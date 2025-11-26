Livret A : pensez à déposer votre argent avec cette date pour maximiser vos intérêts

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 26/11/2025 à 12:43

Le dernier calcul de l’année interviendra le mardi 16 décembre 2025, raison pour laquelle il faut déposer son argent la veille au plus tard. Illustration. (Gaertringen / Pixabay)

Si le taux du Livret A a radicalement chuté - passant de 3 % début 2025 à 2,4 % en février puis à 1,7 % depuis août - ce produit d’épargne réglementé peut tout de même rapporter une certaine somme à la fin de l’année. Mais comme le rappelle Le Parisien ce mardi 25 novembre 2025, la date de dépôt d’argent a son importance si l’on souhaite s’assurer un maximum de gains.

Déposer le 15 décembre au plus tard

Les montants perçus grâce au Livret A sont reversés le 31 décembre aux 58 millions de détenteurs de ces comptes épargne. Cependant, le calcul des intérêts ne dépend pas de la date exacte du dépôt, mais de la quinzaine dans laquelle il s’inscrit : soit du 1er au 15, soit du 16 à la fin du mois.

Ainsi, le dernier calcul de l’année interviendra le mardi 16 décembre 2025. Conséquence : pour que votre argent génère un maximum d’intérêts cette année, le dépôt doit impérativement être réalisé avant le lundi 15 décembre à 23 h 59. Passé cette limite, les sommes déposées patienteront jusqu’en décembre 2026 pour être rémunérées. À l’inverse, un versement effectué dans les temps sera intégré à la première quinzaine de décembre et comptera dans le calcul des intérêts distribués le 31 décembre.

Une baisse de rendement en un an

D’après les données de la Banque de France et de l’INSEE, entre 2024 et 2025 les intérêts du Livret A affichent jusqu’à 200 € de baisse selon l’encours. 5 000 € rapportaient encore 150 € l’an passé, alors qu’ils ne permettent de toucher que 107,90 € aujourd’hui. Pour 22 950 € d’encours, les gains sont passés de 688,50 € à 495,30 €.