leurs comptes bancaires, leurs produits d'épargne salariale, leurs contrats d'assurance-vie, leurs contrats de prévoyance temporaire décès et leurs bons de capitalisation. Pour effectuer une recherche de somme d'argent en déshérence, direction donc l'outil Ciclade de la Caisses des Dépôts.

Bon à savoir : Ciclade recense les contrats qui ne sont plus utilisés par leurs titulaires et qui ont été transférés par les banques ou les assureurs à la Caisse des Dépôts.